Akamai Security Intelligence Group

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Cybersicherheit

CVE-2026-31979: Die Symlink-Falle – Eskalation von Root-Berechtigungen in Himmelblau

March 20, 2026Akamai Security Intelligence Group

Eine Sicherheitslücke mit hohem Schweregrad (CVE-2026-31979) wirkt sich auf bestimmte Bereitstellungen von Himmelblau aus. Sofortige Maßnahmen werden empfohlen.

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Cybersicherheit

Akamai unterstützt Behörden dabei, die weltweit größten IoT-Botnets zu unterbrechen

March 19, 2026Akamai Security Intelligence Group

Das US-Justizministerium hat vor Kurzem mehrere große und leistungsstarke DDoS-Botnets unterbrochen und die zugehörigen DDoS-for-hire-Dienste mithilfe von Akamai unschädlich gemacht.

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Sicherheitsforschung

KI bei der Ermittlung von Schwachstellen: Ein Aufruf zur menschlichen Überwachung und Vorsicht

March 13, 2026Kyle Lefton und Larry Cashdollar

Erfahren Sie, warum menschliche Aufsicht für den verantwortungsvollen Einsatz von KI-Systemen bei der Identifizierung von Sicherheitslücken entscheidend ist und wie Sie False Positives vermeiden können.

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Neuigkeiten

Durchsuchen Sie die neuesten Berichte, um detaillierte Einblicke in die Cybersicherheit und neue Trends zu erhalten.

Bericht 2026: KI-Botnets und API-Risiken im Finanzbereich

Im Jahr 2025 waren 83 % der API-Angriffe auf das Bankwesen gerichtet. Erfahren Sie in unserem exklusiven Bericht, wie KI-gestützte Botnets Transparenzlücken ausnutzen.

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Protect Publishing: Navigating the AI Bot Era

KI-Bots als Bedrohung für die Verlagsbranche: Schützen Sie Ihren Umsatz

In unserem neuen SOTI-Bericht für die Verlagsbranche erfahren Sie, wie Sie KI-Bots daran hindern, Ihre Paywalls und Abonnements abzuwerten.

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Apps, APIs and DDoS 2026

Bericht: Angreifer nutzen KI, um Bedrohungen miteinander zu verknüpfen

Angreifer verstärken alte Taktiken mit KI-Präzision. Im SOTI-Bericht 2026 erhalten Sie Expertendaten zu steigenden API- und DDoS-Bedrohungen.

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Tools und Ressourcen

Open-Source-Tools für das Bedrohungsmanagement und umfassendes Sicherheitswissen

AkaRank

Verbessern Sie die Qualität der Threat Intelligence mit einem zuverlässigen, täglichen Domain-Ranking, das auf Daten der Akamai Cloud basiert.

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Infection Monkey

Testen Sie Ihre Netzwerksicherheit mit diesem Open-Source-Tool zur Angriffssimulation von Akamai.

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Erweitern Sie Ihr Wissen über Botnets im freien Internet.

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Mehr als 175 Repositorys an Open-Source-Tools von Akamai.

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Dank unserer einmaligen Einblicke in das Internet über die Akamai Cloud haben wir folgende Ziele:

Schützen

Bleiben Sie aktuellen und zukünftigen Bedrohungen mit umsetzbarer Intelligence und leistungsstarken Sicherheitslösungen von Akamai einen Schritt voraus.

Analysieren

Stellen Sie Erkenntnisse bereit, die Sicherheitsexperten dabei unterstützen, intelligentere Entscheidungen zu treffen.

Community

Fördern Sie des Engagements in der Community durch Zusammenarbeit und Wissensaustausch.

Befähigen

Erstellen Sie Tools, die Teams unterstützen und Onlinesicherheitspraktiken vorantreiben.

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Wer wir sind

Wir sind ein globales Team aus erstklassigen Forschern, Ingenieuren, Strategen und Datenwissenschaftlern mit einem breiten Spektrum an Fachwissen und Sicherheitsdisziplinen. Unsere Datenquellen umfassen die riesige Akamai Cloud, Open Sources, die Zusammenarbeit mit Dritten und Dark Web Intelligence.

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