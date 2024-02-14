X
Sicherheitslösungen

Schützen Sie die Anwendungen, die Ihr Unternehmen vorantreiben – jeden Tag und zu jeder Zeit

Portfolio ansehen

Aktuelle Sicherheitsneuigkeiten

Wie KI-Bots die Veröffentlichungsregeln neu schreiben

Erfahren Sie, wie Akamai Sie dabei unterstützt, Ihre Inhalte im Kontext neuartigen Suchverhaltens mit KI zu schützen, zu kontrollieren und zu monetarisieren.

Die Verwaltung von KI- und LLM-Bots ist zu einem geschäftskritischen Problem geworden. So machen Sie es richtig

KI-Bots, Agents und LLM-Scraper haben es auf Ihre Inhalte abgesehen. Hier erfahren Sie, wie Sie sie so verwalten, dass sie Ihr Unternehmen unterstützen und es nicht behindern.

Von VPN zu Zero Trust: Warum es an der Zeit ist, herkömmliche VPNs außer Dienst zu stellen

Lesen Sie, wie Akamai mit seinem Zero-Trust-Ansatz VPN-Schwachstellen beseitigt, eine bessere Performance sowie ein besseres Nutzererlebnis bietet und gleichzeitig die Abläufe vereinfacht.

Akamai übertrifft andere WAAPs: Daten ansehen

SecureIQLab hat führende Cloud-WAAP-Lösungen mit mehr als 1.360 realen Angriffen getestet. Im Vergleich mit AWS, Cloudflare und Microsoft konnte sich Akamai als Sieger behaupten.

Gemeinsam sichern wir das Markenerlebnis, das Sie bieten

Unsere globale Plattform liefert Skalierbarkeit sowie transparente Einblicke in Bedrohungen. Gemeinsam mit Ihnen können wir auf diese Weise Cyberbedrohungen vor Ort und in Cloudumgebungen verhindern, erkennen und abwehren, damit Sie Markenvertrauen aufbauen und Ihre Vision umsetzen können.

Für mehr Sicherheit

Gestalten Sie Innovationen schneller und senken Sie gleichzeitig die Anzahl von Sicherheitsrisikos, mit dem Wissen, dass Ihr Schutz sich schneller weiterentwickelt als die Bedrohungen – oder Ihre Mitbewerber.

Entlasten Sie Ihr Sicherheitsteam, damit Sie sich auf das Geschäft konzentrieren können

Bei der Vorfallsreaktion können Sie sich auf unsere Lösungen verlassen. Dadurch können sich Cybersicherheitsexperten auf die wichtigsten Workflows konzentrieren.

Erhalten Sie Transparenz in neue Bedrohungen

Nutzen Sie unsere Bedrohungsinformationen und Abhilfemaßnahmen, um sich auf Cyberangriffe vorzubereiten, die möglicherweise auf Ihr Unternehmen abzielen.

Akamai ist das fünfte Jahr in Folge als Customers’ Choice ausgezeichnet worden

„Akamai ist besser als alle Anderen.“ – Senior Director of Technology, Einzelhandel

Cybersicherheitsprodukte 

Sichere Apps und APIs

Schützen Sie Workloads durch hohe Anwendungssicherheit

Erfahren Sie mehr über den Schutz von Anwendungen und APIs

API Security

Erkennt, überwacht und bewertet API-Aktivitäten mithilfe von Echtzeitanalysen, um auf Bedrohungen und Missbrauch zu reagieren.

App & API Protector

Führende Sicherheit für Anwendungen und APIs an der Edge.

Firewall for AI

Schützen Sie KI-basierte Anwendungen mit adaptiver, Multicloud-fähiger Sicherheit für LLMs.

Prolexic

Schützen Sie Ihre Infrastruktur vor DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service).

Client-Side Protection & Compliance

Unterstützt Ihre PCI-Compliance und schützt Ihre Website vor JavaScript-Angriffen.

Edge DNS

Akamai DNS schützt Ihre DNS in der Cloud, hybrid und vor Ort und gewährleistet gleichzeitig hohe Verfügbarkeit und Performance.

Zero-Trust-Implementierung

Verhindern Sie das Auftreten bzw. die Verbreitung von Datenschutzverletzungen, Malware und Ransomware

Weitere Informationen über Zero Trust

Akamai Guardicore Segmentation

Mit einer granularen, softwaredefinierten Segmentierung können Sie Sicherheitsverstöße erkennen und sich vor Ransomware schützen.

Enterprise Application Access

Reduzieren Sie den Zugriff auf Netzwerkebene und stellen Sie granularen Anwendungszugriff basierend auf Identität und Kontext bereit.

Secure Internet Access Enterprise

Erkennen und blockieren Sie proaktiv Malware, Ransomware, Phishing und Datenextraktionsangriffe.

Akamai MFA

Verhindern Sie die Übernahme von Mitarbeiterkonten mit phishing-sicherer Multi-Faktor-Authentifizierung auf Basis von FIDO2.

Akamai Hunt

Finden und beheben Sie auch gut getarnte Bedrohungen mit einem Managed Threat Hunting Service.

Stoppen Sie DDoS- und DNS-Angriffe

Schützen Sie Ihre Websites und Assets vor Sicherheitsbedrohungen

Erfahren Sie mehr über DDoS-Schutz

DNS Posture Management

Stärken Sie die DNS-Sicherheit mit Transparenz, Einblicken in Risiken und angeleiteter Problembehebung.

Produktdetails ansehen

Schutz vor Bots und Missbrauch

Verhindern Sie den Missbrauch von Konten, schwer aufzuspürendes Scraping und Markenimitationen.

Erfahren Sie mehr über den Schutz vor Bots und Missbrauch

Bot Manager

Fortschrittliches Bot-Management, das raffinierte bösartige Bots erkennt und beseitigt, aber gute Bots zulässt.

Brand Protector

Erkennen und verhindern Sie Markenimitationsangriffe, einschließlich Phishing und gefälschten Websites.

Content Protector

Erfahren Sie, wie Sie Scraper davon abhalten können, Ihre Inhalte zu stehlen und Ihre Konversionsraten zu senken.

Erhalten Sie rund um die Uhr Support

Holen Sie sich aktiven Support für Cyberangriffe

Managed Security Service

Sicherheitsmanagement, -überwachung und -abwehr. Ein vollständig verwalteter Service.

Mit Akamai Security Research erhalten Sie Einblicke in die aktuellsten Angriffsvektoren

Zeitnahe Threat Intelligence mit verwertbaren Tipps, wodurch Sie Sicherheitsbedrohungen erkennen und Ihre Sicherheit erhöhen können

Bedrohungsratgeber verstehen

Erfahren Sie, wie Angriffe sich entwickeln

Greifen Sie auf Open-Source-Tools zum Bedrohungsmanagement zu

Lesen Sie unsere Studien