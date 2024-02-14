Sicherheitslösungen
Schützen Sie die Anwendungen, die Ihr Unternehmen vorantreiben – jeden Tag und zu jeder Zeit
Aktuelle Sicherheitsneuigkeiten
Akamai übertrifft andere WAAPs: Daten ansehen
SecureIQLab hat führende Cloud-WAAP-Lösungen mit mehr als 1.360 realen Angriffen getestet. Im Vergleich mit AWS, Cloudflare und Microsoft konnte sich Akamai als Sieger behaupten.
Gemeinsam sichern wir das Markenerlebnis, das Sie bieten
Unsere globale Plattform liefert Skalierbarkeit sowie transparente Einblicke in Bedrohungen. Gemeinsam mit Ihnen können wir auf diese Weise Cyberbedrohungen vor Ort und in Cloudumgebungen verhindern, erkennen und abwehren, damit Sie Markenvertrauen aufbauen und Ihre Vision umsetzen können.
Für mehr Sicherheit
Gestalten Sie Innovationen schneller und senken Sie gleichzeitig die Anzahl von Sicherheitsrisikos, mit dem Wissen, dass Ihr Schutz sich schneller weiterentwickelt als die Bedrohungen – oder Ihre Mitbewerber.
Entlasten Sie Ihr Sicherheitsteam, damit Sie sich auf das Geschäft konzentrieren können
Bei der Vorfallsreaktion können Sie sich auf unsere Lösungen verlassen. Dadurch können sich Cybersicherheitsexperten auf die wichtigsten Workflows konzentrieren.
Erhalten Sie Transparenz in neue Bedrohungen
Nutzen Sie unsere Bedrohungsinformationen und Abhilfemaßnahmen, um sich auf Cyberangriffe vorzubereiten, die möglicherweise auf Ihr Unternehmen abzielen.
Akamai ist das fünfte Jahr in Folge als Customers’ Choice ausgezeichnet worden
„Akamai ist besser als alle Anderen.“ – Senior Director of Technology, Einzelhandel
Sichere Apps und APIs
Schützen Sie Workloads durch hohe Anwendungssicherheit
Zero-Trust-Implementierung
Verhindern Sie das Auftreten bzw. die Verbreitung von Datenschutzverletzungen, Malware und Ransomware
Stoppen Sie DDoS- und DNS-Angriffe
Schützen Sie Ihre Websites und Assets vor Sicherheitsbedrohungen
Schutz vor Bots und Missbrauch
Verhindern Sie den Missbrauch von Konten, schwer aufzuspürendes Scraping und Markenimitationen.
Erhalten Sie rund um die Uhr Support
Holen Sie sich aktiven Support für Cyberangriffe
Mit Akamai Security Research erhalten Sie Einblicke in die aktuellsten Angriffsvektoren
Zeitnahe Threat Intelligence mit verwertbaren Tipps, wodurch Sie Sicherheitsbedrohungen erkennen und Ihre Sicherheit erhöhen können