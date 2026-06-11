- Legen Sie Parameter, Variablen und Validierungen fest oder verwenden und kombinieren Sie Tests ohne Code
- Testen Sie Produktionsvolumina von globalen Standorten, die Ihren Nutzerstamm repräsentieren
- Erhalten Sie mehr Einblicke dank nutzerdefinierten Dashboards mit einer einzigen Ansicht, die Analysen mit Daten aus Überwachungstools von Drittanbietern kombinieren
- Ziehen Sie Testfälle per Drag-and-Drop. Konfigurieren Sie virtuelle Nutzer, geografische Ursprünge, Wiederholungen, Lasterhöhungen und Geschwindigkeit mit nur wenigen Mausklicks
- Passen Sie Lasten während des Tests an oder simulieren Sie Werbeaktionen und Ausfälle mithilfe von Echtzeitanalysen
- Wählen Sie zwischen einem vollständig verwalteten Service, der von unseren Performance-Experten bereitgestellt wird, oder einer Self-Service-Lösung
Real-Time Load Testing in großem Umfang
Überprüfen Sie Ihre Bereitschaft für schwankenden Traffic mit CloudTest, einer hochgradig skalierbaren Lasttestplattform. Ermitteln Sie Engpässe in Code, Netzwerken und Datenbanken über eine visuelle Nutzeroberfläche und simulieren Sie präzise reale Szenarien. CloudTest wird als vollständig verwaltete oder Self-Service-Lösung angeboten und unterstützt Websites, Apps, APIs und CI/CD-Prozesse.
Bereiten Sie Umgebungen auf vorhersehbare oder plötzliche Trafficspitzen vor
Wie CloudTest funktioniert
Funktionen
Anwendungsfälle für CloudTest
Hier sind einige häufige Geschäftsfälle, in denen CloudTest eine Lösung bieten kann.
Betriebsbereitschaft validieren
Beugen Sie unnötigen Ausfällen vor, indem Sie die Bereitschaft Ihrer Websites, Anwendungen und Workflows überprüfen. Ganz gleich, ob Sie die Betriebsbereitschaft einer neuen Anwendung, die Fähigkeiten Ihres Standorts zur Verarbeitung inkonsistenter Trafficlevel oder die Funktion Ihrer Workload- und Bereitstellungsinfrastruktur testen müssen – CloudTest identifiziert schnell und einfach Engpässe in Live- oder Produktionsumgebungen.
Pläne für Traffic-Spitzen erstellen
Spitzenauslastungen – die beispielsweise durch Einzelhandelsverkäufe, große Sportveranstaltungen, Konzerte oder neu veröffentlichte Videoinhalte entstehen – können Websites und Anwendungen oft so stark belasten, dass das Nutzererlebnis beeinträchtigt wird oder es im schlimmsten Fall zu einem Absturz kommt. CloudTest ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Load-Testing-Tools für Produktions- oder Liveumgebungen, die Tausende von Cloudservern zur Simulation von Szenarien mit maximalem Traffic verwenden. So wird Ihre Website oder Anwendung voll belastet, um dessen Performance zu testen. Damit können Sie Probleme vor dem großen Ereignis erkennen und sicherstellen, dass der Betrieb im Ernstfall so reibungslos wie geplant abläuft.
Zugriff auf professionelles Load Testing
Wenn vollständige End-to-End-Performance-Tests eine Herausforderung darstellen, wenn Sie wenig Zeit haben oder nicht über die Ressourcen oder Infrastruktur verfügen, die Sie für Tests auf hohem Niveau benötigen, nutzen Sie die SaaS-Lösung (Software as a Service) zum Load Testing von Akamai. Unsere Load-Testing-Experten arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre Testanforderungen vollständig zu verstehen, alle Belastungstests durchzuführen und Kennzahlen bereitzustellen, die zeigen, wie betriebsbereit Ihre Umgebung oder Infrastruktur ist.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Mithilfe von Load Testing können Sie die Performance Ihrer Anwendung/Website unter normalen und Spitzentraffic-Bedingungen (d. h. hoher Last) verstehen und, was am wichtigsten ist, Ihre Defizite identifizieren. Load Testing wird häufig vor dem Start einer neuen Anwendung/Website durchgeführt und ermöglicht Ihnen, die Funktionalität mit realistischen Nutzer-Traffic-Szenarien (Lastszenarien) zu testen. Load Testing kann Sie dabei unterstützen, das Risiko von Anwendungs-/Website-Ausfällen durch hohe Trafficlasten zu eliminieren und einem schlechten Nutzererlebnis durch Anwendungsausfälle – das sich auf den Ruf Ihrer Marke und Ihren Umsatz auswirken kann – vorzubeugen.
CloudTest On-Demand ist eine SaaS-Lösung (Software as a Service) zum Load Testing, die von Akamai verwaltet und von unseren erstklassigen Performancetechnikern mit umfangreicher Erfahrung in Produktionstests unterstützt wird. Dieser Service ermöglicht Unternehmen mit wenig Zeit und begrenzten Ressourcen (Software, Ausrüstung, Mitarbeiter oder Fachwissen) die Durchführung globaler Last- und Performancetests. Unsere Lastexperten geben Nutzern außerdem Hilfestellung in verschiedenen Bereichen und Testszenarien, führen kollaborative Testsitzungen durch und erstellen umfassende Berichte.
CloudTest ist ein lizenziertes Tool, mit dem Sie realistische Tests in der Cloud durchführen können. Dazu gehört das Testen aller Geräte und Browser, die realistische Verteilung des Traffics auf der ganzen Welt und die Durchführung von speicherinternen Analysen in Echtzeit. Sie können Tests schnell und ohne Codierung erstellen.
CloudTest ist CDN-unabhängig und kann mehrere CDNs (einschließlich Akamai) gleichzeitig testen, um ihre Performance unter erhöhter Last zu vergleichen.
CloudTest wird auf einer stark verteilten Plattform ausgeführt und unsere Beziehungen zu Betreibern und Cloudanbietern ermöglichen es uns, die erwartete Last über verschiedene Regionen und Anbieter (z. B. Rackspace Dallas vs. AWS Midwest) hinweg zu testen.
CloudTest arbeitet in der Regel mit der folgenden Reihenfolge:
- Störungsbehebung: Bei weniger intensiven Tests deckt CloudTest einen Großteil der Störungen, die behoben werden müssen, und Engpässe auf, einschließlich Funktionsunterbrechungen (d. h. „Funktioniert es überhaupt?“).
- Dauer: Bei länger andauernden Ereignissen (z. B. bei einem langen Sportereignis) bleiben einige Probleme selbst unter Spitzenbelastung unentdeckt. Sie offenbaren sich erst mit der Zeit. Es kann z. B. passieren, dass ein Speicherverlust erst erkannt wird, nachdem das Ereignis bereits drei Stunden im Gange ist.
- Spitze: Auf niedrigeren Testebenen funktioniert ein Schreib-/Lesezugriff, aber unter großer Last bildet sich eine Warteschlange aus Prozessen und Nutzern, was einen kaskadierenden Effekt hat. Bei einer höheren Last über einen längeren Zeitraum führt CloudTest Tests durch, die sich den Fragen „Funktioniert es überhaupt?“ und „Wie gut funktioniert es?“ widmen. Diese Tests zeigen dann, wo und auf welchen Performance-Ebenen Engpässe auftreten.
CloudTest empfiehlt, die Lasterhöhung durch virtuelle Nutzerzugriffe für jeden Nutzer auf der Grundlage der eigenen eindeutigen durchschnittlichen oder erwarteten Menge an Nutzerzugriffen anzupassen. Eine allgemeine Faustregel lautet jedoch:
- Beginnen Sie mit 0
- Erhöhen Sie die Zahl für 3 bis 4 Minuten auf 2.500 virtuelle Nutzer
- Erhöhen Sie die Zahl dann abhängig von Ihrem durchschnittlichen Nutzerstamm für einen bestimmten Zeitraum (dieser Zeitraum hängt von Ihrer speziellen Testsituation ab) auf über 10.000 virtuelle Nutzer.
- Zuletzt können Sie die Zahl je nach Nutzerstamm (oder erwartetem Nutzerstamm für ein Spitzenereignis) über einen längeren Zeitraum (auch dieser Zeitraum variiert je nach Unternehmen) auf Hunderttausende virtuelle Nutzer erhöhen. Als Absicherung empfehlen wir, die Tests mit der zwei- bis dreifachen Menge der erwarteten Last durchzuführen.
CloudTest kann verschiedene Geräte- und Player-Profile (z. B. Roku, AppleTV, JW Player, DIY) imitieren und dynamische Bandbreitenverlagerungen durchführen. So kann der ideale Punkt für die adaptive Bitrate Ihres Workflows gefunden werden, der ein optimales Zuschauererlebnis ermöglicht. Die Ergebnisse von CloudTest dienen als Orientierungshilfe für die ideale Blockgröße, zur möglichen Transcodierung von Inhalten unter verschiedenen Netzwerkbedingungen, zur Auswahl der richtigen Bildqualität (in FPS), um die Nachpufferrate zu minimieren und den Zuschauern ein nahtloses Erlebnis zu bieten. CloudTest kann Sie dabei unterstützen, HLS-, HDS- und CMAF-Segmente zu prüfen oder zu skripten, um den Workflow der Anwendung zu testen und unter Berücksichtigung der Zielgruppengröße mehrere Nutzer gleichzeitig zu simulieren.
Wie andere Anbieter erstellt CloudTest virtuelle Nutzer. Im Gegensatz zu anderen Servern erstellen wir jedoch virtuelle Nutzer, die während des Betriebs verwendet werden, anstatt auf monitorlose synthetische Nutzer zurückzugreifen. Auf diese Weise kann CloudTest zum Beispiel tatsächliche HTTP-Anfragen messen.
Ressourcen
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