CloudTest On-Demand ist eine SaaS-Lösung (Software as a Service) zum Load Testing, die von Akamai verwaltet und von unseren erstklassigen Performancetechnikern mit umfangreicher Erfahrung in Produktionstests unterstützt wird. Dieser Service ermöglicht Unternehmen mit wenig Zeit und begrenzten Ressourcen (Software, Ausrüstung, Mitarbeiter oder Fachwissen) die Durchführung globaler Last- und Performancetests. Unsere Lastexperten geben Nutzern außerdem Hilfestellung in verschiedenen Bereichen und Testszenarien, führen kollaborative Testsitzungen durch und erstellen umfassende Berichte.

CloudTest ist ein lizenziertes Tool, mit dem Sie realistische Tests in der Cloud durchführen können. Dazu gehört das Testen aller Geräte und Browser, die realistische Verteilung des Traffics auf der ganzen Welt und die Durchführung von speicherinternen Analysen in Echtzeit. Sie können Tests schnell und ohne Codierung erstellen.



