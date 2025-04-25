X
Publishing

Bieten Sie neue digitale Erlebnisse, steuern Sie die Performance und schützen Sie Inhalte.

Whitepaper herunterladen
Schützen Sie Ihre Inhalte vor KI-Scraper-Bots. Mehr erfahren >

Die innovativsten Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen vertrauen auf Akamai: {industry}

Begeistern Sie die Leser mit einem herausragenden digitalen Erlebnis

Schaffen Sie personalisierte Erlebnisse mit hoher Reaktionsschnelligkeit

Stellen Sie Code an der Akamai-Edge bereit, damit Ihre Geschäftslogik in Sekundenbruchteilen auf Ihre Leser reagiert.

Erfahren Sie mehr über Ihre Abonnenten

Optimieren Sie die Entscheidungsfindung und unterstützen Sie strategische Investitionen mit Echtzeiteinblicken.

Bieten Sie umfassenden Schutz für Ihre Websites, Anwendungen und betrieblichen Abläufe

Wehren Sie Angriffe ab, die das Nutzererlebnis, Ihren Ruf und Ihren Umsatz gefährden.

Lösungen für das Publishing

Content Protector

Erfahren Sie, wie Sie Scraper davon abhalten können, Ihre Inhalte zu stehlen und Ihre Konversionsraten zu senken.

Produktdetails ansehen

Bot Manager

Stoppen Sie selbst besonders gefährliche und gut getarnte Bots, bevor sie das Vertrauen Ihrer Kunden untergraben.

Produktdetails ansehen

App & API Protector

Führende Sicherheit für Anwendungen und APIs an der Edge.

Produktdetails ansehen

API Security

Erkennt, überwacht und bewertet API-Aktivitäten mithilfe von Echtzeitanalysen, um auf Bedrohungen und Missbrauch zu reagieren.

Produktdetails ansehen

Akamai Guardicore Segmentation

Mit einer granularen, softwaredefinierten Segmentierung können Sie Sicherheitsverstöße erkennen und sich vor Ransomware schützen.

Produktdetails ansehen

Prolexic

Stoppen Sie DDoS-Angriffe jeder Größe mit schneller, hocheffektiver Abwehr.

Produktdetails ansehen

EdgeWorkers

Erstellen Sie Funktionen an der Edge des am weitesten verteilten serverlosen Netzwerks.

Produktdetails ansehen

CloudTest

Stresstests für Ihre Websites und Apps mit robustem Real-Time Load Testing

Produktdetails ansehen

Akamai Cloud

Computing-, Speicher-, Netzwerk-, Datenbank- und Container-Management-Clouddienste.

Produktdetails ansehen
The Associated Press

Es gab keinen Raum für Fehler. Akamai hat das verstanden und die Lösung und die Experten bereitgestellt, die wir benötigten, um alle unsere Kundenplattformen zu sichern.

Gianluca D’Aniello, Chief Technology Officer

Ressourcen

Lösungsüberblick

Edge Computing

Edge Computing bedeutet neue Funktionen für Entwickler, IT und Unternehmen – finden Sie heraus, wie Unternehmen dies einsetzen und vieles mehr.

Jetzt ansehen
Produktüberblick

Produktbeschreibung für EdgeWorkers

Erfahren Sie, wie EdgeWorkers Entwicklungsteams in die Lage versetzt, neue Microservices zu erstellen.

Jetzt ansehen
Checkliste

Checkliste für den Kampf gegen DDoS-Erpressung

Mit diesen 5 Schritten minimieren Sie das Risiko eines erpresserischen DDoS-Angriffs.

Jetzt herunterladen

Erlangen Sie einen Wettbewerbsvorteil

