AI Inferencing

Flux vidéo contrôlé par l'IA pour détecter les défauts de fabrication
Permettez un contrôle automatique de la qualité en temps réel au sein des processus de fabrication, qui tire parti de l'IA dans les inspections de la qualité des produits, directement sur la chaîne d'assemblage via les flux des caméras. Grâce à des modèles de vision par ordinateur de pointe, pré-entraînés sur de vastes ensembles de données d'images de produits présentant ou non des défauts, ces modèles sont capables d'identifier rapidement les problèmes. Cette solution repose sur une inférence de l'IA hautes performances pour émettre des alertes en temps voulu aux opérateurs et réduire considérablement le délai entre l'apparition d'un défaut et la mise en place d'une mesure corrective.