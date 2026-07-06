Die Bedrohungsinformationen von Secure Internet Access basieren auf den Daten, die über die Akamai Connected Cloud gewonnen werden. Hier werden täglich 30 % des globalen Webtraffics bereitgestellt und bis zu 11 Milliarden DNS-Abfragen beantwortet. Diese Informationen werden mit IP-Adressen und Traffic-Protokollen von anderen Akamai-Sicherheitsservices und Hunderten von externen Bedrohungsdaten – einschließlich WHOIS- und Registrar-Informationen – ergänzt. Der kombinierte Datensatz wird kontinuierlich analysiert und mit Hilfe von fortschrittlichen Verhaltensanalysetechniken, maschinellem Lernen, proprietären Algorithmen und einem Team von Datenwissenschaftlern und Sicherheitsforschern aufbereitet. Werden hierbei neue Bedrohungen erkannt, werden bösartige Domains und URLs umgehend zu Secure Internet Access Enterprise hinzugefügt und bieten so Cybersicherheit in Echtzeit. Außerdem werden Domains und URLs, die keine Bedrohung mehr darstellen, aus der Liste entfernt. Dieser Ansatz verbessert die Erkennungseffizienz und reduziert Fehlalarme. Unser Team analysiert auch die DNS-Protokolle der Kunden, um nach IOCs (Indicators of Compromise) zu suchen. Wenn IOCs gefunden werden, werden betroffene Kunden über das Secure Internet Access-Portal benachrichtigt. Dies ist wichtig, um die potenziellen Auswirkungen neu entdeckter Bedrohungen zu reduzieren.