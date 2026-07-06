- Bedrohungsinformationen in Echtzeit basierend auf den umfangreichen Einblicken in den Internettraffic von Akamai, um schädliche Domains und Websites proaktiv zu blockieren
- Identifizieren und kontrollieren Sie Shadow-IT-Anwendungen, um nicht genehmigte Anwendungen anhand der Risikobewertung oder des Anwendungstyps
- Intuitive Richtlinienverwaltung, mit der Sie Richtlinien anhand von Nutzern, Gruppen, Standorten, Netzwerksubnetzen und mehr erstellen und bereitstellen können
- Blockieren Sie DNS-Datenexfiltration mit niedrigem Durchsatz in Echtzeit
- Schützen Sie Nutzer und IoT-Geräte überall mit schlanken Clients für Windows-, macOS-, iOS-, Android- und ChromeOS-Geräte
- Echtzeitanalyse und Reporting für den gesamten ausgehenden Datenverkehr, Bedrohungsereignisse, AUP-Ereignisse und vieles mehr
- Selektive Inspektionsstufen – rekursiver Nur-DNS- oder risikobehafteter Proxy-Web-Traffic – ermöglichen Ihnen die Wahl des richtigen Schutzniveaus für Ihren Anwendungsfall
- Flexible Traffic-Einstiegspunkte, mit denen Sie die zu Ihrer Netzarchitektur passende Methode oder Methoden auswählen können
- Konfigurieren und verwalten Sie jede Funktion über eine API und integrieren Sie sie in Ihr SIEM
Laterale Netzwerkbewegungen mit fein abgestimmten Kontrollen stoppen
Secure Internet Access Enterprise ist eine cloudbasierte DNS-Firewall, mit der Sicherheitsteams gewährleisten können, dass alle Nutzer und Geräte -–innerhalb und außerhalb des Netzwerks – sicher mit dem Internet verbunden werden können. Es blockiert proaktiv bösartige DNS-Anfragen, einschließlich Malware, Ransomware, Phishing und DNS-Datenextraktion mit niedrigem Durchsatz. Secure Internet Access reduziert die Sicherheitskomplexität, da keine Appliances bereitgestellt, verwaltet und aktualisiert werden müssen, und es ist einfach und intuitiv zu bedienen.
Proaktiver Schutz vor Malware, Ransomware und Phishing
Funktionsweise
Funktionen
Anwendungsfälle für Secure Internet Access
Erfahren Sie mehr über einige gängige Verwendungsmöglichkeiten von Secure Internet Access Enterprise.
Einfache Verbesserung der Sicherheit
Cyberbedrohungen nehmen zu und entwickeln sich ständig weiter. Vorhandene Endpoint-Sicherheitslösungen und Netzwerksicherheitslösungen wie Netzwerk-Firewalls sind oft ineffektiv und inkonsistent, und Bedrohungen, die rekursives DNS ausnutzen, können oft nicht abgewehrt werden. Nutzen Sie Secure Internet Access als DNS-Firewall, um eine zusätzliche Sicherheitsebene bereitzustellen, die mit einer einfachen Konfigurationsänderung der DNS-Infrastruktur innerhalb von Minuten global konfiguriert und bereitgestellt werden kann.
Vorteile:
- Schnelle Bereitstellung ohne Hardware, die installiert, konfiguriert und verwaltet werden muss
- Reibungslose Sicherheit ohne Kompromisse beim Nutzererlebnis
- Blockiert Bedrohungen früher, weiter entfernt von Ihren Endgeräten und vor dem Aufbau von IP-Verbindungen
- Schützt vor Bedrohungen, die nur mit rekursivem DNS erkannt werden können, etwa DNS-Datenexfiltration mit niedrigem Durchsatz oder Botnets
- Erkennt und kontrolliert Shadow-IT anhand der Anwendungskategorie und der Sicherheit
- Wirksame Sicherheit für alle Ports und Protokolle
Sicherer direkter Internettraffic für Zweigestellen
Unternehmen gestalten ihre Zweigstellennetzwerke neu, um Engpässe im Datenverkehr zu beseitigen, und setzen SD-WAN ein, um den Datenverkehr von Zweigstellennetzwerken direkt mit dem Internet zu verbinden. Die Replikation der bestehenden zentralisierten Sicherheitssysteme an jeder Zweigstelle ist komplex, zeitaufwendig und kostspielig. Secure Internet Access sichert proaktiv den DIA-Traffic (Direct Internet Access) von Zweigstellen, ohne die Komplexität und Kosten der Bereitstellung und Verwaltung von Netzwerksicherheitslösungen vor Ort, sodass Nutzer und IoT-Geräte sicher mit dem Internet verbunden werden können.
Vorteile:
- Reduziert die Komplexität und die Kosten der Sicherung des DIA-Traffics erheblich
- Schnelle und einfache Integration in Ihr SD-WAN: Schutz kann innerhalb von Minuten statt Tagen oder Wochen bereitgestellt und konfiguriert werden
- Sicherheit mit geringer Latenz: Der Traffic wird automatisch an den leistungsstärksten rekursiven DNS-Server von Akamai weitergeleitet
- Sicherheit und Zuverlässigkeit: Die rekursiven DNS-Server von Akamai werden weltweit in der Akamai Connected Cloud bereitgestellt, die für höchste Verfügbarkeit konzipiert ist
Transparenz und Schutz für Rechenzentren/IaaS
Unternehmensanwendungen, die in Ihren Rechenzentren oder IaaS-Implementierungen gehostet werden, müssen in der Regel auf externe Ressourcen zugreifen, die nicht von Ihnen selbst verwaltet werden und Schwachstellen enthalten können. Secure Internet Access ermöglicht den Einblick in externe Ressourcen, auf die zugegriffen wird, blockiert schädliche rekursive DNS-Anfragen und kontrolliert die Ressourcen, auf die zugegriffen werden kann.
Vorteile:
- Verbesserte Sicherheit und Compliance
- Schnelle und einfache Bereitstellung: Kompatibel mit jedem Betriebssystem
- 100-prozentige Transparenz und Protokollierung für alle externen rekursiven DNS-Anfragen
- Schutz vor Bedrohungen in Echtzeit, der rekursive DNS-Anfragen an schädliche Domains und bösartige Websites blockiert
- Kontrolle und Begrenzung des ausgehenden rekursiven DNS-Traffics
Proaktive Steuerung von Gast-WLAN-Inhalten
Kostenloses WLAN für Kunden ist heutzutage selbstverständlich. Der uneingeschränkte Zugang zu jeder Art von Webinhalten birgt jedoch die Gefahr, das Image und den Ruf Ihres Unternehmens und Ihrer Marke zu schädigen. Secure Internet Access nutzt die bewährten, weltweit verteilten rekursiven DNS-Resolver von Akamai, um auf Basis der AUP (Acceptable Use Policy) für das Gast-WLAN Ihres Unternehmens proaktiv Kategorien von Webinhalten zu identifizieren und zu blockieren.
Vorteile:
- Reduziert das Reputationsrisiko erheblich und bewahrt den Ruf der Marke
- Optimiert die Netzwerkbandbreite durch schnelle Blockierung des Zugriffs auf Streaming-Domains.
- Maximiert die IT-Ressourcen und reduziert den Verwaltungsaufwand
- Reduziert die Komplexität erheblich
- Verbessert die Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit rekursiver DNS-Services
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Bedrohungsinformationen von Secure Internet Access basieren auf den Daten, die über die Akamai Connected Cloud gewonnen werden. Hier werden täglich 30 % des globalen Webtraffics bereitgestellt und bis zu 11 Milliarden DNS-Abfragen beantwortet. Diese Informationen werden mit IP-Adressen und Traffic-Protokollen von anderen Akamai-Sicherheitsservices und Hunderten von externen Bedrohungsdaten – einschließlich WHOIS- und Registrar-Informationen – ergänzt. Der kombinierte Datensatz wird kontinuierlich analysiert und mit Hilfe von fortschrittlichen Verhaltensanalysetechniken, maschinellem Lernen, proprietären Algorithmen und einem Team von Datenwissenschaftlern und Sicherheitsforschern aufbereitet. Werden hierbei neue Bedrohungen erkannt, werden bösartige Domains und URLs umgehend zu Secure Internet Access Enterprise hinzugefügt und bieten so Cybersicherheit in Echtzeit. Außerdem werden Domains und URLs, die keine Bedrohung mehr darstellen, aus der Liste entfernt. Dieser Ansatz verbessert die Erkennungseffizienz und reduziert Fehlalarme. Unser Team analysiert auch die DNS-Protokolle der Kunden, um nach IOCs (Indicators of Compromise) zu suchen. Wenn IOCs gefunden werden, werden betroffene Kunden über das Secure Internet Access-Portal benachrichtigt. Dies ist wichtig, um die potenziellen Auswirkungen neu entdeckter Bedrohungen zu reduzieren.
Die Bedrohungslisten von Secure Internet Access werden etwa alle 60 Minuten aktualisiert. Neue Domains werden hinzugefügt und Domains, die kein Risiko mehr darstellen, werden entfernt.
Secure Internet Access bietet vollständige Flexibilität, damit Unternehmen die Struktur ihrer Sicherheitsrichtlinien anpassen können. Eine Richtlinie kann anhand von Standorten, Geschäftseinheiten und Netzwerksubnetzen erstellt werden.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihren Daten-Traffic in Secure Internet Access zu integrieren, darunter eine einfache Änderung der IP-Adresse des DNS-Servers, die Bereitstellung der virtuellen DNS-Proxy-Maschine von Akamai, IPsec-Tunnel, schlanke Clients und die Integration in Ihre SD-WAN-Geräte. Sie können eine Kombination aus verschiedenen Ansätzen für das Traffic-Onboarding verwenden, um Ihren Anwendungsfällen und dem erforderlichen Schutzniveau gerecht zu werden.
Secure Internet Access kann als zusätzliche proaktive Sicherheitsebene bereitgestellt werden, da Netzwerk-Firewalls und Secure Web Gateways in der Regel keinen rekursiven DNS-Datenverkehr überprüfen. Eine DNS-Firewall überprüft jede rekursive DNS-Anfrage und vergleicht sie mit einer häufig aktualisierten Datenbank mit schädlichen Domains. Sie können Richtlinien für Cybersicherheit und zulässige Nutzung (AUPs) erstellen und durchsetzen.
Das DNS-Protokoll ist ein offenes Protokoll, das leicht missbraucht werden kann. Ein normaler rekursiver DNS-Resolver reagiert auf jede DNS-Anfrage, unabhängig davon, ob die angeforderte Domain bösartig oder harmlos ist. Eine DNS-Firewall leitet jede rekursive DNS-Anfrage an einen cloudbasierten DNS-Resolver um. Jede DNS-Anfrage wird mit einer Liste schädlicher Domains verglichen, die Malware, Ransomware oder eine Phishing-Landingpage bereitstellen könnten. Wenn eine schädliche Domain identifiziert wird, wird sie blockiert, und der Nutzer sieht eine Blockseite. Rekursive DNS-Anfragen für sichere Domains werden aufgelöst, eine DNS-Antwort wird vom DNS-Resolver an das Gerät des Nutzers zurückgesendet, und die Anfrage wird wie gewohnt fortgesetzt.
Secure Internet Access ist ein rekursiver DNS-Resolver, der DNS-Anfragen an DNS-Nameserver weiterleitet. Secure Internet Access cacht jedoch kürzlich angeforderte Domains. Daher wird zunächst versucht, die DNS-Anfrage aus dem Cache aufzulösen, was die Performance verbessert. Die Anfrage wird nur an die Nameserver gesendet, wenn sich die Domain nicht im Cache befindet.
Akamai setzt seinen DDoS-Sicherheitsservice Prolexic ein, um DDoS-Angriffe abzuwehren, und nutzt seinen WAAP-Sicherheitsservice, um die DNS-Infrastruktur zusätzlich zu schützen. Darüber hinaus setzt Akamai Techniken zur Ratenbeschränkung und zum Lastausgleich ein, um sicherzustellen, dass einzelne Resolver nicht durch Angriffe beeinträchtigt werden.
Kostenlose 60-Tage-Testversion: DNS-Firewall testen
Melden Sie sich für eine kostenlose 60-tägige Testversion an und Sie werden sehen, wie einfach Sie:
- Ihre Cybersicherheit ohne Leistungseinbußen mit einer DNS-Firewall verbessern können
- Secure Internet Access über das Akamai Control Center konfigurieren und verwalten und die Verwaltung über eine API automatisieren können
- sehen, ob Ihr rekursiver DNS-Traffic ein toter Winkel für die Sicherheit ist, und versteckte Cyberbedrohungen wie DNS-Datenexfiltration und Botnets entdecken können
- Einblicke erhalten, um die Effizienz von Sicherheitsabläufen und Threat-Hunting-Teams zu verbessern
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