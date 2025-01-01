X
Lösungen für Finanzdienstleister

Schützen Sie Ihre Daten, Kunden und Ressourcen angesichts sich weiterentwickelnder Bedrohungen.

Mit Experten sprechen

Verlassen Sie sich auf die Plattform, der globale Finanzdienstleister vertrauen

Cyberangriffe kosten die Finanzdienstleistungsbranche durchschnittlich 50 % mehr als alle anderen Branchen zusammen. Die Echtzeiteinblicke von Akamai bei globalen Bedrohungen können dazu beitragen, Ihre Infrastruktur, Daten und Anwendungen weltweit zu schützen, unabhängig von Gerät, Netzwerk oder Standort.

Vorteile für Finanzdienstleister

Schritt halten mit schnellem Wandel

Vertrauen Sie auf eine Plattform, die sich an neue Branchentrends anpassen kann, um sichere, zuverlässige Services bereitzustellen.

Verschaffen Sie sich Transparenz

Reduzieren Sie die Komplexität mit Situationsbewusstsein und Transparenz über Ihre Infrastruktur, Anwendungen und Nutzer hinweg.

Bessere Kundenbetreuung

Erhalten Sie umfassendere Einblicke, um Betrug und neue Cyberbedrohungen zu bekämpfen und gleichzeitig Erlebnisse bereitzustellen, die Kunden heutzutage erwarten.

Financial Services Regulatory Compliance

Einfachere Compliance

Halten Sie gesetzliche Vorschriften mit PCI DSS , DORA und Standards wie SWIFT und ISO 20022 einfach und mit weniger Ressourceneinsatz ein.

E-Book lesen

Branchenweiter Schutz von {industry}

★ ★ ★ ★ ★

„Akamai Guardicore lässt sich einfach bereitstellen und ist ein äußerst sicheres Überwachungstool.“

- Security Manager, Bankwesen1

Vorgestellte Lösungen

Schützen Sie Ihre Anwendungen

Schützen Sie Ihre Anwendungen und APIs, selbst dann, wenn sich Ihre Angriffsfläche durch zunehmende API-Nutzung vergrößert.

Produkte

API Security

Erkennt, überwacht und bewertet API-Aktivitäten mithilfe von Echtzeitanalysen, um auf Bedrohungen und Missbrauch zu reagieren.

Produktdetails ansehen

App & API Protector

Führende Sicherheit für Anwendungen und APIs an der Edge.

Produktdetails ansehen

Client-Side Protection & Compliance

Unterstützt Ihre PCI-Compliance und schützt Ihre Website vor JavaScript-Angriffen.

Produktdetails ansehen

Schützen Sie Ihre Infrastruktur

Sichern Sie Systeme mit Zero Trust, ganz gleich, ob lokal installiert, in der Cloud oder hybrid, und vereinfachen Sie das Management von Compliance und Risiken.

Produkte

Akamai Guardicore Segmentation

Mit einer granularen, softwaredefinierten Segmentierung können Sie Sicherheitsverstöße erkennen und sich vor Ransomware schützen.

Produktdetails ansehen

App & API Protector

Führende Sicherheit für Anwendungen und APIs an der Edge.

Produktdetails ansehen

Akamai Hunt

Finden und beheben Sie auch gut getarnte Bedrohungen mit einem Managed Threat Hunting Service.

Produktdetails ansehen

Secure Internet Access Enterprise

Erkennen und blockieren Sie proaktiv Malware, Ransomware, Phishing und Datenextraktionsangriffe.

Produktdetails ansehen

Schützen Sie Ihre Kunden

Markieren Sie verdächtige Aktivitäten, verbessern Sie das Kundenvertrauen und schützen Sie wertvolle Beziehungen.

Produkte

Akamai MFA

Verhindern Sie die Übernahme von Mitarbeiterkonten mit phishing-sicherer Multi-Faktor-Authentifizierung auf Basis von FIDO2.

Mehr erfahren

Bot Manager

Fortschrittliches Bot-Management, das raffinierte bösartige Bots erkennt und beseitigt, aber gute Bots zulässt.

Produktdetails ansehen

Schützen Sie Ihren Ruf

Erkennen und vermeiden Sie gefälschte Websites, Cyberangriffe, Datenmissbrauch, Ransomware, Phishing, Malware, Spoofing und Markenpiraterie.

Produkte

Akamai Guardicore Segmentation

Mit einer granularen, softwaredefinierten Segmentierung können Sie Sicherheitsverstöße erkennen und sich vor Ransomware schützen.

Produktdetails ansehen

Bot Manager

Fortschrittliches Bot-Management, das raffinierte bösartige Bots erkennt und beseitigt, aber gute Bots zulässt.

Produktdetails ansehen
