Ein solider Vorfallsreaktionsplan ist der Schlüssel zur Reaktion auf Ransomware. Stellen Sie zudem sicher, dass Sie über die richtigen Sicherheitslösungen verfügen, um Ransomware zu stoppen.

Mit den Sicherheitslösungen von Akamai können Sie sich vor Ransomware schützen, indem Sie die Wahrscheinlichkeit einer Erstinfektion verringern, laterale Bewegungen in Echtzeit stoppen, den Sicherheitsverstoß eindämmen und die Wiederherstellung vereinfachen.

Mit einer Kombination aus Zero Trust Network Access, MFA und Bedrohungserkennung von Akamai können Sie die Angriffsfläche Ihres Unternehmens reduzieren und Schwachstellen minimieren.

Natürlich sollte eine Schulung der Mitarbeiter über die Risiken von Ransomware die Grundlage für Best Practices im Bereich Cybersicherheit bilden.