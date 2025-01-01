Ransomware ist eine Art Schadsoftware oder Malware. Nach dem Herunterladen auf einen Server oder den Computer eines Nutzers verschlüsselt Ransomware Dateien auf dem Gerät, blockiert den Zugriff und macht Dateien unbrauchbar, bis ein Lösegeld gezahlt wird. Versionen wie REvil- oder WannaCry-Ransomware sind für einige der größten und verheerendsten Cyberangriffe verantwortlich. Ransomware kann über Trojaner in einer E-Mail verbreitet werden, die legitim erscheinen mag, aber tatsächlich Malware enthält. Botnets wie das riesige Meris-Botnet können auch dazu verwendet werden, Ransomware zu verbreiten oder Schwachstellen zu finden, die dann von Ransomware-Banden ausgenutzt werden können.
Malware ist ein weit gefasster Begriff für jede Software, die einen Computer oder ein Netzwerk schädigen oder ausnutzen soll. Ransomware ist dagegen eine bestimmte Art von Malware, die die Daten eines Opfers verschlüsselt und Lösegeld verlangt, um den Zugriff wiederherzustellen. Im Wesentlichen ist Ransomware eine Art Schadsoftware, aber nicht alle Malware ist Ransomware.
Die meisten Ransomware-Angriffe nutzen Social-Engineering-Techniken wie z. B. Phishing-Angriffe: E‑Mails oder gefälschte Websites, die Nutzer dazu bringen sollen, Anmeldedaten preiszugeben, mit denen Angreifer auf IT‑Umgebungen zugreifen können.
Anschließend nutzt die Malware laterale Netzwerkbewegungen, um hochwertige Assets zu finden und zu infizieren. Ransomware kann sich wie ein Wurm im gesamten Netzwerk verbreiten. Einige Varianten bestehen aus Botnets, die Tausende oder Millionen von Computern mit Malware infizieren und Angreifern dadurch ermöglichen, die Geräte zu kontrollieren.
Ein solider Vorfallsreaktionsplan ist der Schlüssel zur Reaktion auf Ransomware. Stellen Sie zudem sicher, dass Sie über die richtigen Sicherheitslösungen verfügen, um Ransomware zu stoppen.
Mit den Sicherheitslösungen von Akamai können Sie sich vor Ransomware schützen, indem Sie die Wahrscheinlichkeit einer Erstinfektion verringern, laterale Bewegungen in Echtzeit stoppen, den Sicherheitsverstoß eindämmen und die Wiederherstellung vereinfachen.
Mit einer Kombination aus Zero Trust Network Access, MFA und Bedrohungserkennung von Akamai können Sie die Angriffsfläche Ihres Unternehmens reduzieren und Schwachstellen minimieren.
Natürlich sollte eine Schulung der Mitarbeiter über die Risiken von Ransomware die Grundlage für Best Practices im Bereich Cybersicherheit bilden.
Der effektivste Schutz vor Ransomware umfasst einen mehrschichtigen Ansatz, einschließlich zuverlässiger Backups, starker Authentifizierung mit Multi-Faktor-Authentifizierung, regelmäßiger Systemaktualisierungen und der Verwendung umfassender Sicherheitssoftware.
Backups tragen dazu bei, dass vertrauliche Daten nach einem Angriff wiederhergestellt werden können, und eine starke Authentifizierung verhindert unbefugten Zugriff.
Wenn alle Betriebssysteme und Anwendungen des Geräts mit dem Netzwerk auf dem neuesten Stand gehalten werden, können Sie die Schwachstellen, die Ransomware ausnutzt, verringern. Sicherheitssoftware unterstützt dabei, schädliche Aktivitäten zu erkennen und zu blockieren.
Die Lösungen von Akamai eignen sich sowohl für cloudbasierte als auch für On-Premise-Umgebungen und gewährleisten so einen vielseitigen Schutz vor Ransomware in Ihrer gesamten Infrastruktur.
- Sofortige Transparenz – Stellen Sie all Ihre Ressourcen und deren Kommunikation sofort visuell dar, um den Sicherheitsverstoß zu untersuchen und die Eindämmung zu überprüfen.
- Schnelle Richtlinieneinführung – Richtlinien werden mit nur wenigen Klicks durchgesetzt, um die Ausbreitung von Ransomware-Infektionen einzudämmen und die Reichweite des Sicherheitsverstoßes zu begrenzen.
- Verhinderung lateraler Netzwerkbewegungen – Blockieren Sie einfach alle eingehenden Verbindungen während der Wiederherstellung, um eine erneute Infektion zu verhindern.
