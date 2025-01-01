X
Schützen Sie sich vor Ransomware

Verhindern Sie Ransomware-Angriffe, indem Sie das Eindringen von Malware einschränken und die laterale Ausbreitung von Angriffen verhindern.

Ransomware verursacht weiterhin erhebliche Kosten für Unternehmen

Unternehmen verlieren jedes Jahr Milliardensummen aufgrund von Bedrohungen, Ausfällen und Wiederherstellungskosten im Zusammenhang mit Ransomware und erleiden dabei Marken- und Reputationsschäden. Die Sicherheitstools von Akamai bieten Schutz vor einer Vielzahl von Cyberbedrohungen und blockieren Malware, bevor sich diese ausbreitet und Ihr Unternehmen bedroht.

Sie werden angegriffen? Wir schaffen Abhilfe.

Unser Akamai Guardicore Segmentation-Team zur schnellen Abhilfe kann die Sicherheitsverletzung erkennen und laterale Netzwerkbewegungen eindämmen.

Stoppen Sie Ransomware mit Zero-Trust-Prinzipien

Verbessern Sie den Schutz vor Sicherheitsverletzungen, indem Sie jeden Endpoint mit granularen Zugriffskontrollen schützen – von Servern bis zu Nutzergeräten.

Erstinfektion vermeiden

Stoppen Sie Ransomware präventiv, indem Sie eine Kombination aus Zero-Trust-Netzwerkzugriff und DNS-Sicherheit verwenden. Enterprise Application Access und Secure Internet Access Enterprise sichern Ihren North-South-Traffic und reduzieren so die Wahrscheinlichkeit, dass Ransomware in das Netzwerk eindringt.

Schutz vor lateraler Ausbreitung

Schränken Sie die Fähigkeit von Ransomware ein, sich im gesamten Netzwerk zu bewegen und auf kritische Anwendungen zuzugreifen. Akamai Guardicore Segmentation setzt granulare Layer-7-Sicherheitsrichtlinien um. Mit nur wenigen Klicks können Sie die Konfiguration gegen verdächtige laterale Netzwerkbewegungen durchführen, die Verbreitung von Ransomware eindämmen und den Umfang einer Sicherheitsverletzung reduzieren.

Schnellere Wiederherstellung

Sorgen Sie nach einem Angriff so schnell wie möglich wieder für Betriebsbereitschaft. Akamai Guardicore Segmentation kann problemlos alle eingehenden Verbindungen während der Wiederherstellung blockieren, um eine erneute Infektion zu verhindern, und bekämpft dadurch eine gängige Taktik, die von Ransomware-Gruppen verwendet wird. Die normale Kommunikation kann nach erfolgreicher Wiederherstellung wieder aufgenommen werden, um Ihr Unternehmen wieder ans Netz zu bekommen.

Der Aufbau von Resilienz in einer unbeständigen Bedrohungslandschaft

KI-gestützte Ransomware entwickelt sich weiter und setzt auf DDoS und Compliance als Erpressungstools. Sie müssen sich zu wehren wissen.

Gartner Logo

Planen Sie Ihre Reise hin zu Zero Trust

Unternehmen berichten von Fehlern bei ihren Zero-Trust-Projekten. Mit Gartner® Strategic Roadmap werden Ihre Projekte zum Erfolg.

Abwehr des Angriffs und Beibehaltung des Nutzerzugriffs

Die Zero-Trust-Lösungen von Akamai verhindern böswillige Angriffe und ermöglichen gleichzeitig verifizierten Nutzern sicheren Zugriff auf die benötigten Inhalte.

Kundenreferenzen

Große Finanzdienstleister nach Ransomware-Angriffen gefährdet

Große Bank in Brasilien schützte Remote-Zugriff mit Akamai Guardicore Segmentation.

IT Managed Services entscheidet sich für Akamai Guardicore Segmentation

Unternehmen zur Bekämpfung von Datendiebstahl nutzte Akamai Guardicore Segmentation zur Reaktion und Wiederherstellung bei Ransomware-Angriffen.

Anbieter von Kommunikationsinfrastruktur stoppt Ransomware

Dieser US-amerikanische Anbieter von Kommunikationsinfrastruktur stellte sicher, dass Unternehmen und Einwohner verbunden bleiben.

Schützen Sie sich mit unserer umfassenden Zero-Trust-Plattform

Die Akamai Guardicore Plattform verfügt über integrierte Funktionen zur Bekämpfung von Bedrohungen durch Ransomware, einschließlich KI-gestützter Mikrosegmentierung, Zero Trust Network Access, MFA, einer DNS-Firewall und Managed Threat Hunting.

Stärken Sie Ihre Sicherheitslage mit unseren komplementären Zero-Trust-Lösungen

Akamai Guardicore Segmentation

Mit einer granularen, softwaredefinierten Segmentierung können Sie Sicherheitsverstöße erkennen und sich vor Ransomware schützen.
Akamai Hunt

Finden und beheben Sie auch gut getarnte Bedrohungen mit einem Managed Threat Hunting Service.
Enterprise Application Access

Enterprise Application Access passt sich an plötzliche Veränderungen bei Mitarbeitern an, sodass Sie intelligente Entscheidungen in Bezug auf Zugriffe treffen und Remotezugriffe skalieren können – ohne langsame und schwerfällige VPNs ...
Akamai MFA

Verhindern Sie die Übernahme von Mitarbeiterkonten mit phishing-sicherer Multi-Faktor-Authentifizierung auf Basis von FIDO2.
Secure Internet Access Enterprise

Erkennen und blockieren Sie proaktiv Malware, Ransomware, Phishing und Datenextraktionsangriffe.
Häufig gestellte Fragen

Ransomware ist eine Art Schadsoftware oder Malware. Nach dem Herunterladen auf einen Server oder den Computer eines Nutzers verschlüsselt Ransomware Dateien auf dem Gerät, blockiert den Zugriff und macht Dateien unbrauchbar, bis ein Lösegeld gezahlt wird. Versionen wie REvil- oder WannaCry-Ransomware sind für einige der größten und verheerendsten Cyberangriffe verantwortlich. Ransomware kann über Trojaner in einer E-Mail verbreitet werden, die legitim erscheinen mag, aber tatsächlich Malware enthält. Botnets wie das riesige Meris-Botnet können auch dazu verwendet werden, Ransomware zu verbreiten oder Schwachstellen zu finden, die dann von Ransomware-Banden ausgenutzt werden können.

Malware ist ein weit gefasster Begriff für jede Software, die einen Computer oder ein Netzwerk schädigen oder ausnutzen soll. Ransomware ist dagegen eine bestimmte Art von Malware, die die Daten eines Opfers verschlüsselt und Lösegeld verlangt, um den Zugriff wiederherzustellen. Im Wesentlichen ist Ransomware eine Art Schadsoftware, aber nicht alle Malware ist Ransomware.

Die meisten Ransomware-Angriffe nutzen Social-Engineering-Techniken wie z. B. Phishing-Angriffe: E‑Mails oder gefälschte Websites, die Nutzer dazu bringen sollen, Anmeldedaten preiszugeben, mit denen Angreifer auf IT‑Umgebungen zugreifen können.

Anschließend nutzt die Malware laterale Netzwerkbewegungen, um hochwertige Assets zu finden und zu infizieren. Ransomware kann sich wie ein Wurm im gesamten Netzwerk verbreiten. Einige Varianten bestehen aus Botnets, die Tausende oder Millionen von Computern mit Malware infizieren und Angreifern dadurch ermöglichen, die Geräte zu kontrollieren.

Ein solider Vorfallsreaktionsplan ist der Schlüssel zur Reaktion auf Ransomware. Stellen Sie zudem sicher, dass Sie über die richtigen Sicherheitslösungen verfügen, um Ransomware zu stoppen. 

 

Mit den Sicherheitslösungen von Akamai können Sie sich vor Ransomware schützen, indem Sie die Wahrscheinlichkeit einer Erstinfektion verringern, laterale Bewegungen in Echtzeit stoppen, den Sicherheitsverstoß eindämmen und die Wiederherstellung vereinfachen.

 

Mit einer Kombination aus Zero Trust Network Access, MFA und Bedrohungserkennung von Akamai können Sie die Angriffsfläche Ihres Unternehmens reduzieren und Schwachstellen minimieren. 

 

Natürlich sollte eine Schulung der Mitarbeiter über die Risiken von Ransomware die Grundlage für Best Practices im Bereich Cybersicherheit bilden.

Der effektivste Schutz vor Ransomware umfasst einen mehrschichtigen Ansatz, einschließlich zuverlässiger Backups, starker Authentifizierung mit Multi-Faktor-Authentifizierung, regelmäßiger Systemaktualisierungen und der Verwendung umfassender Sicherheitssoftware.

Backups tragen dazu bei, dass vertrauliche Daten nach einem Angriff wiederhergestellt werden können, und eine starke Authentifizierung verhindert unbefugten Zugriff.

Wenn alle Betriebssysteme und Anwendungen des Geräts mit dem Netzwerk auf dem neuesten Stand gehalten werden, können Sie die Schwachstellen, die Ransomware ausnutzt, verringern. Sicherheitssoftware unterstützt dabei, schädliche Aktivitäten zu erkennen und zu blockieren.

Die Lösungen von Akamai eignen sich sowohl für cloudbasierte als auch für On-Premise-Umgebungen und gewährleisten so einen vielseitigen Schutz vor Ransomware in Ihrer gesamten Infrastruktur.

Ressourcen zum Schutz vor Ransomware

Schützen Sie Ihr Unternehmen vor fortschrittlichen Angriffen

Schützen Sie Ihr Unternehmen mit der Plattform für integrierte Sicherheitslösungen von Akamai vor Ransomware, DDoS, Bots und anderen Cyberangriffen.

Fünf Möglichkeiten, um Ransomware-Angriffe zu verhindern und sich vor ihnen zu schützen

Proaktive, ganzheitliche Maßnahmen zur Vorbeugung von und zum Schutz vor Ransomware sind entscheidend für den anhaltenden Erfolg Ihres Unternehmens.

Ransomware-Schutz und Zero-Trust mit Akamai

Erfahren Sie mehr über Trends bei Ransomware-Angriffen und Zero-Trust-Strategien zum Schutz Ihres Unternehmens vor, während und nach einem Angriff.

