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Internetanbieter und Mobilfunkbetreiber

Erweitern Sie Serviceangebote, schützen Sie geschäftskritische und kundenorientierte Ressourcen und betreiben Sie Netzwerke kosteneffektiv

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Erfahren Sie, warum wir der beste Partner für Sie sind

Serviceanbieter transformieren ihre Netzwerke und Betriebsabläufe, um die Rentabilität zu steigern und die Bereitstellung von Services zu vereinfachen. Der Schutz von Daten, Workloads, Infrastruktur und Kunden ist die grundlegende Voraussetzung für die Erreichung finanzieller Ziele und die Einhaltung regulatorischer Auflagen. Akamai arbeitet mit Internetanbietern und MNOs zusammen, um reaktionsschnelle und resistente Netzwerke und Services aufzubauen und sowohl geschäftliche Assets als auch Abonnenten zu schützen.

Ein robuster Laptop steht in einem Wald und zeigt eine leuchtende digitale Weltkarte mit Datenpunkten an. Er liegt auf taktischer Ausrüstung während eines Feldeinsatzes.

Heben Sie sich beim Internetzugang von der Konkurrenz, schützen Sie das Geschäft, verbessern Sie das Netzwerk

Mehr als Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit

Akamai Secure Internet Access-Services bieten Familien und KMU Verteidigungsmechanismen auf Enterprise-Niveau, die mühelos zu bedienen sind.

Schützen Sie geschäftliche Assets mit führenden Sicherheitslösungen

Akamai-Lösungen schützen Anwendungen, Workloads sowie APIs und verteidigen die Infrastruktur.

Verbessern Sie das Kundenerlebnis und senken Sie die Betriebskosten

Die DNS-Infrastruktur von Akamai bildet das Fundament für skalierbare, reaktionsschnelle und resistente Netzwerke.

Kundenreferenzen

Globe Telecom

Globe Telecom

Der Telekommunikationsanbieter erlangte eine überlegene Transparenz über den Netzwerkverkehr sowie die Fähigkeit, laterale Netzwerkbewegungen durch softwarebasierte Segmentierung einzudämmen.

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Comcast

Comcast Business

Durch die Einführung von Akamai-gestütztem SecurityEdge und weiteren neuen Produkten verzeichnete der Anbieter einen Anstieg der Kundenzahl sowie des Umsatzes pro Kunde.

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Swisscom

Swisscom

Erfahren Sie, wie Swisscom, ein marktführender Telekommunikationsanbieter, mit Akamai seine Kunden online geschützt hat.

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Telecom Argentina

Telecom Argentina

Um eine bessere Transparenz und Sicherheit für sensible Informationen zu erreichen, entschied sich Telecom Argentina für Akamai Guardicore Segmentation.

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Nutzen Sie schon heute die Cloud der Zukunft, um Edge-native Services bereitzustellen

Setzen Sie latenzarme Anwendungen wie KI-Inferenz ein, verbessern Sie die Observability und virtualisieren Sie Funktionen.“

Schützen und erweitern Sie den Kundenstamm in allen Märkten

Bieten Sie mehr als Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit: Heben Sie sich beim Internetzugang durch Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Secure Internet Access Services

Heben Sie sich beim Internetzugang von der Konkurrenz ab und zeigen Sie Einsatz für den Schutz Ihrer Abonnenten.

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Secure Internet Access Consumer

Secure Internet Access für Verbrauchermärkte ist für ISPs einfach bereitzustellen und bietet grundlegende Sicherheitsfunktionen für Abonnenten.

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Secure Internet Access SMB

Erfahren Sie mehr über die Marktchancen im Bereich KMU‑Sicherheit und finden Sie heraus, wie Anbieter einen Business Case entwickeln können.

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Aufbau reaktionsschneller und ausfallsicherer Netzwerke und Services

Senken Sie Betriebskosten und verbessern Sie das Abonnentenerlebnis mit intelligenten DNS-Lösungen.

DNSi CacheServe

Erfahren Sie, wie DNSi CacheServe dabei hilft, schnelle, zuverlässige und sichere Internetservices bereitzustellen.

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Secure Internet Access ThreatAvert

Schutz wichtiger Netzwerkassets und Erkennung von Malware, die sich auf Ihre Vertragskunden auswirken kann.

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DNSi AuthServe

DNSi AuthServe ist ein autoritativer DNS‑Server, der äußerst leistungsstarke, sichere und stets verfügbare Nameservices bietet.

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Edge DNS

Akamai DNS schützt Ihre DNS in der Cloud, hybrid und vor Ort und gewährleistet gleichzeitig hohe Verfügbarkeit und Performance.

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APIs schützen, Netzwerkrisiken beseitigen

Erkennen Sie APIs, verhindern Sie Missbrauch und segmentieren und schützen Sie On‑Premises-, Cloud- und hybride Umgebungen.

API Security

Erkennt, überwacht und bewertet API-Aktivitäten mithilfe von Echtzeitanalysen, um auf Bedrohungen und Missbrauch zu reagieren.

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Akamai Guardicore Segmentation

Mit einer granularen, softwaredefinierten Segmentierung können Sie Sicherheitsverstöße erkennen und sich vor Ransomware schützen.

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Schützen Sie Ihren Ruf

Erkennen und vermeiden Sie gefälschte Websites, Cyberangriffe, Datenmissbrauch, Ransomware, Phishing, Malware, Spoofing und Markenpiraterie.

Akamai Cloud

Computing-, Speicher-, Netzwerk-, Datenbank- und Container-Management-Clouddienste.

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Akamai Inference Cloud

Verwandeln Sie trainierte Modelle in Echtzeit-Intelligenz, die weltweit sicher und performant agiert.

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Ressourcen

Secure Internet Access Services für ISPs und MNOs

Erfahren Sie mehr über ISP- und MNO-Services, die speziell für Verbraucher-, KMU- und Unternehmensmärkte entwickelt wurden.

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DNSi CacheServe

Erfahren Sie, wie DNSi CacheServe dabei hilft, schnelle, zuverlässige und sichere Internetservices bereitzustellen.

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