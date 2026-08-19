Serviceanbieter transformieren ihre Netzwerke und Betriebsabläufe, um die Rentabilität zu steigern und die Bereitstellung von Services zu vereinfachen. Der Schutz von Daten, Workloads, Infrastruktur und Kunden ist die grundlegende Voraussetzung für die Erreichung finanzieller Ziele und die Einhaltung regulatorischer Auflagen. Akamai arbeitet mit Internetanbietern und MNOs zusammen, um reaktionsschnelle und resistente Netzwerke und Services aufzubauen und sowohl geschäftliche Assets als auch Abonnenten zu schützen.