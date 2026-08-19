Serviceanbieter transformieren ihre Netzwerke und Betriebsabläufe, um die Rentabilität zu steigern und die Bereitstellung von Services zu vereinfachen. Der Schutz von Daten, Workloads, Infrastruktur und Kunden ist die grundlegende Voraussetzung für die Erreichung finanzieller Ziele und die Einhaltung regulatorischer Auflagen. Akamai arbeitet mit Internetanbietern und MNOs zusammen, um reaktionsschnelle und resistente Netzwerke und Services aufzubauen und sowohl geschäftliche Assets als auch Abonnenten zu schützen.
Erfahren Sie, warum wir der beste Partner für Sie sind
Heben Sie sich beim Internetzugang von der Konkurrenz, schützen Sie das Geschäft, verbessern Sie das Netzwerk
Kundenreferenzen
Nutzen Sie schon heute die Cloud der Zukunft, um Edge-native Services bereitzustellen
Setzen Sie latenzarme Anwendungen wie KI-Inferenz ein, verbessern Sie die Observability und virtualisieren Sie Funktionen.“
Schützen und erweitern Sie den Kundenstamm in allen Märkten
Bieten Sie mehr als Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit: Heben Sie sich beim Internetzugang durch Sicherheit von der Konkurrenz ab.
Aufbau reaktionsschneller und ausfallsicherer Netzwerke und Services
Senken Sie Betriebskosten und verbessern Sie das Abonnentenerlebnis mit intelligenten DNS-Lösungen.
APIs schützen, Netzwerkrisiken beseitigen
Erkennen Sie APIs, verhindern Sie Missbrauch und segmentieren und schützen Sie On‑Premises-, Cloud- und hybride Umgebungen.
Schützen Sie Ihren Ruf
Erkennen und vermeiden Sie gefälschte Websites, Cyberangriffe, Datenmissbrauch, Ransomware, Phishing, Malware, Spoofing und Markenpiraterie.