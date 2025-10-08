X
+1-8774252624
+1-8774252624
Anmelden
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen
Akamai testen
Support bei Angriffen
Anmelden
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen

Ion

Stellen Sie schnelle, ansprechende und zuverlässige Nutzererlebnisse auf Ihren Websites und in Ihren Anwendungen bereit

Kostenlose Testversion

Die intelligente situationsbezogene Performance-Lösung

Erzielen Sie überragende Nutzererlebnisse auf allen Betriebssystemen und Geräten mithilfe von Bereitstellungs‑, Beschleunigungs‑ und Optimierungstechnologien, die intelligente Performanceentscheidungen in Echtzeit treffen. Ion reduziert die Komplexität durch einen nahtlosen, infrastrukturübergreifenden Betrieb und die Auslagerung von Ursprungssystemen. Stellen Sie schnelle, sichere und hochverfügbare Performance bereit, die durch das SLA von Akamai unterstützt wird.

Begeistern Sie Ihre Nutzer immer, überall und auf jedem Gerät

Bieten Sie das beste Erlebnis, jedes einzelne Mal

Begeistern Sie Zielgruppen mit konsistenten Erlebnissen auf allen Geräten und Netzwerken an allen Standorten.

Fesseln Sie Ihre Nutzer mit schnell ladenden dynamischen Inhalten

Stellen Sie umfassend personalisierte Inhalte bereit und beschleunigen Sie gleichzeitig Ihre Websites und Anwendungen.

Optimieren Sie die Performance mit weniger Kosten und Aufwand

Konzentrieren Sie sich auf die Entwicklung neuer Funktionen und setzen Sie dabei auf automatisierte Optimierung.

Wie Ion funktioniert

Anfragen

Nutzeranfragen werden über die Akamai Cloud weitergeleitet, um auf die HTML-Seiten zuzugreifen, die die Nutzer besuchen.

Begeistern

Auf die Seiten werden Beschleunigung, Prefetching, Anfragen- und Nutzlastreduzierung, Caching, Rendering und Frontend-Optimierungen angewendet.

Bewerten

Eine asynchrone Analyse-Engine beurteilt die vorhandenen Webressourcen, um zu bewerten, wie die Frontend-Optimierungen für zukünftige Anfragen weiter verbessert werden können.

Bereitstellen

Es sind keine Änderungen an den vorhandenen Ursprungsinhalten erforderlich und eine schnelle, dynamische Inhaltsbeschleunigung mit geringer Latenz und minimalen Unterbrechungen wird bereitgestellt.

Funktionen

  • Passen Sie durch Machine-Learning-Analysen von echten Nutzerdaten kontinuierlich die Performance an und optimieren Sie sie.
  • Umgehen Sie Engpässe und beschleunigen Sie die dynamische Bereitstellung von Inhalten mithilfe von Netzwerkprotokollen auf jedem Gerät.
  • Verwalten Sie die Auswirkungen von Erst- und Drittanbieterskripten auf die Performance mithilfe automatisierter Kontrollen.
  • Stellen Sie Entwicklungsteams die serverlosen Computing-Funktionen an der Edge zur Verfügung.

 

  • Sichern Sie mit einem SLA für 100 % Verfügbarkeit den konsistenten Zugriff auf Inhalte und bringen Sie Ihre Marke so mit hoher Serviceverfügbarkeit in Verbindung.
  • Halten Sie Ihre Inhalte mit webbasierten Entwicklertools immer auf dem neuesten Stand.

Kundenreferenz

Riot Games

„Akamai bringt uns an Orte und in Märkte, die andere Anbieter ähnlicher Services einfach nicht so leicht erreichen. Wir verfolgen unsere Performancestatistiken, und Akamai scheint allen anderen in den Märkten, in denen wir sie einsetzen, immer einen Schritt voraus zu sein.“

– McDonald Richards, Team Captain, Riot Games

Kundenreferenz lesen
Anwendungsbeispiele für Ion

Wir haben einige häufige Geschäftsszenarien vorgestellt, in denen Ion eine Lösung bieten kann.

Verbesserung des Nutzererlebnisses

Verbesserung des Nutzererlebnisses

Geben Sie Ihren Nutzern konsistente, schnelle und umfassende Nutzererlebnisse, die für das Gerät, das Netzwerk, das Betriebssystem und den Browser ihrer Wahl optimiert sind. Meistern Sie häufige Herausforderungen, die kanalübergreifenden Erlebnissen, die Nutzer wollen, im Wege stehen.

Senkung der Betriebskosten

Senkung der Betriebskosten

Maximieren Sie die Infrastrukturentlastung und senken Sie die Betriebskosten, indem Sie die Skalierbarkeit der Akamai Cloud nutzen, anstatt komplexe Methoden zur Optimierung der Bereitstellung und regionale Bereitstellungsmethoden zu entwickeln.

Mehr Möglichkeiten für Ihre DevOps-Teams

Mehr Möglichkeiten für Ihre DevOps-Teams

Halten Sie Ihre Inhalte immer auf dem neuesten Stand – mit webbasierten Tools und APIs, die den Betrieb vereinfachen. Integrieren Sie Ion in Ihre bestehenden Entwicklerworkflows. Dazu greifen Sie einfach auf eine programmierbare, automatisierte und wiederholbare Schnittstelle zu, die frühzeitige Tests sowie Validierung, Überwachung, Echtzeittransparenz und nebenläufige, entwicklerfreundliche Logik an der Edge ermöglicht.

Bereitstellung sicherer Erlebnisse

Bereitstellung sicherer Erlebnisse

Sichern Sie die bessere Bereitstellung Ihrer Inhalte. Ion verfügt über ein PCI DSS-konformes cloudbasiertes Netzwerk mit einer Suite verwalteter Zertifikate (SAN, Wildcard, EV SAN) und unterstützt vom Kunden hochgeladene Zertifikate von Drittanbietern. Außerdem verfügt Ion über eine Zugriffskontrolle, um Ihre Assets mit zentralisierter Autorisierung zu schützen, über den Zugriff auf Inhalte über IP, Header und Authentifizierung sowie regionale Bereitstellungsoptionen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Das Web-Frontend umfasst alles, was ein Browser tut, um eine Seite zusammenzufügen, einschließlich des Abrufs eingebetteter Objekte, dem Parsen von Stylesheets und der Ausführung von JavaScript. Der Großteil der Zeit, in der Endnutzer auf eine bestimmte Seite warten, wird im Frontend verbracht. Die Optimierung der Frontend-Performance bietet also insbesondere erhebliche Vorteile für die Gesamtperformance einer Website.

Ion führt Optimierungen durch, die auf einer komplexen Analyse von Webanwendungen sowie anderer Echtzeitbedingungen der Endnutzerumgebung basieren (z. B. Browser, Gerät, Netzwerkgeschwindigkeit und Drittanbieterdienste). Ion wendet potenziell eine Vielzahl von Reduzierungsanfragen, Minimierungen der Payload und Beschleunigungen des Renderings an, um das Nutzererlebnis zu verbessern.

Der Performance-Vorteil den Ion bietet, variiert von Website zu Website, Seite zu Seite und hängt auch davon ab, welcher Browser oder welches Gerät für die Anfrage verwendet wird. Deshalb empfiehlt Akamai einen mehrschichtigen Performance-Ansatz aus Beschleunigung, Prefetching, Reduzierung von Anfragen, Reduzierung der Payload und Rendering-Optimierungen. Aus diesem Grund ist es auch von Vorteil, dass ein einziger Anbieter diese Optimierungen bereitstellt, da die Integration dieser Technologien bereits dazu gehört und unterstützt wird.

Ja, Ion kann die Ausführung von Services und Inhalten von Drittanbietern unterstützen, indem es die Reihenfolge der Ausführung ändert, um negative Auswirkungen schlechter Performance von Drittanbietern zu vermeiden. Dies geschieht in der Regel durch die Verwendung asynchroner JavaScript-Aufrufe und die Verschiebung der JavaScript-Ausführung bis nach dem Onload-Ereignis, um negative Auswirkungen Dritter auf das Nutzererlebnis zu verringern.

Ion verfügt über eine Funktion namens „adaptive Bildkomprimierung“, mit der die Komprimierungsstufe für JPEG-Bilder, die auf Mobilgeräten bereitgestellt werden, an die Echtzeit-Netzwerkbedingungen angepasst werden kann, sodass mobile Seiten selbst bei schlechten Netzwerkbedingungen deutlich schneller laden. Die adaptive Bildkomprimierung bietet Konfigurationsoptionen, mit denen definiert werden kann, wie und wann eine stärker komprimierte Version des Bildes bereitgestellt wird, um die damit verbundene Datenmenge zu senken und die mobile Performance zu steigern. Andererseits liefert die adaptive Bildkomprimierung ein weniger komprimiertes Bild, wenn die Netzwerkbedingungen ausreichen. Das Ergebnis ist ein optimiertes Online-Erlebnis, das intelligent auf die Echtzeit-Netzwerkbedingungen reagiert.

Aufgrund der Beschaffenheit mobiler Netzwerke kann Ion einen erheblichen Performance-Vorteil für die mobile Bereitstellung bedeuten. Die sogenannte „Last Mile“, die mit mobilen Netzwerken in Zusammenhang steht, ist häufig anfällig für Netzwerklatenz und Paketverluste, was eine erneute Übertragung von Daten und eine verringerte Reaktionsfähigkeit zur Folge hat – all dies beeinträchtigt das Nutzererlebnis. Je weniger Protokoll-Datenverhandlungen stattfinden, und je kleiner die Daten-Payloads sind, desto größer ist der Performance-Vorteil für mobile Nutzer. Da Ion speziell für diese Vorteile entwickelt wurde, eignet es sich hervorragend für derartige Anwendungsfälle.

Sie können Akamai mPulse Real User Monitoring (RUM) in Ion integrieren, um die Messung spezifischer Performance-Optimierungen in Ion zu unterstützen. mPulse sammelt Performance-Informationen von Endnutzern, wenn diese Ihre Website laden. Real User Monitoring, auch bekannt als Überwachung des Endnutzererlebnisses oder Real Experience Monitoring, ist eine passive Technologie zur Webüberwachung, die Nutzerinteraktionen mit einer Website aufzeichnet. Die Überwachung der tatsächlichen Nutzerinteraktion mit einer Website ist für Betreiber von Websites wichtig, um festzustellen, ob Nutzer schnell und fehlerfrei bedient werden – und wenn dies nicht der Fall ist, welcher Teil eines Geschäftsprozesses das Erlebnis beeinträchtigt.

Ion hat eine Funktion namens „Gerätecharakterisierung“, die es Unternehmen ermöglicht, basierend auf den Funktionen eines Endnutzergeräts in Echtzeit Entscheidungen bezüglich des individuellen Nutzererlebnisses zu treffen, das einem Seiten-Besucher geboten wird. Durch Informationen vom Nutzeragent (User Agent) des Browsers ist Akamai Cloud in der Lage, viele Eigenschaften des anfragenden Geräts zu entschlüsseln, beispielsweise die Display-Größe, GPS für standortbasierte Dienste, JavaScript-Unterstützung uvm. Diese Eigenschaften werden dann als Teil der Nutzeranfrage zur Verfügung gestellt und ermöglichen es Unternehmen, intelligente Entscheidungen bezüglich der Reaktion auf eine bestimmte Anfrage zu treffen. Spezielle auf den verschiedenen Geräteeigenschaften basierende Caching-Regeln können verwendet werden, um einen größeren Teil Ihrer Infrastruktur an der Edge bereitzustellen, wo er für mobile Nutzer am hilfreichsten ist. Die Seite, die an die einzelnen Gerätekategorien geliefert wird, kann einzigartig sein und sowohl mehr Nutzerfreundlichkeit als auch eine verringerte Seitengröße bieten, was dazu beitragen kann, die Zeit für die Bereitstellung der Seite zu reduzieren.

Ressourcen

Technische Dokumentation zu Ion

Hier erhalten Sie schnell und einfach Informationen zu den ersten Schritten mit Ion.

TechDocs lesen

Prototyp von Akamai mit 103 Early Hints: Die Ergebnisse sind da

Erfahren Sie, wie Akamai 103 Early Hints bereitgestellt hat, um das Nutzererlebnis und das SEO-Ranking für Ihre Websites zu verbessern.

Blogbeitrag lesen

Bieten Sie schnelle, zuverlässige und sichere Weberlebnisse mit HTTP/3

HTTP/3 steht nun allen Content-Delivery-Kunden von Akamai zur Verfügung – für ein schnelleres, zuverlässigeres und sichereres Weberlebnis.

Blogbeitrag lesen
A person with black glass is shown with their face lit by the light of a computer screen

Kostenlos testen: Ion

Sichern Sie sich einen sofortigen Wettbewerbsvorteil.

Welche Vorteile bietet Ihnen die weltweit größte Edge-Plattform? Testen Sie Ion 30 Tage kostenlos und überzeugen Sie sich selbst.

Mit umfassender Funktionalität und 15 TB Trafficvolumen.

Vielen Dank, dass Sie eine Testversion von Ion angefordert haben.

Wir haben Ihnen eine E-Mail zur Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse gesendet. Nach der Bestätigung schicken wir Ihnen die Anmeldedaten per E-Mail zu, damit Sie gleich loslegen können.