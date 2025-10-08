Ion hat eine Funktion namens „Gerätecharakterisierung“, die es Unternehmen ermöglicht, basierend auf den Funktionen eines Endnutzergeräts in Echtzeit Entscheidungen bezüglich des individuellen Nutzererlebnisses zu treffen, das einem Seiten-Besucher geboten wird. Durch Informationen vom Nutzeragent (User Agent) des Browsers ist Akamai Cloud in der Lage, viele Eigenschaften des anfragenden Geräts zu entschlüsseln, beispielsweise die Display-Größe, GPS für standortbasierte Dienste, JavaScript-Unterstützung uvm. Diese Eigenschaften werden dann als Teil der Nutzeranfrage zur Verfügung gestellt und ermöglichen es Unternehmen, intelligente Entscheidungen bezüglich der Reaktion auf eine bestimmte Anfrage zu treffen. Spezielle auf den verschiedenen Geräteeigenschaften basierende Caching-Regeln können verwendet werden, um einen größeren Teil Ihrer Infrastruktur an der Edge bereitzustellen, wo er für mobile Nutzer am hilfreichsten ist. Die Seite, die an die einzelnen Gerätekategorien geliefert wird, kann einzigartig sein und sowohl mehr Nutzerfreundlichkeit als auch eine verringerte Seitengröße bieten, was dazu beitragen kann, die Zeit für die Bereitstellung der Seite zu reduzieren.