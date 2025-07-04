Der Image & Video Manager bietet Einblicke in die Netzwerkwahrnehmung von Bildern sowie Echtzeit-, Offline- und nicht verarbeitbare Einblicke in Bilder und Videos.
Außergewöhnliche Nutzererlebnisse für Bilder und Videos
Optimieren Sie visuelle Medien mit Image & Video Manager für Byte-Reduzierung sowie Gerätekompatibilität und treffen Sie netzwerkfähige Entscheidungen, um eine optimale Qualität in Echtzeit zu liefern. Diese entwicklerfreundliche Lösung lässt sich nahtlos in bestehende Workflows integrieren, ohne dass Codeänderungen oder Anpassungen an Ihrem Domain-Setup erforderlich sind, und verbessert die Performance mühelos, während die Kompatibilität in Ihrer gesamten Infrastruktur aufrechterhalten wird.
Bild- und Video-Optimierung in Echtzeit
So funktioniert der Image & Video Manager
Funktionen
- Stellen Sie Bilder und Videos mit bester Qualität und Performance bereit, indem Sie die Formate und Komprimierungsstufen optimieren
- Reduzieren Sie die Byte-Größe von Bildern und Videos, ohne dass die Bildqualität spürbar beeinträchtigt wird
- Ermöglichen Sie das Browsen auf allen Kanälen und Geräten mit Medien, die für responsive Designs angepasst wurden
- Bearbeiten Sie Bilder mühelos durch Zuschneiden, Drehen, Ändern der Größe, Farbanpassung und Wasserzeichen
- Implementieren Sie ganz einfach einen Viewer und passen Sie ihn an, wobei die Medien automatisch optimiert werden
- Nutzen Sie Abfragezeichenfolgeparameter, um Umwandlungen im Handumdrehen zu verketten
Kundenreferenzen
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Image & Video Manager unterstützt die folgenden Formate:
- Bilder: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, WEBP und AVIF
- Videos:
- Container = MP4, MOV, WebM
- Video-Codec = H.264, H.265, VP8, VP9
- Audio-Codec = AAC, MP3, Opus, Vorbis
Wenn der Image & Video Manager verschiedene Videogrößen erstellt, passt er das Video einfach an diese Abmessungen an, sodass das Bildformat sich nicht ändert. Der Image & Video Manager fügt keine Letterbox (d. h. schwarze Balken) an den Seiten des Videos hinzu, die nicht vom Video gefüllt werden.
Die Image Manager API bietet eine End-to-End-Lösung zum Archivieren, Verwalten und Bereitstellen von umgewandelten Bildern basierend auf Ihren definierten Richtlinien.
Der Image & Video Manager bietet derzeit über 30 Umwandlungen, darunter: Hinzufügen, Bildformat anpassen, Hintergrundfarbe, Weichzeichnen, Zusammensetzen (Wasserzeichen), Kontrast, Zuschneiden, Farbbasierte Bildfreistellung, Zuschneiden von Gesichtern, Auf Bildfokus zuschneiden, Anpassen und Füllen, Verzerren, Graustufen, Farbton/Sättigung/Helligkeit, Farbton/Sättigung/Wert, IMQuery, Maximale Farben, Spiegeln, Monochrom, Opazität, Zuschneiden des Untersuchungsbereichs, Relatives Zuschneiden, Farbe entfernen, Größenanpassung, Drehen, Skalieren, Zuschneiden, Kürzen und Bildschärfe.
Image & Video Manager – Demonstrationen
Media Viewer
Quickly create slideshows with product zoom features and controls. Image & Video Manager even allows you to create 360° views of your products based on the set of images provided.
Mouse over the image to zoom
Tap over image to zoom
Lightens the weight of your images while maintaining the best visual quality by intelligently calculating and applying a precise degree of compression for the maximum level of byte reduction that is imperceptible to the human eye.
Store only a single pristine asset and dynamically create derivative images to meet artistic requirements managed through policies, making the design process less cumbersome.
Original Image
Load Dynamically Generated Image
Dynamic Image Properties
IMAGE SIZE
KB
DIMENSIONS
Dynamic Image Properties
IMAGE SIZE
KB
DIMENSIONS
Dynamic Image Properties
IMAGE SIZE
KB
DIMENSIONS
Image & Video Manager can automatically detect facial features and create dynamically cropped images from your pristine originals.
Facial recognition, dynamic image url
/site/im-demo/guy-bungee.jpg?impolicy=FaceCrop
Click on an image to test the facial cropping feature
Ressourcen
Kostenlos testen: Image & Video Manager
Sichern Sie sich einen sofortigen Wettbewerbsvorteil.
Welche Vorteile bietet Ihnen die weltweit größte Edge-Plattform? Testen Sie Image & Video Manager 60 Tage kostenfrei und überzeugen Sie sich selbst.
Sie verwenden Akamai bereits für die Bereitstellung von Inhalten und haben Zugriff auf das Control Center? Dann können Sie sofort mit Akamai Marketplace loslegen.
Es gelten die Geschäftsbedingungen.
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Ein Akamai-Experte wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.