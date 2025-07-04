X
+1-8774252624
Image & Video Manager

Automatische Optimierung und Verbesserung visueller Medien für jeden Nutzer und auf jedem Gerät.

Video ansehen (02:02)
Kostenlose Testversion

Außergewöhnliche Nutzererlebnisse für Bilder und Videos

Optimieren Sie visuelle Medien mit Image & Video Manager für Byte-Reduzierung sowie Gerätekompatibilität und treffen Sie netzwerkfähige Entscheidungen, um eine optimale Qualität in Echtzeit zu liefern. Diese entwicklerfreundliche Lösung lässt sich nahtlos in bestehende Workflows integrieren, ohne dass Codeänderungen oder Anpassungen an Ihrem Domain-Setup erforderlich sind, und verbessert die Performance mühelos, während die Kompatibilität in Ihrer gesamten Infrastruktur aufrechterhalten wird.

Bild- und Video-Optimierung in Echtzeit

Machen Sie Ihre Seiten leichter und schneller

Reduzieren Sie die Byte-Last für Bilder, Videos und animierte GIFs ohne Einbußen bei der Bildqualität.

Verbesserte Ladezeit und Reaktionsfähigkeit

Automatische Verbesserung von Bildern und Videos für ein reaktionsschnelles und adaptives Webdesign.

Vereinfachtes Asset-Management und schnellere Markteinführungen

Reduzieren Sie den Aufwand für die Verwaltung und Speicherung mehrerer Bild- und Videoversionen.

So funktioniert der Image & Video Manager

Optimieren

Die Plug-and-Play-Lösung für die nahtlose Integration in jeden Workflow. Sie erfordert keine Code- oder Domain-Änderungen.

Anpassen

Anhand von Voreinstellungen oder mit manueller Optimierung und der leistungsstarken Abfragesprache können Sie die völlige Kontrolle übernehmen.

Optimieren

Generieren und liefern Sie automatisch individuelle Bild- und Videoversionen, um eine reduzierte Datennutzung und verbesserte Qualität zu gewährleisten.

Vereinfachen

Ermöglichen Sie ein einfacheres, kostengünstigeres und hoch effizientes Responsive Webdesign.

Funktionen

  • Stellen Sie Bilder und Videos mit bester Qualität und Performance bereit, indem Sie die Formate und Komprimierungsstufen optimieren
  • Reduzieren Sie die Byte-Größe von Bildern und Videos, ohne dass die Bildqualität spürbar beeinträchtigt wird
  • Ermöglichen Sie das Browsen auf allen Kanälen und Geräten mit Medien, die für responsive Designs angepasst wurden
  • Bearbeiten Sie Bilder mühelos durch Zuschneiden, Drehen, Ändern der Größe, Farbanpassung und Wasserzeichen
  • Implementieren Sie ganz einfach einen Viewer und passen Sie ihn an, wobei die Medien automatisch optimiert werden
  • Nutzen Sie Abfragezeichenfolgeparameter, um Umwandlungen im Handumdrehen zu verketten

Kundenreferenzen

Frank And Oak

Frank And Oak

Erfahren Sie, wie Frank And Oak, ein Bekleidungshersteller und Einzelhändler, den Image & Video Manager von Akamai zum Automatisieren des Optimierungs- und Bereitstellungsprozesses seiner Bilder eingesetzt hat.

Kundenreferenz lesen
ubisoft logo

Ubisoft

Erfahren Sie, warum Ubisoft auf Akamai Download Delivery setzt, um schnellere Spieledownloads bereitzustellen und Spielern weltweit ein qualitativ hochwertiges Gaming-Erlebnis zu bieten.

Kundenreferenz lesen

Wagner eCommerce Group

Erfahren Sie, wie Akamai die Wagner eCommerce Group als vertrauenswürdiger Berater bei der Optimierung von Sicherheit und Performance für ihre Nutzer unterstützt hat.

Kundenreferenz lesen

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Der Image & Video Manager unterstützt die folgenden Formate:

  • Bilder: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, WEBP und AVIF
  • Videos: 
    • Container = MP4, MOV, WebM
    • Video-Codec = H.264, H.265, VP8, VP9
    • Audio-Codec = AAC, MP3, Opus, Vorbis

Wenn der Image & Video Manager verschiedene Videogrößen erstellt, passt er das Video einfach an diese Abmessungen an, sodass das Bildformat sich nicht ändert. Der Image & Video Manager fügt keine Letterbox (d. h. schwarze Balken) an den Seiten des Videos hinzu, die nicht vom Video gefüllt werden.

Der Image & Video Manager bietet Einblicke in die Netzwerkwahrnehmung von Bildern sowie Echtzeit-, Offline- und nicht verarbeitbare Einblicke in Bilder und Videos.

Die Image Manager API bietet eine End-to-End-Lösung zum Archivieren, Verwalten und Bereitstellen von umgewandelten Bildern basierend auf Ihren definierten Richtlinien.

Der Image & Video Manager bietet derzeit über 30 Umwandlungen, darunter: Hinzufügen, Bildformat anpassen, Hintergrundfarbe, Weichzeichnen, Zusammensetzen (Wasserzeichen), Kontrast, Zuschneiden, Farbbasierte Bildfreistellung, Zuschneiden von Gesichtern, Auf Bildfokus zuschneiden, Anpassen und Füllen, Verzerren, Graustufen, Farbton/Sättigung/Helligkeit, Farbton/Sättigung/Wert, IMQuery, Maximale Farben, Spiegeln, Monochrom, Opazität, Zuschneiden des Untersuchungsbereichs, Relatives Zuschneiden, Farbe entfernen, Größenanpassung, Drehen, Skalieren, Zuschneiden, Kürzen und Bildschärfe.

Image & Video Manager – Demonstrationen

Media Viewer

Quickly create slideshows with product zoom features and controls. Image & Video Manager even allows you to create 360° views of your products based on the set of images provided.

Mouse over the image to zoom

Tap over image to zoom

Lightens the weight of your images while maintaining the best visual quality by intelligently calculating and applying a precise degree of compression for the maximum level of byte reduction that is imperceptible to the human eye.

Night cityscape shows Akamai's Image & Video Manager feature maintaining quality with light compression.
Night cityscape shows Akamai's Image & Video Manager feature maintaining quality with light compression.

Original 395.7 KB Optimized 196 KB

Size Reduction

ORIGINAL SIZE IMAGE
395.7 KB

OPTIMIZED SIZE IMAGE
196 KB

BYTES SAVED
199.7 KB

PERCENTAGE REDUCTION
50 %

Improvement, Visualized

Original Image 395.7 KB VIEW

Optimized Image 196 KB VIEW

Store only a single pristine asset and dynamically create derivative images to meet artistic requirements managed through policies, making the design process less cumbersome.

Hot air balloons demonstrating dynamic image creation with Akamai's Image & Video Manager.


Original Image

Hot air balloons demonstrating dynamic image creation with Akamai's Image & Video Manager.
139.6 KB 2048w x 1210h view original

Load Dynamically Generated Image

Background Color

Dynamic Image Properties

IMAGE SIZE
KB

DIMENSIONS

Dynamic Image Properties

IMAGE SIZE
KB

DIMENSIONS

Dynamic Image Properties

IMAGE SIZE
KB

DIMENSIONS

White
From 1 to 2048
From 1 to 1210
x=1 to 2048, y=1 to 1210
Submit
From 1 to 542
Submit
Top Left

Image & Video Manager can automatically detect facial features and create dynamically cropped images from your pristine originals.

The Image & Video Manager product detects faces for dynamic image cropping.

Facial recognition, dynamic image url
/site/im-demo/guy-bungee.jpg?impolicy=FaceCrop

Click on an image to test the facial cropping feature

Demonstrating dynamic image cropping via facial feature detection.
Family cycling on a path.

Ressourcen

Image & Video Manager für Entwickler

Sehen Sie sich die fünf Funktionen an, die Entwickler für herausragende Weberlebnisse nutzen.

Die technischen Dokumente lesen
Es wird eine Person mit schwarzer Brille dargestellt, deren Gesicht vom Licht eines Computerbildschirms beleuchtet wird

Kostenlos testen: Image & Video Manager

Sichern Sie sich einen sofortigen Wettbewerbsvorteil.

Welche Vorteile bietet Ihnen die weltweit größte Edge-Plattform? Testen Sie Image & Video Manager 60 Tage kostenfrei und überzeugen Sie sich selbst.

Sie verwenden Akamai bereits für die Bereitstellung von Inhalten und haben Zugriff auf das Control Center? Dann können Sie sofort mit Akamai Marketplace loslegen.

Es gelten die Geschäftsbedingungen.

Vielen Dank für Ihre Anfrage.

Ein Akamai-Experte wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.