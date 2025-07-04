Optimieren Sie visuelle Medien mit Image & Video Manager für Byte-Reduzierung sowie Gerätekompatibilität und treffen Sie netzwerkfähige Entscheidungen, um eine optimale Qualität in Echtzeit zu liefern. Diese entwicklerfreundliche Lösung lässt sich nahtlos in bestehende Workflows integrieren, ohne dass Codeänderungen oder Anpassungen an Ihrem Domain-Setup erforderlich sind, und verbessert die Performance mühelos, während die Kompatibilität in Ihrer gesamten Infrastruktur aufrechterhalten wird.