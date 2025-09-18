Zero Trust Network Access

Die Geräteprofile sind eine der wichtigsten Funktionen von Enterprise Application Access, um den Nutzerzugriff auf Anwendungen zu gewähren, zu verweigern oder zu beschränken. Sie werden zusammen mit den Regeln zur Authentifizierungsautorisierung und Zugriffskontrolle eingesetzt und sammeln Informationen über den Status des Geräts (z. B. ob die Firewall des Geräts aktiviert ist, es über das aktuellste Betriebssystem verfügt oder Anti-Malware installiert ist). Außerdem empfangen sie Signale externer Bedrohungen von Akamai Secure Internet Access, Carbon Black und CrowdStrike. Sie können damit Risikostufen erstellen, mit denen Sie Anwendungsfunktionen basierend auf dem Risikoprofil eines Geräts ablehnen oder einschränken können. Geräteprofile tragen dazu bei, sicherzustellen, dass die Geräte, die auf Anwendungen zugreifen, die erforderlichen Sicherheitsanforderungen erfüllen.