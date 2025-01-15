Inferenza dell'AI

Il mercato si sta spostando dall'apprendimento all'AI inferencing, pertanto le aziende hanno bisogno di informazioni dettagliate in tempo reale, rapidamente e a costi ridotti. L'Akamai Cloud soddisfa queste esigenze avvicinando maggiormente la potenza dell'AI agli utenti. Grazie a decenni di innovazione sull'edge e a una solida rete distribuita a livello globale, ottimizzata per garantire elevate performance a bassa latenza, l'Akamai Cloud è la piattaforma ideale per l'AI inferencing.