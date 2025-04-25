Datenschutz bei Akamai
Kunden vertrauen darauf, dass Akamai digitale Erlebnisse schnell, intelligent und sicher macht. Wir wissen, dass die Art und Weise, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, einen entscheidenden Einfluss auf dieses Vertrauen hat. Daher sind wir verpflichtet, die Privatsphäre unserer Kunden, der Endnutzer der Kunden, unserer Mitarbeiter und Online-Nutzer zu schützen. Akamai hält die Gesetze aller Länder, in denen wir tätig sind, ein, einschließlich der Datenschutzgesetze in Amerika, Europa und Asien.
Das Datenschutzprogramm von Akamai ist auf den Schutz personenbezogener Daten, die wir verarbeiten, gemäß der weltweiten Datenschutzgrundsätze ausgelegt. Das Global Data Protection Office von Akamai unter der Leitung unseres Chief Privacy Officer ist für dieses wichtige Unterfangen zuständig.
Ressourcen
Allgemein
Datenschutzerklärung von Akamai. Weitere Informationen
Künstliche Intelligenz bei Akamai.
Künstliche Intelligenz (KI) kann ein leistungsstarkes Tool für die Mission von Akamai sein, das Leben online zu unterstützen und schützen. Akamai arbeitet daran, das Vertrauen in diese Technologie zu stärken und Schäden durch die Anwendung von KI in seinen Geschäftsabläufen zu minimieren. Zu diesem Zweck hat Akamai Prinzipien für die ethische und verantwortungsvolle Nutzung und Entwicklung von KI-Tools eingeführt. Weitere Informationen.
Datenschutzprogramm von Akamai. Weitere Informationen
Datenschutzerklärung von Akamai Technologies, Inc. Weitere Informationen
Kunden und Partner
Vereinbarung zur Datenverarbeitung von Akamai – für Kunden
Diese Vereinbarung ergänzt und ändert die AGB von Akamai für seine Kunden. Jetzt herunterladen.
Vereinbarung zur Datenverarbeitung von Akamai – für Partner
Diese Vereinbarung ergänzt und ändert die Vertriebsvereinbarung zwischen Akamai und seinen Partnern. Jetzt herunterladen.
Länder, in denen Akamai Server betreibt
Dieses Dokument führt die Länder auf, in denen Akamai Server betreibt, sowie die Akamai-Tochterunternehmen, die im Besitz von Akamai-Servern sind. Weitere Informationen.
Unterauftragsverarbeiter von Akamai für die Servicebereitstellung. Weitere Informationen.
Konformitätserklärung zum HIPAA und HITECH Act. Weitere Informationen
Überblick über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei Akamai. Weitere Informationen.
Grenzüberschreitende Datenübertragung durch Akamai. Weitere Informationen.
Technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten
In dieser Übersicht werden die technischen und organisatorischen Maßnahmen beschrieben, die Akamai zum Schutz von personenbezogenen Daten implementiert hat, die bei der Bereitstellung seiner Services verarbeitetet werden.
TOMs für Lieferungs-, Unternehmenssicherheits- und Anwendungssicherheitsservices. Weitere Informationen.
TOMs für die Guardicore-Sicherheitsplattform. Weitere Informationen
TOMs für Secure Internet Access Mobile Services. Weitere Informationen.
TOMs für Noname AAPI-Sicherheitsservices. Weitere Informationen.
Datenschutzhinweise für Akamai Services
Bot Manager Premier und Page Integrity Manager. Weitere Informationen
mPulse. Weitere Informationen.
Anbieter
Vereinbarung zur Datenverarbeitung von Akamai – für Anbieter
Diese Vereinbarung ergänzt und ändert den Dienstleistungsrahmenvertrag und/oder die Einkaufsbedingungen zwischen Akamai und seinen Anbietern. Jetzt herunterladen.
Datenschutzvorgaben für Akamai-Anbieter. Weitere Informationen.