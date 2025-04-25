Kunden vertrauen darauf, dass Akamai digitale Erlebnisse schnell, intelligent und sicher macht. Wir wissen, dass die Art und Weise, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, einen entscheidenden Einfluss auf dieses Vertrauen hat. Daher sind wir verpflichtet, die Privatsphäre unserer Kunden, der Endnutzer der Kunden, unserer Mitarbeiter und Online-Nutzer zu schützen. Akamai hält die Gesetze aller Länder, in denen wir tätig sind, ein, einschließlich der Datenschutzgesetze in Amerika, Europa und Asien.

Das Datenschutzprogramm von Akamai ist auf den Schutz personenbezogener Daten, die wir verarbeiten, gemäß der weltweiten Datenschutzgrundsätze ausgelegt. Das Global Data Protection Office von Akamai unter der Leitung unseres Chief Privacy Officer ist für dieses wichtige Unterfangen zuständig.