Multicloud-DNS-Sichtbarkeit

Die Verwaltung von DNS in einer Multicloud-Umgebung ist komplex. Jeder Anbieter führt seine eigenen Risiken und Konfigurationen ein.

DNS Posture Management vereinfacht dies durch einheitliche Transparenz in allen Umgebungen. Mit dieser Lösung können Teams die DNS-Aktivität überwachen, Fehlkonfigurationen erkennen und einheitliche Sicherheitsrichtlinien anwenden – alles über eine einzige Schnittstelle.

Trafficanalysen in Echtzeit unterstützen dabei, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und Bedrohungen zu stoppen, bevor sie eskalieren. Durch die direkte Integration in Multicloud-Infrastrukturen beseitigt DNS Posture Management Lücken in der Transparenz und bietet umfassende Einblicke.

Dieser optimierte Ansatz reduziert den betrieblichen Overhead, erhöht die Netzwerksicherheit und sorgt für die Aufrechterhaltung der Performance in verschiedenen Cloudumgebungen.

