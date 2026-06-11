Ja, DNS Posture Management ist auf die Verwendung in cloudbasierten DNS-Infrastrukturen ausgelegt. Sie bietet einheitliche Transparenz und Verwaltung in hybriden Umgebungen und gewährleistet so eine konsistente Sicherheit und Compliance.
Schützen Sie Ihre DNS-Infrastruktur mit umfassenden Einblicken und Kontrolle
Stärken Sie die DNS-Sicherheit Ihres Unternehmens, indem Sie DNS-Schwachstellen proaktiv erkennen und beheben. Verbessern Sie die betriebliche Ausfallsicherheit, indem Sie eine erweiterte Transparenz über Multicloud-Umgebungen hinweg erhalten.
Kontinuierliche Überwachung und Schutz von DNS-Assets
Funktionsweise von DNS Posture Management
Funktionen
Stellen Sie eine zentrale Ansicht aller DNS-Assets über mehrere Cloudanbieter und On-Premise-Infrastrukturen hinweg bereit
- Kontinuierliche Überwachung auf Fehlkonfigurationen, DNS-Abweichungen und gefälschte Domains, um Bedrohungen abzuwenden, bevor sie eskalieren
Optimieren Sie Workflows und Reaktionen mit priorisierten Warnmeldungen, angeleiteter Problembehebung und Ticketing-Integration
Sofortige Einblicke und Bereitstellung über Side-Scanning – keine Endpoint- oder Serverinstallation erforderlich
- Reduzieren Sie regulatorische Risiken, gewinnen und erhalten Sie das Vertrauen Ihrer Kunden durch die Einhaltung von CIS-konformer Sicherheit
- Überwachen und bewerten Sie digitale Zertifikate, um Risiken durch abgelaufene, falsch konfigurierte oder nicht autorisierte Zertifikate zu vermeiden
- Als optionaler Managed Service mit fachkundiger Beratung und operativer Unterstützung erhältlich
Netzwerksicherheit und Compliance mit Akamai DNS Posture Management
Multicloud-DNS-Sichtbarkeit
Multicloud-DNS-Sichtbarkeit
Die Verwaltung von DNS in einer Multicloud-Umgebung ist komplex. Jeder Anbieter führt seine eigenen Risiken und Konfigurationen ein.
DNS Posture Management vereinfacht dies durch einheitliche Transparenz in allen Umgebungen. Mit dieser Lösung können Teams die DNS-Aktivität überwachen, Fehlkonfigurationen erkennen und einheitliche Sicherheitsrichtlinien anwenden – alles über eine einzige Schnittstelle.
Trafficanalysen in Echtzeit unterstützen dabei, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und Bedrohungen zu stoppen, bevor sie eskalieren. Durch die direkte Integration in Multicloud-Infrastrukturen beseitigt DNS Posture Management Lücken in der Transparenz und bietet umfassende Einblicke.
Dieser optimierte Ansatz reduziert den betrieblichen Overhead, erhöht die Netzwerksicherheit und sorgt für die Aufrechterhaltung der Performance in verschiedenen Cloudumgebungen.
Automatisieren Sie die DNS-Asset-Erkennung
Automatisieren Sie die DNS-Asset-Erkennung
DNS-Umgebungen sind dynamisch, wobei neue Assets häufig erstellt, geändert oder vergessen werden. Bei der manuellen Verfolgung von Assets bleiben häufig kritische Lücken, die für Unternehmen ein Sicherheitsrisiko darstellen können.
DNS Posture Management begegnet diesem Problem mit automatisierter DNS-Asset-Erkennung, die kontinuierlich nach allen DNS-Einträgen, -Zonen und -Konfigurationen im gesamten Netzwerk sucht und diese identifiziert. Sie gewährleistet eine vollständige, aktuelle Bestandsaufnahme von Assets, einschließlich derer, die zuvor möglicherweise übersehen wurden.
Durch die Automatisierung der Erkennung können IT-Teams potenzielle Schwachstellen, unbefugte Änderungen oder Fehlkonfigurationen schnell identifizieren. Dies erhöht die Sicherheit, indem Angriffsflächen reduziert und das Asset-Management optimiert, die Einhaltung organisatorischer und regulatorischer Richtlinien sichergestellt und die allgemeine Governance von DNS-Infrastrukturen verbessert.
DNS-Fehlkonfigurationen erkennen
DNS-Fehlkonfigurationen erkennen
DNS-Fehlkonfigurationen stellen eine erhebliche, aber oft auch unsichtbare Bedrohung für die Cybersicherheit und den Betrieb von Unternehmen dar. Ohne angemessene Transparenz bleiben Probleme wie abgelaufene Domains, falsche Datensatzeinstellungen und inkonsistente Time to Live-Werte möglicherweise so lange verborgen, bis sie Serviceausfälle oder Sicherheitsverletzungen verursachen.
DNS Posture Management scannt kontinuierlich Ihren gesamten DNS-Bestand bei allen Anbietern und identifiziert automatisch Fehlkonfigurationen, die herkömmliche Überwachungstools übersehen. Durch die Einführung von grundlegenden Richtlinien und die proaktive Erkennung von Verstößen werden Unternehmen von reaktiver Punktlösung zu präventivem Management transformiert.
Die Plattform meldet potenzielle Probleme wie defekte CNAME-Datensätze, Schwachstellen bei Zonenübertragungen und fehlerhafte Weiterleitungen, bevor diese sich auf DNS-Services auswirken.
Diese umfassende Transparenz reduziert die Häufigkeit von Vorfällen, beschleunigt die Lösungszeiten und verhindert, dass zahlreiche kleinere DNS-Probleme zu größeren Geschäftsunterbrechungen kaskadieren.
DNS-Abweichungen überwachen
DNS-Abweichungen überwachen
Eine DNS-Abweichung tritt auf, wenn unbeabsichtigte oder nicht autorisierte Änderungen an DNS-Konfigurationen vorgenommen werden, die zu potenziellen Sicherheitslücken, der irrtümlichen Weiterleitung von Traffic an schädliche Websites oder zu Serviceunterbrechungen führen können.
Zu den Beispielen für DNS-Abweichungen zählen das versehentliche Löschen eines DNS-Datensatzes, nicht autorisierte Änderungen an Zonendateien oder Änderungen, die mit festgelegten Sicherheitsrichtlinien in Konflikt stehen könnten, wie das Deaktivieren von DNSSEC.
DNS Posture Management löst diese Herausforderung, indem es DNS-Konfigurationen kontinuierlich überwacht und Abweichungen von einer definierten Baseline oder erwarteten Zustand erkennt. Wenn Abweichungen festgestellt werden, gibt das System Warnungen aus und bietet Anleitungen zur Fehlerbehebung, damit die Teams das Problem schnell lösen können.
Wenn beispielsweise ein kritischer Datensatz so geändert wird, dass er auf eine falsche IP-Adresse zeigt, erkennt die Plattform die Änderung und benachrichtigt Administratoren, bevor sie Auswirkungen auf Nutzer haben. Durch die Automatisierung der Erkennung von DNS-Abweichungen können Unternehmen die Konfigurationskonsistenz aufrechterhalten und das Risiko von Fehlkonfigurationen reduzieren.
Kontinuierliche Compliance
Kontinuierliche Compliance
DNS Posture Management unterstützt Unternehmen dabei, Compliance-Anforderungen zu erfüllen, indem sichergestellt wird, dass deren DNS-Infrastruktur richtig konfiguriert und kontinuierlich überwacht wird, um Cyberbedrohungen zu verhindern.
Viele Vorschriften, darunter NIST, ISO 27001, SOC 2 und DSGVO, verpflichten Unternehmen dazu, kritische Infrastrukturen zu schützen, unbefugten Zugriff zu verhindern und Prüfprotokolle zu pflegen.
Durch die Identifizierung von Fehlkonfigurationen, nicht autorisierten Änderungen und Sicherheitslücken unterstützt DNS Posture Management Unternehmen dabei, Risiken zu reduzieren und Sicherheitsrichtlinien durchzusetzen. Die kontinuierliche Überwachung bietet einen klaren Einblick in DNS-Verwaltung, Änderungsverlauf und Risikobewertungen.
Für Branchen mit strengen regulatorischen Vorschriften wie Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen trägt die Sicherstellung einer angemessenen DNS-Sicherheit dazu bei, Datenlecks, Ausfallzeiten und DNS-Hijacking zu verhindern – allesamt Faktoren, die zu Sanktionen aufgrund von Verstößen führen können.
Verwaltung des Zertifikatsstatus
Verwaltung des Zertifikatsstatus
Die Verwaltung des Zertifikatsstatus ist mittlerweile unerlässlich geworden, da Unternehmen zunehmend auf digitale Zertifikate angewiesen sind, um die Kommunikation zu sichern, Systeme zu authentifizieren und das Vertrauen der Kunden zu wahren.
Ohne angemessene Transparenz und Kontrolle können abgelaufene oder falsch konfigurierte Zertifikate unerwartete Ausfälle, Sicherheitslücken und Compliance-Verstöße auslösen.
DNS Posture Management geht über die herkömmliche DNS-Sicherheit hinaus, indem es die Transparenz auf die Zertifikatsverwaltung in Ihrer digitalen Umgebung ausweitet. Unser integrierter Ansatz ermöglicht es Unternehmen, alle digitalen Zertifikate kontinuierlich zu überwachen und zu bewerten, um Sicherheitsrisiken durch abgelaufene, falsch konfigurierte oder schädliche Zertifikate zu verhindern, bevor diese die Betriebsabläufe beeinträchtigen.
Die Plattform erkennt automatisch schwache Schlüssel, veraltete Algorithmen und nicht autorisierte Ausstellungen, die Ihre Sicherheitsstrategie gefährden könnten.
Durch die Vereinheitlichung der DNS- und Zertifikattransparenz in einer einzigen Lösung erhalten Sicherheitsteams umfassende Kontrolle über diese kritischen, aber oft übersehenen Infrastrukturkomponenten. Dadurch wird ein konsistenter Schutz, Compliance und eine hohe betriebliche Belastbarkeit gewährleistet, ohne zusätzliche Tools bereitzustellen oder die Verwaltungskomplexität zu erhöhen.
Überwachung der Postquanten-Kryptographie (PQK)
Überwachung der Postquanten-Kryptographie (PQK)
Die Überwachung der Postquanten-Kryptographie (PQK) befasst sich mit der neuen Sicherheitsherausforderung, die durch Quantencomputing entsteht, was die heutigen Verschlüsselungsstandards möglicherweise durchbrechen könnte.
Wenn Unternehmen auf quantenresistente kryptografische Algorithmen umsteigen, wird die Aufrechterhaltung einer konsistenten Transparenz in Ihrer DNS-Infrastruktur von entscheidender Bedeutung.
DNS Posture Management unterstützt Sie durch kontinuierliche Scans und Inventarisierung kryptografischer Implementierungen in Ihrem gesamten DNS-Bestand und identifiziert ältere Verschlüsselungsmethoden, die anfällig für Angriffe mit Quantencomputing sein könnten.
Die Plattform überwacht Ihren Fortschritt bei der Einführung von PQK, markiert nicht konforme Zonen oder Datensätze mit veralteten Algorithmen und überprüft, ob neu implementierte quantenresistente Protokolle korrekt konfiguriert sind.
DNS Posture Management bietet umfassende Einblicke in Ihren Kryptografiestatus und ermöglicht es Sicherheitsteams, Aktualisierungen strategisch zu priorisieren, die Einhaltung neuer PQK-Standards zu überprüfen und die Geschäftskontinuität bei der Entwicklung der kryptografischen Landschaft zu gewährleisten. Dieser proaktive Ansatz verhindert zukünftige Sicherheitslücken und unterstützt gleichzeitig einen effektiven Übergang zu einer quantensicheren DNS-Infrastruktur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
DNSSEC schützt vor DNS-Spoofing und -Manipulation durch die Validierung der Authentizität von DNS-Einträgen, deckt jedoch keine DNS-Fehlkonfigurationen, veraltete Datensätze, DNS-Bedrohungen oder versehentliche Exposition interner Dienste ab. DNS Posture Management ergänzt die DNSSEC-Sicherheitsmaßnahmen, indem es gewährleistet, dass Ihre DNS-Konfigurationen den Best Practices entsprechen. Dies verbessert sowohl die Sicherheit als auch die betriebliche Effizienz.
DNS Posture Management unterstützt Sie bei der Identifizierung einer Vielzahl von DNS-Bedrohungen, darunter:
- Falsch konfigurierte DNS-Datensätze: Erkennt falsche A, CNAME, MX, SRV, TXT, RRSIG, PTR und CAA, die zu Routing-Fehlern oder der unbeabsichtigten Offenlegung interner Dienste führen können.
- DNS-Bedrohungen: Identifiziert Fehlkonfigurationen, die zu Active Directory-Namenskollisionen, DNS-Reflection, Verstärkungsangriffen, DNS-Tunneling und Schwachstellen bei der Übernahme von Subdomains führen können. Durch diese Fehlkonfigurationen können interne Ressourcen offengelegt werden, sodass Angreifer Ihr DNS zur DDoS-Verstärkung missbrauchen oder sogar schädlichen Traffic durch Ihre DNS-Infrastruktur leiten könnten, wodurch Ihr Netzwerk gefährdet wird.
- Tunneling: Kennzeichnet Fälle, in denen Angreifer schädliche DNS-Server einrichten und die DNS-Datensätze eines Opfers mit Malware infizieren, häufig um sensible Informationen abzurufen. DNS Posture Management überwacht proaktiv Tunneling-Risiken, die durch falsch konfigurierte DNS-Einträge ausgelöst werden.
- TTL-Fehlkonfigurationen: Identifiziert falsche TTL-Einstellungen, die zu Performanceproblemen oder Verzögerungen bei der Verbreitung von DNS-Updates führen können.
- Schwache oder fehlende DNSSEC-Implementierung: Stellt sicher, dass DNSSEC ordnungsgemäß konfiguriert ist, um Datenmanipulationen oder das Hijacking von DNS-Datensätzen zu verhindern.
- Fast Flux: Angreifer ändern häufig die IP-Adressen einer Domain, um die Erkennung zu umgehen und schädliche Webseiten zu blockieren. DNS Posture Management unterstützt die Minimierung von Fast-Flux-Angriffen durch kontinuierliche Überwachung des DNS auf schnelle Veränderungen, Erkennung abnormaler Datensätze und Benachrichtigung von Administratoren zur Validierung der Änderungen.
DNS Posture Management hilft dabei, sicherzustellen, dass Ihre DNS-Konfigurationen mit wichtigen Branchenstandards und regulatorischen Rahmenbedingungen wie SOC 2 und DSGVO übereinstimmen. Es generiert umfassende Prüfprotokolle und -Berichte, mit denen Sie die Compliance bei Audits nachweisen und Schwachstellen aktiv beheben können.
DNS Posture Management beeinträchtigt nicht die Performance der DNS-Abfrage. Die Lösung arbeitet passiv, indem sie Konfigurationen analysiert und Erkenntnisse, Warnungen und Empfehlungen bereitstellt, ohne die Geschwindigkeit oder Verfügbarkeit Ihrer DNS-Infrastruktur zu beeinträchtigen.
Ja, DNS Posture Management lässt sich nahtlos in vorhandene Sicherheitstools wie SIEM-Plattformen und Cloud-Management-Systeme integrieren, um Warnungen in Echtzeit bereitzustellen, die Reaktion auf Vorfälle zu optimieren und die Sicherheit insgesamt zu verbessern.
Ressourcen
Fehlerhafte DNS-Konfigurationen können zu Bedrohungen und Ausfallzeiten führen
Melden Sie sich für eine kostenlose 30-tägige Testversion an und erfahren Sie, wie Sie ganz einfach:
- Ihre DNS- und die Zertifikatrisikofläche identifizieren – ermitteln Sie Fehlkonfigurationen, abgelaufene Zertifikate und Gefährdungen in Ihrem DNS
- Mühelose Transparenz erlangen – Sie erhalten eine zentrale Ansicht der DNS-Position über alle Zonen hinweg mit klaren, umsetzbaren Erkenntnissen
- Schnell den Wert demonstrieren – zeigen Sie, wie DNS Posture Management die Resilienz erhöht und den betrieblichen Overhead verringert
Planen Sie in wenigen einfachen Schritten eine kostenlose Testversion:
- Reichen Sie das Formular ein
- E-Mail-Adresse bestätigen
- Den Validierungs- und Überprüfungsprozess von Akamai durchlaufen
- Anmeldeanweisungen erhalten
- Anmelden und Ihre Instanz von DNS Posture Management einrichten
Es gelten die Geschäftsbedingungen.