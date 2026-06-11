Mehr Kontrolle zu niedrigeren Kosten

Mit den vielen verfügbaren Cloudlets erhalten Sie mehr Kontrolle über Ihre Website/Anwendungen, die Lösungen von Akamai nutzen. Mit dem Load Balancer für Apps können Sie ein hohes Maß an Verfügbarkeit erreichen und Ihre Cloud- und physische Infrastruktur effizient skalieren, während Sie gleichzeitig Routing-Regeln anpassen und das Sitzungsverhalten für den Traffic Ihrer Webanwendung steuern. Mit Request Control können Sie unqualifizierten Traffic auf ihrem Ursprung reduzieren und bedingten Besucherzugriff gewähren, indem Sie steuern, auf welche Anfragen Ihre Website an der Edge reagiert. Phased Release wurde entwickelt, um die Einführung von Codeänderungen in die Produktion zu erleichtern und bietet schnelle Rollback-Funktionen.