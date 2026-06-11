Cloudlets ermöglichen es Ihnen, für jede Verwendung unterschiedliche Zugriffsebenen auf Ihre Konfigurationen bereitzustellen. Jedes Cloudlet verfügt über Berechtigungseinstellungen für Nutzer mit Lesezugriff, Editoren und Administratoren. Einige Cloudlets bieten nutzerdefinierte Berechtigungen.
Verwalten Sie Komplexität mit Anwendungslogik an der Edge der Akamai Cloud
Cloudlets sind wie wertgenerierende Anwendungen. Sie sind Erweiterungen für Ihre Bereitstellungslösungen von Akamai, die Sie mit zusätzlichen diskreten Funktionen beim Meistern geschäftlicher oder betrieblicher Herausforderungen unterstützen. Akamai bietet elf verschiedene Cloudlets, die eine Vielzahl von Vorgängen ausführen, darunter Lastausgleich, API Priorization, Audience Segmentation und vieles mehr.
Gestalten Sie die digitalen Erlebnisse Ihrer Nutzer
Funktionsweise von Cloudlets
Verbessern Sie das Nutzererlebnis für häufige Anwendungsfälle mit Cloudlets
Hier sind einige der häufigsten Herausforderungen, die Sie mit Cloudlets lösen können.
Nutzererlebnis verbessern
Nutzererlebnis verbessern
Akamai bietet mehrere Cloudlets, mit denen Sie das Nutzererlebnis mit Ihren Lösungen von Akamai weiter verbessern können. Die Cloudlets Visitor Prioritization und Virtueller Warteraum ermöglichen es Ihnen, in Spitzenzeiten oder bei Überlastungen bestimmte Szenarien für Besucher zu erstellen. Mit dem Cloudlet API Prioritization können Sie den API-Traffic an einige Segmente weiterleiten und gleichzeitig ein alternatives statisches Erlebnis von Akamai NetStorage an andere Segmente bereitstellen. Mit dem Cloudlet Forward Rewrite können Sie bereinigte oder semantische URLs anbieten, indem Sie Anfragen an der Edge von Akamai neu schreiben.
Mehr Kontrolle zu niedrigeren Kosten
Mehr Kontrolle zu niedrigeren Kosten
Mit den vielen verfügbaren Cloudlets erhalten Sie mehr Kontrolle über Ihre Website/Anwendungen, die Lösungen von Akamai nutzen. Mit dem Load Balancer für Apps können Sie ein hohes Maß an Verfügbarkeit erreichen und Ihre Cloud- und physische Infrastruktur effizient skalieren, während Sie gleichzeitig Routing-Regeln anpassen und das Sitzungsverhalten für den Traffic Ihrer Webanwendung steuern. Mit Request Control können Sie unqualifizierten Traffic auf ihrem Ursprung reduzieren und bedingten Besucherzugriff gewähren, indem Sie steuern, auf welche Anfragen Ihre Website an der Edge reagiert. Phased Release wurde entwickelt, um die Einführung von Codeänderungen in die Produktion zu erleichtern und bietet schnelle Rollback-Funktionen.
Geschäftslogik an die Edge auslagern
Geschäftslogik an die Edge auslagern
Sie können wichtige Herausforderungen problemlos lösen, indem Sie die Geschäftslogik an die Edge auslagern. Verwenden Sie dazu vorgefertigte Anwendungen auf der Akamai Cloud, die mit einem Richtlinienmanager ausgestattet sind, den Sie selbst steuern können, und vermeiden Sie gleichzeitig Kosten für nutzerdefinierte Entwicklung, Wartung und zusätzliche Infrastruktur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die folgenden Cloudlets von Akamai sind verfügbar:
- API Prioritization: Mit dieser Lösung können Sie angeben, welche Aufrufe für Anwendungsressourcen wie JSON oder XML Priorität haben und bei einer sehr hohen Zahl von Anfragen an den Ursprung gesendet werden.
- Load Balancer für Apps: Bietet intelligentes, skalierbares Trafficmanagement über physische, virtuelle und in der Cloud gehostete Ursprungsserver hinweg, ohne dass Lastfeedback erforderlich ist. Der Load Balancer kann Lastbedingungen automatisch erkennen und Traffic an die optimale Datenquelle weiterleiten, während es nutzerdefinierte Routing-Richtlinien und ein konsistentes Verhalten bei Besuchersitzungen beibehält.
- Audience Segmentation: Bietet problemlose Traffic-Segmentierung und Persistenz ohne Performance-Einbußen, was häufig für A/B- und mehrdimensionale Tests von Vorteil ist. Dieses Cloudlet erstellt stabile Testpopulationen an der Akamai Edge, indem es dem Nutzer einen Cookiewert zuweist.
- Edge Redirector: Unterstützt IT- und Marketingnutzer bei der effizienteren Verwaltung einer großen Anzahl von Weiterleitungen. Durch die Ausführung von Weiterleitungen an der Akamai Edge können Sie Paketumläufe zum Ursprung reduzieren und Treffer aus Ihrer Ursprungsinfrastruktur auslagern.
- Forward Rewrite: Unterstützt Sie bei der Erstellung von URLs für dynamisch generierte Seiten basierend auf eingehenden Anfrageinformationen, die menschenlesbar und suchmaschinenoptimierungsfreundlich (SEO-freundlich) sind.
- Input Validation: Trägt zum Schutz Ihrer Webformulare vor Missbrauch oder Übernahme durch Brute-Force-Attacken und verhaltensbasierte Angreifer bei. Hierzu werden Formularfelder und -werte in eingehenden Anfragen validiert. Darüber hinaus bietet dieses Cloudlet die Möglichkeit, die Anzahl gültiger Formularsendungen und ungültiger Versuche pro Nutzer zu begrenzen. Sobald die Grenze erreicht ist, werden zusätzliche Anfragen abgelehnt (403) oder an eine nutzerdefinierte „Strafbank“ weitergeleitet (302).
- Phased Release: Erleichtert die Einführung von Codeänderungen in die Produktion. Mit diesem Cloudlet können Sie einen Prozentsatz der Besucher auf das neue Erlebnis oder Bereitstellung verschieben und gleichzeitig die Flexibilität behalten, es bei Problemen sofort zurückzusetzen.
- Request Control: Ermöglicht Ihnen, eingeschränkten Zugriff auf Ihre Website oder Anwendung bereitzustellen, indem Sie Allow- und Deny-Listen definieren und verwalten, die auf der IP- und geografischen Adresse basieren und mit eingehenden Anfragen verknüpft sind.
- Virtueller Warteraum: Unterstützt die Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität für Ihre dynamischen Anwendungen in Situationen mit hoher Nachfrage, indem es Besucher in einen virtuellen Warteraum leitet, wenn Ihr Ursprungsserver das konfigurierte Kapazitätslimit erreicht. Es fungiert am Frontend als „Stoßdämpfer“, wenn Traffic-Spitzen den Ursprung für die Transaktionsverarbeitung benötigen, wie z. B. Warenkorbkassen, Spendenseiten, Abonnements für Services/Anwendungen und Anmeldeformulare.
- Visitor Prioritization: Verwendet Wahrscheinlichkeits- und prozentuale Priorisierung für den Zugang zum Warteraum und Ursprung. Der Vergleich zwischen Virtueller Warteraum und Visitor Prioritization zeigt die Unterschiede zwischen diesen beiden Cloudlets, sodass Sie das Warteraum-Cloudlet auswählen können, das Ihren Geschäftsanforderungen am besten entspricht.
Sie können einer Cloudlet-Richtlinie und all ihren Versionen entweder eine einzelne Eigenschaft oder mehrere Eigenschaften zuordnen.
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