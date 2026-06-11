Viele Unternehmen investieren zu wenig in die Implementierung ihrer DNS-Infrastruktur und verlassen sich häufig auf nur zwei oder drei DNS-Server, um ihren globalen Betrieb zu unterstützen. Dies kann weitreichende Auswirkungen auf die DNS-Performance haben und dazu führen, dass die DNS-Bereitstellung – und damit die gesamte Webinfrastruktur – nicht skalierbar und zunehmend anfällig für Ausfälle von Rechenzentren und DNS-basierte DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) ist. Edge DNS basiert auf dem umfangreichen Edge-Netzwerk von Akamai, das überdimensioniert angelegt ist, um selbst bei einem Angriff Trafficspitzen für alle unsere Kunden zu bewältigen.