- Aktivieren Sie die Verwendung eines logischen Nameservers, der auf mehreren physischen Servern weltweit bereitgestellt wird.
- Nutzen Sie einen bidirektionalen Reverse-Proxy-Service, der Ihre lokalen und hybriden DNS-Ressourcen vor Überlastungsangriffen (NXDOMAIN) schützt.
- Schützen Sie DNS vor Angreifern, die Schwachstellen und Risiken wie Quelladressen-Spoofing ausnutzen.
- Verhindern Sie DNS-Fälschungsangriffe mit Domain Name System Security Extensions (DNSSEC).
- Ermöglichen Sie Entwicklern, Edge DNS über APIs und vorhandene Verwaltungstools zu automatisieren.
- Verhindern Sie Spoofing-Angriffe auf IP-Adressen, indem Sie den Workflow für vertrauenswürdige rekursive Nameserver priorisieren.
- Nutzen Sie eine einzigartige Architektur, die DNS-Ressourcen über nicht überlappende Clouds hinweg segmentiert.
- Erhalten Sie umsetzbare Erkenntnisse und Analysen zur Performance der DNS-Infrastruktur sowohl in Ruhezeiten als auch bei Angriffen.
Profitieren Sie von unübertroffener Sicherheit, Performance und Verfügbarkeit mit Akamai Edge DNS
Sichern, skalieren und optimieren Sie Ihr DNS mit einer flexiblen Lösung, die Sie vor raffinierten Angriffen schützt, rund um die Uhr verfügbar ist und die Performance beschleunigt. Nutzen Sie die weltweit am stärksten verteilte Plattform, um die Ursprungslast und die Latenz von Webseiten zu reduzieren und gleichzeitig durch intuitive Echtzeitverwaltung die volle Kontrolle zu behalten.
Verbessern Sie Ihre DNS-Sicherheit und -Performance mit unserer leistungsstarken Edge-Plattform
Edge DNS – so funktioniert‘s
Neue Funktionen
Akamai Shield NS53 ist eine Reverse-Proxy-Lösung, die lokale und hybride DNS-Infrastrukturen – einschließlich GSLBs, Firewalls und Nameserver – vor Überlastungsangriffen schützt. Kunden können ihre eigenen dynamischen Richtlinien in Echtzeit selbst konfigurieren, verwalten und durchsetzen.
Funktionen
Kundenreferenz
Anwendungsfälle für DNS Security
Umfassender DDoS-Schutz
Edge DNS bietet Ihnen die Skalierbarkeit und Funktionalität für den normalen Betrieb, selbst wenn Ereignisse mit hohem Volumen stattfinden, und bietet so eine ununterbrochene Verfügbarkeit von Webanwendungen und APIs. Außerdem bietet es Zonen-Apex-Mapping und integriertes Traffic-Management mit einem SLA mit Verfügbarkeit von 100 %.
Vereinheitlichen Sie Ihre DNS-Sicherheitsstrategien
Nutzen Sie die Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit von Edge DNS als cloudbasierte autoritative DNS-Lösung oder kombinieren Sie es mit Shield NS53, um Ihre lokale und hybride DNS-Infrastruktur zu schützen und intuitiv zu verwalten, und somit Ihre DNS-Sicherheit zu vereinheitlichen. Setzen Sie zusätzlich auf Edge DNS und Shield NS53 mit Prolexic, der speziell entwickelten DDoS-Schutzplattform von Akamai, um Ihre digitale Infrastruktur über alle Ebenen, Ports und Protokolle hinweg zu schützen.
Sekundäres DNS
Profitieren Sie von der Verwaltung sekundärer DNS-Zonen in einer internetorientierten DNS-Infrastruktur und zusätzlichem Schutz für primäre DNS-Ressourcen mit einer hochverfügbaren sekundären Ressource.
Verwertbare Erkenntnisse aus DNS-Analysen
Erhalten Sie hilfreiche Traffic- und Performance-Einblicke Ihrer DNS-Infrastruktur in Ruhe- und Angriffszeiten, um Ihre Onlinewebpräsenz proaktiv zu planen und zu sichern.
DNS-Code und Traffic-Management
Vereinfachen und automatisieren Sie DNS-Workflows, indem Sie Edge DNS mit standardmäßigen DevOps-Toolkits und -Ressourcen über APIs integrieren. Edge DNS verteilt DNS-Abfragen, um die Reaktionszeit zu optimieren und die Verfügbarkeit als Reaktion auf den Zustand des Rechenzentrums/Servers aufrechtzuerhalten. Dies bietet eine einfache Bedienung, optimale App/API-Performance und hohe Verfügbarkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Viele Unternehmen investieren zu wenig in die Implementierung ihrer DNS-Infrastruktur und verlassen sich häufig auf nur zwei oder drei DNS-Server, um ihren globalen Betrieb zu unterstützen. Dies kann weitreichende Auswirkungen auf die DNS-Performance haben und dazu führen, dass die DNS-Bereitstellung – und damit die gesamte Webinfrastruktur – nicht skalierbar und zunehmend anfällig für Ausfälle von Rechenzentren und DNS-basierte DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) ist. Edge DNS basiert auf dem umfangreichen Edge-Netzwerk von Akamai, das überdimensioniert angelegt ist, um selbst bei einem Angriff Trafficspitzen für alle unsere Kunden zu bewältigen.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen über einige lokale DNS-Nameserver und GSLBs für administrative oder Compliance-Anforderungen verfügen und nicht alle Zonen auf eine cloudbasierte autoritative DNS-Lösung migrieren können. In solchen Fällen bietet Shield NS53, der bidirektionale Reverse-Proxy-Dienst von Akamai, umfassenden Schutz vor böswilligen Angriffen und verbessert die Performance, indem Kunden Richtlinien, Zugriffskontrolllisten (ACLs) und Caching-Antworten selbst verwalten können, um die Last auf ihrer On-Premises-DNS-Infrastruktur zu verringern.
IP-Anycast ist eine Netzwerkadressierungs- und -Routing-Methode, mit der IP-Adressen von mehreren Punkten im Internet aus angekündigt werden können. Im Kontext von DNS beschreibt IP-Anycast, wie mehrere Nameserver dieselbe IP-Adresse haben und auf eine DNS-Abfrage antworten, die an diese Adresse gestellt wird. So wird sichergestellt, dass der Nutzer immer eine Verbindung zum nächstgelegenen Server herstellt, um Performance und Verfügbarkeit zu gewährleisten.
Edge DNS unterstützt DNSSEC. Kunden, die DNSSEC-Support benötigen, sollten die Secure-Option von Edge DNS erwerben.
Edge DNS bietet ein Verfügbarkeits-SLA mit garantierter Verfügbarkeit von 100 %. Darüber hinaus erhebt Edge DNS keine zusätzlichen Gebühren für DDoS-bezogenen Traffic – der angesichts des Umfangs moderner Angriffe beträchtlich sein kann.
- Eine Möglichkeit, Arbeitsabläufe für die Konfiguration von Richtlinien zu vereinfachen, wie beispielsweise bei standortbasierten DNS-Antworten
- Bequemer Zugriff auf mehr Erweiterbarkeit und Flexibilität für Ihre DNS-Workflows
- Eine kostengünstige Möglichkeit, spezielle Anforderungen an die Adressierung – wie beispielsweise Compliance-Vorgaben – zu erfüllen.
Ressourcen
Kostenlos testen: Edge DNS/Shield NS53 30 Tage lang ausprobieren
Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen von Edge DNS oder Shield NS53:
- Garantiert ununterbrochene DNS-Verfügbarkeit
- Schützen Sie Ihre lokalen und hybriden DNS-Ressourcen
- Mehr Sicherheit, weniger Bedenken mit sekundärem DNS
Richten Sie Ihre 30-tägige kostenlose Testversion ein:
- Formular absenden
- E-Mail-Adresse bestätigen
- Den Validierungs- und Überprüfungsprozess von Akamai durchlaufen
- Anmeldeanweisungen erhalten
- Melden Sie sich an und richten Sie Ihre Instanz von Edge DNS oder Shield NS53 ein
Es gelten die Geschäftsbedingungen.