X
+1-8774252624
+1-8774252624
Anmelden
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen
Akamai testen
Support bei Angriffen
Anmelden
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen

App & API Protector

Kompromisslose Sicherheit für Websites, Anwendungen und APIs aus einer Hand

Video ansehen (02:00)

App & API Protector

Kompromisslose Sicherheit für Websites, Anwendungen und APIs aus einer Hand

Video ansehen (02:00)
Kostenlose Testversion

App & API Protector bis zu neun Monate kostenlos – inklusive Add-ons und Support durch Experten, nur für neue Akamai-Kunden verfügbar.*

Mehr erfahren

Umfassender Anwendungs- und API-Schutz in einer Lösung

Mit der WAF-Lösung (Web Application Firewall) von Akamai, die Schwachstellen schnell erkennt und Bedrohungen in den kompliziertesten Web- und API-Architekturen abwehrt, können Sie sich auf Ihr Sicherheitsfundament verlassen. Erweitern Sie Ihre WAF-Schutzmaßnahmen über die Akamai-Edge hinaus auf Hybrid-Cloud- und Multi-CDN-Umgebungen – oder nutzen Sie die Vorteile der Edge mit Bot-, API- und erweiterten DDoS-Schutzmaßnahmen in einer einzigen Lösung.

Produktüberblick lesen

Höhere Anwendungs- und API-Sicherheit bei weniger Aufwand

Passen Sie Schutzmaßnahmen an die neuesten Bedrohungen an

Passen Sie den Schutz dynamisch an sich entwickelnde Angriffe an – einschließlich der Angriffe, die auf die OWASP Top 10 abzielen und komplexe DDoS-Attacken.

Automatisieren Sie Updates und Selbstoptimierungsfunktionen für eine einfachere Sicherheit

Minimieren Sie den Aufwand für Anwendungssicherheit und -entwicklung durch Updates, die von Akamai verwaltet werden, und einer Selbstoptimierung, die auf maschinellem Lernen basiert.

Unterstützen Sie Ihre Entwickler und Sicherheitsteams

Operationalisierung der Anwendungssicherheit mit einer Auswahl gängiger DevOps-Tools und Bereitstellung innerhalb einer CI/CD-Pipeline.

★ ★ ★ ★ ★

„Akamai hat die Web- und Anwendungsbereitstellung sowie den Sicherheitsschutz unseres Unternehmens revolutioniert.“

Produktverantwortlicher, CDN-Dienste, Bildungsbranche1

Peer-Review lesen

Die Funktionsweise von App & API Protector

Informationen

Eine Kerntechnologie, die Adaptive Security Engine, lernt Angriffsmuster und passt sich an zukünftige Cyberbedrohungen an.

Abwehren

Jede Anfrage wird in Echtzeit geprüft, um DDoS-, Webanwendungs- und API-Angriffe sowie schädliche Bots abzuwehren.

Stärken

Die automatisierte Abwehr der Behavioral DDoS Engine schützt Ihr Unternehmen vor ausgeklügelten volumetrischen Angriffen.

Vereinfachen

Automatische Updates, Selbstoptimierung und API-Erkennung verringern den Aufwand bei der Erkennung von Schwachstellen und schützen vertrauliche Daten.

Akamai übertrifft andere WAAPs: Daten ansehen

SecureIQLab hat führende Cloud-WAAP-Lösungen mit mehr als 1.360 realen Angriffen getestet. Im Vergleich mit AWS, Cloudflare und Microsoft konnte sich Akamai als Sieger behaupten.

Bericht herunterladen

Funktionen

  • Adaptive Schutzfunktionen sorgen automatisch für die neuesten Abwehrmaßnahmen für Anwendungen und APIs, die sogar vor Zero-Days und CVEs schützen
  • Die All-in-One-Lösung umfasst unsere WAF plus L7-DDoS-Verteidigung, API-Erkennung, Schutz vertraulicher Daten und Bot-Kontrollen
  • Schützen Sie sich mit Malware-Sicherheit an der Edge vor Ransomware, Ausfällen, Datenverlusten und vielem mehr

 

  • DevOps-Integration über eine einfache, intuitive Nutzeroberfläche oder mit unserem Terraform-Anbieter, APIs oder der Akamai CLI

  • Erweitern Sie die Sicherheit über die Akamai-Plattform hinaus mit App & API Protector Hybrid für On-Prem-, Hybrid-Cloud- und Multi-CDN-Umgebungen

  • Schnelles Onboarding und vereinfachte Vorgänge bieten umfassende Sicherheit für Anwendungen und APIs ohne großen Aufwand

  • KI-gestützte Dashboards kommunizieren proaktiv Anomalien- sowie Bedrohungserkennung und beraten zu umsetzbaren Verbesserungen

Malware-Schutz-Modul ist jetzt mit App & API Protector verfügbar

Der Malware-Schutz scannt Dateien an der Edge und verhindert so, dass Angreifer den Ursprung erreichen.

Produktüberblick lesen

Forrester nennt Akamai als WAF-Leader

Akamai erhält überdurchschnittliches Kundenfeedback und erzielt die höchstmögliche Punktzahl in Bezug auf Vision, Roadmap, Preisflexibilität und Transparenzkriterien.

Bericht herunterladen

Kundenreferenzen

Finastra logo

Finastra

Finastra, der führende Fintech-Anbieter, schützt Open-Finance-Apps und APIs mit Akamai

Kundenreferenz lesen

SMU

SMU setzt für ein sicheres, schnelles und zuverlässiges Onlineshopping-Erlebnis auf Akamai App & API Protector und Dynamic Site Accelerator.

Kundenreferenz lesen
Grupo Xcaret

Grupo Xcaret

Grupo Xcaret verlässt sich auf Akamai für Anwendungs- und API-Schutz, Bot-Abwehr sowie schnelle und nahtlose Site Delivery.

Kundenreferenz lesen
Anwendungsfälle für Anwendungssicherheit

Erfahren Sie, wie Akamai einheitliche Sicherheit vereinfacht, Bedrohungen verhindert und die Verfügbarkeit gewährleistet – ohne Erhöhung der Komplexität.

Stoppen Sie sich entwickelnde Angriffe

Stoppen Sie sich entwickelnde Angriffe mit intelligenterer Sicherheit

Die meisten WAFs haben Schwierigkeiten, mit sich entwickelnden Bedrohungen Schritt zu halten, sodass Anwendungen und APIs anfällig für Zero-Day-Angriffe, API-Missbrauch und ausgeklügelte DDoS- oder Bot-basierte Betrugsversuche sind. Viele Sicherheitsteams müssen Regeln manuell aktualisieren, Richtlinien optimieren und Tools von Drittanbietern zum Schutz hinzufügen. Dies verlangsamt die Reaktionszeiten und erhöht False Positives.

Akamai Adaptive Security Engine bietet automatisierten Echtzeitschutz für Edge-, Cloud- und Hybridumgebungen. Die Lösung aktualisiert fortlaufend Sicherheitsrichtlinien basierend auf der globalen Threat Intelligence und schützt vor OWASP-Top-10-Bedrohungen, CVEs und API-Exploits. App & API Protector Hybrid erweitert den WAF-Schutz über das CDN hinaus und sichert den North-South- sowie den East-West-Traffic für eine einheitliche Sicherheitsposition.

Optimieren Sie die Lösungen

Konsolidieren Sie Punktlösungen und reduzieren Sie die Komplexität

Sicherheitsteams verwalten oft mehrere Anbieter, nicht verbundene Sicherheitstools und komplexe Richtlinienkonfigurationen, um dann trotzdem nur einen grundlegenden Schutz zu erreichen. Durch das Überlagern separater WAFs, API-Gateways sowie Tools zur Bot- und DDoS-Abwehr werden Kosten und Betriebsaufwand erhöht, während blinde Flecken geschaffen werden, die Angreifer ausnutzen können.

Der All-in-One-Ansatz von Akamai konsolidiert WAF, API-Sicherheit, Bot-Management und DDoS-Schutz in einer einzigen Lösung. App & API Protector schützt an der Edge und blockiert sofort große Angriffe, während App & API Protector Hybrid die WAF-Abwehr auf Multicloud- und On-Premise-Umgebungen ausdehnt und so konsistente Richtlinien über verteilte Architekturen hinweg gewährleistet. Dank automatisierter Updates und maschinellem Lernen verbringen Teams weniger Zeit mit der Verwaltung der Sicherheit und haben mehr Zeit für neue Innovationen.

Verfügbarkeit und Performance sicherstellen

Stellen Sie Verfügbarkeit und Performance ohne Kompromisse sicher

Viele WAFs sind auf statische Ratensteuerung und starre Regeln für den Traffic angewiesen, was bei Ereignissen mit hohem Traffic oder DDoS-Angriffen zu Fehlalarmen, Anwendungsverlangsamungen und Sicherheitslücken führt. Unternehmen benötigen oft separate DDoS-Tools, was Komplexität und Kosten erhöht.

Der Edge-First-Ansatz von Akamai stoppt Bedrohungen, bevor sie Ihre Infrastruktur erreichen, sodass keine zusätzlichen Tools zur Begrenzung der Rate erforderlich sind. App & API Protector erkennt und wehrt Angriffe automatisch in Echtzeit ab, und das über Apps und APIs hinweg in Bezug auf OWASP-Bedrohungsvektoren sowie Bot- und DDoS-Angriffe. Mit intelligenter Bedrohungsbewertung und selbstoptimierendem Schutz passt sich die Sicherheit dynamisch an und sorgt so für maximale Verfügbarkeit und nahtlose digitale Erlebnisse. Außerdem können Sie die WAF-Schutzmaßnahmen von Akamai weg von der Edge in On-Premise-, Hybrid-Cloud- und Multi-CDN-Umgebungen integrieren, um eine vereinfachte und einheitliche Sicherheitslösung zu gewährleisten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Es ist eine offene API verfügbar, um Konfigurationsänderungen von App & API Protector in einer CI/CD-Pipeline zu automatisieren. Darüber hinaus steht auch ein CLI- und Terraform-Provider zur Verfügung, um API-Aufrufe zu tätigen – Sie können die API jedoch auch direkt aufrufen. Die Dokumentation für die offenen APIs, die CLI und den Terraform-Provider ist öffentlich verfügbar. Außerdem steht eine öffentliche Postman-Sammlung zum Testen der API zur Verfügung. Diese flexible Sicherheit ermöglicht es Sicherheitsteams, sich auf Penetrationstests und Bedrohungsmodellierung zu konzentrieren, um die Anwendungssicherheit bereits im Entwicklungsprozess zu verbessern.

Durch den Einsatz von Tools für kontinuierliche Sicherheitstests und die Automatisierung der Echtzeitüberwachung erkennt und mindert App & API Protector Sicherheitsrisiken wie Zero-Days, CVEs und OWASP Top 10-Schwachstellen wie SQL-Injection und Cross-Site Scripting. Die Lösung stellt sicher, dass während des gesamten Entwicklungsprozesses und des Anwendungslebenszyklus Sicherheitsmaßnahmen vorhanden sind, um viele Arten von Anwendungssicherheit zu gewährleisten. App & API Protector behebt auch die OWASP API Top 10-Sicherheitsbedrohungen.

App & API Protector bietet Konnektoren für Splunk und andere Anbieter sowie ein SIEM-Integrationsmodul für eine bessere Identifikation, Erkennung und forensische Analyse.

App & API Protector ist eine nutzerfreundliche Lösung, die Sicherheitsteams viel Zeit spart. Für Unternehmen, die mehr benötigen, bietet App & API Protector optionale Managed und Professional Services, die sich je nach Bedarf in Ihrem Unternehmen skalieren und ändern lassen. Der Security Operations Command Center Advanced Support Service bietet ein verbessertes und personalisiertes Kundenerlebnis. Akamai bietet Ihnen zudem drei Support-Level-Optionen, um Ihre individuellen Geschäftsanforderungen abzudecken: (1) vollständig verwaltet, (2) gemeinsam verwaltet (Sie werden von Akamai unterstützt) oder (3) Self Service.

Akamai entwickelt seine Produkte in dem Wissen, dass Latenz für unsere Kunden keine Option ist – schließlich hängt ihr Geschäft davon ab. Wie alle Produkte von Akamai ist App & API Protector hocheffizient, und die Auswirkungen auf die Performance Ihrer Anwendung oder Website sollten für Nutzer nicht wahrnehmbar sein.

Layer 7 DDoS-Angriffe zielen auf die Anwendungsebene ab. Dabei wird versucht, die Nutzeroberfläche oder Dienste wie HTTP, HTTPS, DNS und SMTP zu unterbrechen. Diese Angriffe sind besonders heimtückisch, da sie die Anwendungsebene ausnutzen und häufig herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen umgehen. App & API Protector wird von der neuen Behavioral DDoS Engine mit umfassender L7-Funktionalität unterstützt, die automatisch vor ausgeklügelten DDoS-Angriffen schützt.

Ressourcen

Sicherheit von Webanwendungen – ganz einfach und zuverlässig

Die Komplexität moderner Anwendungen bietet Cyberkriminellen unzählige Angriffsmöglichkeiten. Hier erfahren Sie, warum Einfachheit die beste Verteidigung ist.

Whitepaper lesen

Von WAF zu WAAP: Ganzheitliche Webanwendungs- und API-Sicherheit

Erweitern Sie Ihren Schutz über eine herkömmliche WAF hinaus. Erfahren Sie, warum sich der Markt in Richtung WAAP entwickelt.

Whitepaper lesen

Die ultimative Checkliste zur WAF-Bewertung

Eine umfassende Checkliste, um WAFs und WAAP-Anbieter zu bewerten und sicherzustellen, dass die Lösung Ihren Sicherheits-, Performance-, Finanz- und Betriebsanforderungen entspricht.

Checkliste lesen
Es wird eine Person mit schwarzer Brille dargestellt, deren Gesicht vom Licht eines Computerbildschirms beleuchtet wird

Kostenlos testen: Testen Sie App & API Protector 30 Tage lang

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen von App & API Protector:

  • Passen Sie den Schutz an ausgefeiltere Angriffe an

  • Vereinfachen Sie die Sicherheit mit automatisierten Updates und Selbstoptimierung

  • Unterstützen Sie Ihre Entwickler und Sicherheitsteams


Richten Sie Ihre 30-tägige kostenlose Testversion ein:

  1. Formular absenden

  2. E-Mail-Adresse bestätigen

  3. Melden Sie sich an und richten Sie Ihre Instanz von App & API Protector ein

Es gelten die Geschäftsbedingungen.

 

Vielen Dank, dass Sie eine Testversion von App & API Protector angefordert haben. Sie erhalten in Kürze eine E‑Mail, mit der Sie Ihre E‑Mail-Adresse bestätigen können. Sobald die Bestätigung abgeschlossen wurde, erhalten Sie Ihre Anmeldedaten für die Konfiguration Ihrer Testversion per E‑Mail.

1GARTNER® ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke und PEER INSIGHTS™ ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. bzw. seinen Vertragspartnern in den USA und weltweit und wird hierin mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Die Auszeichnung GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. bzw. seinen Vertragspartnern in den USA und weltweit und wird hierin mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass dieser Bericht zuvor als Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“ bezeichnet wurde: Web Application Firewalls in 2020. Inhalte von Gartner Peer Insights bestehen aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen basieren, und dürfen nicht als Tatsachen ausgelegt werden. Sie repräsentieren auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Vertragspartnern. Gartner befürwortet weder die in diesem Inhalt dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen noch übernimmt Gartner eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses Inhalts, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

* Es gelten die Geschäftsbedingungen.