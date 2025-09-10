Stoppen Sie sich entwickelnde Angriffe mit intelligenterer Sicherheit

Die meisten WAFs haben Schwierigkeiten, mit sich entwickelnden Bedrohungen Schritt zu halten, sodass Anwendungen und APIs anfällig für Zero-Day-Angriffe, API-Missbrauch und ausgeklügelte DDoS- oder Bot-basierte Betrugsversuche sind. Viele Sicherheitsteams müssen Regeln manuell aktualisieren, Richtlinien optimieren und Tools von Drittanbietern zum Schutz hinzufügen. Dies verlangsamt die Reaktionszeiten und erhöht False Positives.

Akamai Adaptive Security Engine bietet automatisierten Echtzeitschutz für Edge-, Cloud- und Hybridumgebungen. Die Lösung aktualisiert fortlaufend Sicherheitsrichtlinien basierend auf der globalen Threat Intelligence und schützt vor OWASP-Top-10-Bedrohungen, CVEs und API-Exploits. App & API Protector Hybrid erweitert den WAF-Schutz über das CDN hinaus und sichert den North-South- sowie den East-West-Traffic für eine einheitliche Sicherheitsposition.