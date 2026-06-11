Durch die nahtlose Integration von Analysetools von Drittanbietern lassen sich Zugriffsprotokolldaten problemlos zusammenfassen, um Erkenntnisse und Trends für fundierte Entscheidungen zu gewinnen. Nutzen Sie die Analyse, um auf der Basis von Performance- und Traffic-Kennzahlen langfristige Trends zu erkennen und wertvolle Erkenntnisse für Ihr Unternehmen zu gewinnen. Sie können Zugriffs- und Traffic-Daten in Analysetools von Drittanbietern integrieren, um wichtige Entscheidungen datenorientiert treffen zu können.