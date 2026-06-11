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DataStream

Protokollieren Sie im großen Umfang Daten, um die Edge-Computing-, DNS- und Bereitstellungsperformance zu überwachen

Agile Performanceüberwachung in nahezu Echtzeit

Streamen Sie wichtige Protokolldaten von unserer globalen Edge-Plattform nahezu in Echtzeit zu Ihren Endpunkten, um die Performance proaktiv zu überwachen. Erkennen und lösen Sie Probleme wie Traffic-Verschlechterungen, Engpässe und potenzielle Bedrohungen schnell durch Erkenntnisse mit geringer Latenz. Erhalten Sie verwertbare Daten, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Anwendungen und Infrastruktur kontinuierlich zu verbessern.

Produktüberblick lesen

Verbessern Sie die Transparenz Ihrer Edge-Computing-, DNS- und Bereitstellungsperformance. Schnell.

Konsistenter Zugriff auf Protokolldaten in großem Maßstab

Untersuchen Sie Edge-Computing-, DNS- und Bereitstellungsprobleme und nutzen Sie umsetzbare Erkenntnisse zur Performanceoptimierung.

Bleiben Sie flexibel mit der Performanceüberwachung

Integrität, Latenz, Auslagerung, Fehler und Performance von DNS und Inhaltsbereitstellung in nahezu Echtzeit

Analysieren Sie die Edge-Plattform von flexiblen Endpunkten aus

Erhalten Sie Einblicke in die Edge-Computing-, DNS- und Bereitstellungsperformance mit Endpunkt-Support und Protokollanalysen von Drittanbietern.

So funktioniert DataStream

Einrichten

Konfigurieren und aktivieren Sie DataStream ganz einfach mit Ihrer Anwendung oder API.

Sammeln

DataStream sammelt Protokolldaten von der Edge-Aktivität Ihrer Property und sendet sie an die Datenerfassungssysteme von Akamai.

Optimieren

Der Stream lädt Protokolle innerhalb von Minuten auf das gewünschte Endgerät hoch.

Optimieren

Abrufen, Speichern und Analysieren von Rohprotokolldaten zur Überwachung und Verbesserung der Performance Ihrer Anwendungen und des Nutzererlebnisses im Allgemeinen.

Funktionen

  • Es stellt kontinuierlich umfassende Protokolldaten für Public-Cloud-Endpunkte und Analyseanbieter bereit
  • Es liefert Zugriffsprotokolldaten mit geringer Latenz innerhalb von wenigen Minuten im Edge-Netzwerk von Akamai
  • Es bietet Integrationen von Drittanbietern, die die Protokollbereitstellung für gängige Analysetools unterstützen. Das umfasst Public-Cloud-Optionen wie AWS S3, Microsoft Azure Blob, Hydrolix TrafficPeak, Splunk, Datadog und andere
Douglas

Douglas

DevOps-Teams von Douglas erreichen mit DataStream von Akamai Transparenz und Überwachung nahezu in Echtzeit

Kundenreferenz lesen

Anwendungsfälle für DataStream

Hier sind einige der häufigsten Herausforderungen, die Sie mit DataStream lösen können.

Überwachung der Edge-Performance in nahezu Echtzeit

Holen Sie sich die Protokolldaten, die Sie für die Verwaltung von Anwendungen und Infrastruktur benötigen, implementieren Sie wichtige Optimierungen und überwachen Sie die Edge-Computing-, DNS- und Bereitstellungsintegrität, um potenzielle Probleme zu erkennen und zu beheben.

Überwachung von Großereignissen

Mit der proaktiven Überwachung und Fehlerbehebung, die rund um die Uhr bereitgestellt werden, bieten Sie den Zuschauern von Live-Events ein nahtloses Erlebnis. DataStream ist für die Bereitstellung von Rohdaten mit hohem Durchsatz konzipiert, was Sie zur proaktiven Überwachung großer Live-Events und zum Medienstreaming im großen Umfang nutzen können.

Geschäftsinformationen und Trends

Durch die nahtlose Integration von Analysetools von Drittanbietern lassen sich Zugriffsprotokolldaten problemlos zusammenfassen, um Erkenntnisse und Trends für fundierte Entscheidungen zu gewinnen. Nutzen Sie die Analyse, um auf der Basis von Performance- und Traffic-Kennzahlen langfristige Trends zu erkennen und wertvolle Erkenntnisse für Ihr Unternehmen zu gewinnen. Sie können Zugriffs- und Traffic-Daten in Analysetools von Drittanbietern integrieren, um wichtige Entscheidungen datenorientiert treffen zu können.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

DataStream ermöglicht die Echtzeitüberwachung, Protokollierung und das Reporting von Webtraffic- und Performancedaten. Es kann mit einer Vielzahl von Akamai-Produkten verwendet werden, um die Performanceüberwachung zu verbessern und wertvolle Einblicke in Ihren Webtraffic zu liefern. Zu den unterstützten Produkten und Lösungen, mit denen DataStream derzeit verwendet werden kann, gehören u. a.:

  • Adaptive Media Delivery
  • Download Delivery
  • Object Delivery
  • API Acceleration
  • Ion,
  • Dynamic Site Accelerator
  • Cloud Wrapper
  • Unterstützung von IP-Zugriffskontrolllisten
  • Midgress-Datenerfassung
  • Progressive Media Downloads
  • DNS (sowohl eDNS als auch GTM)
  • EdgeWorkers

DataStream unterstützt mehrere Zielstandorte, an die Protokolldateien mit Datenanalysen gesendet werden können, darunter Amazon S3, Azure Blob Storage, TrafficPeak, Custom HTTPS, Datadog, Elasticsearch, Google Cloud Storage, Loggly, New Relic, Oracle Cloud Storage, Splunk und Sumo Logic, wobei mit jedem Quartal weitere hinzukommen.

Mit DataStream können Sie Protokolle mühelos an Ziele von Drittanbietern übertragen, was die Speicherung, Analyse und eine bessere Kontrolle Ihrer Daten ermöglicht. Ausführliche Anweisungen zum Hinzufügen und Konfigurieren Ihres bevorzugten Ziels finden Sie in unserer Dokumentation.

DataStream ist ein Produkt zur Bereitstellung von Protokollen für alle Transaktionsereignisse und der zugehörigen Kennzahlen. Sie können die SIEM-Integration zur Bereitstellung von Sicherheitsprotokollen verwenden.

Ressourcen

Technische Dokumentation zu DataStream

Überwachen Sie Bereitstellungsmetriken ohne Client-Integrationen oder Software Development Kits für bessere Transparenz und mehr Sicherheit.

TechDocs lesen

Reduzierung der Spitzenbandbreite: Referenzarchitektur

Erfahren Sie, wie Akamai Kunden dabei unterstützt, die Spitzenbandbreitenauslastung zu reduzieren und so für alle Nutzer bei der Bereitstellung von Inhalten ein positives Erlebnis zu gewährleisten.

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Skalierung für API-Spitzenauslastung: Referenzarchitektur

So bereiten Sie sich mit Lasttests der API-Performance auf Spitzenauslastung vor.

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Es wird eine Person mit schwarzer Brille dargestellt, deren Gesicht vom Licht eines Computerbildschirms beleuchtet wird

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