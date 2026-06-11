Hier sind einige der häufigsten Herausforderungen, die Sie mit DataStream lösen können.
Agile Performanceüberwachung in nahezu Echtzeit
Streamen Sie wichtige Protokolldaten von unserer globalen Edge-Plattform nahezu in Echtzeit zu Ihren Endpunkten, um die Performance proaktiv zu überwachen. Erkennen und lösen Sie Probleme wie Traffic-Verschlechterungen, Engpässe und potenzielle Bedrohungen schnell durch Erkenntnisse mit geringer Latenz. Erhalten Sie verwertbare Daten, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Anwendungen und Infrastruktur kontinuierlich zu verbessern.
Verbessern Sie die Transparenz Ihrer Edge-Computing-, DNS- und Bereitstellungsperformance. Schnell.
So funktioniert DataStream
Funktionen
- Es stellt kontinuierlich umfassende Protokolldaten für Public-Cloud-Endpunkte und Analyseanbieter bereit
- Es liefert Zugriffsprotokolldaten mit geringer Latenz innerhalb von wenigen Minuten im Edge-Netzwerk von Akamai
- Es bietet Integrationen von Drittanbietern, die die Protokollbereitstellung für gängige Analysetools unterstützen. Das umfasst Public-Cloud-Optionen wie AWS S3, Microsoft Azure Blob, Hydrolix TrafficPeak, Splunk, Datadog und andere
Anwendungsfälle für DataStream
Überwachung der Edge-Performance in nahezu Echtzeit
Holen Sie sich die Protokolldaten, die Sie für die Verwaltung von Anwendungen und Infrastruktur benötigen, implementieren Sie wichtige Optimierungen und überwachen Sie die Edge-Computing-, DNS- und Bereitstellungsintegrität, um potenzielle Probleme zu erkennen und zu beheben.
Überwachung von Großereignissen
Mit der proaktiven Überwachung und Fehlerbehebung, die rund um die Uhr bereitgestellt werden, bieten Sie den Zuschauern von Live-Events ein nahtloses Erlebnis. DataStream ist für die Bereitstellung von Rohdaten mit hohem Durchsatz konzipiert, was Sie zur proaktiven Überwachung großer Live-Events und zum Medienstreaming im großen Umfang nutzen können.
Geschäftsinformationen und Trends
Durch die nahtlose Integration von Analysetools von Drittanbietern lassen sich Zugriffsprotokolldaten problemlos zusammenfassen, um Erkenntnisse und Trends für fundierte Entscheidungen zu gewinnen. Nutzen Sie die Analyse, um auf der Basis von Performance- und Traffic-Kennzahlen langfristige Trends zu erkennen und wertvolle Erkenntnisse für Ihr Unternehmen zu gewinnen. Sie können Zugriffs- und Traffic-Daten in Analysetools von Drittanbietern integrieren, um wichtige Entscheidungen datenorientiert treffen zu können.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
DataStream ermöglicht die Echtzeitüberwachung, Protokollierung und das Reporting von Webtraffic- und Performancedaten. Es kann mit einer Vielzahl von Akamai-Produkten verwendet werden, um die Performanceüberwachung zu verbessern und wertvolle Einblicke in Ihren Webtraffic zu liefern. Zu den unterstützten Produkten und Lösungen, mit denen DataStream derzeit verwendet werden kann, gehören u. a.:
- Adaptive Media Delivery
- Download Delivery
- Object Delivery
- API Acceleration
- Ion,
- Dynamic Site Accelerator
- Cloud Wrapper
- Unterstützung von IP-Zugriffskontrolllisten
- Midgress-Datenerfassung
- Progressive Media Downloads
- DNS (sowohl eDNS als auch GTM)
- EdgeWorkers
DataStream unterstützt mehrere Zielstandorte, an die Protokolldateien mit Datenanalysen gesendet werden können, darunter Amazon S3, Azure Blob Storage, TrafficPeak, Custom HTTPS, Datadog, Elasticsearch, Google Cloud Storage, Loggly, New Relic, Oracle Cloud Storage, Splunk und Sumo Logic, wobei mit jedem Quartal weitere hinzukommen.
Mit DataStream können Sie Protokolle mühelos an Ziele von Drittanbietern übertragen, was die Speicherung, Analyse und eine bessere Kontrolle Ihrer Daten ermöglicht. Ausführliche Anweisungen zum Hinzufügen und Konfigurieren Ihres bevorzugten Ziels finden Sie in unserer Dokumentation.
DataStream ist ein Produkt zur Bereitstellung von Protokollen für alle Transaktionsereignisse und der zugehörigen Kennzahlen. Sie können die SIEM-Integration zur Bereitstellung von Sicherheitsprotokollen verwenden.
Ressourcen
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