Feed de vídeo monitorado por IA para detectar defeitos de fabricação
Possibilite o controle de qualidade automatizado em tempo real nos processos de fabricação, que utiliza IA em inspeções de qualidade do produto, diretamente na linha de montagem por meio de feeds de câmeras. Utilizando modelos de visão computacional inovadores, pré-treinados com conjuntos de dados extensivos de imagens de produtos com e sem defeitos, esses modelos estão preparados para identificar problemas rapidamente. Essa solução utiliza inferência de IA de alto desempenho para emitir alertas em tempo hábil aos operadores e reduzir significativamente o tempo entre a ocorrência de defeitos e a ação corretiva.