Inferência de IA

Hiperpersonalização para anúncios dinâmicos em óculos de realidade aumentada

Entregue anúncios personalizados com sistemas de recomendação sofisticados que consideram métricas, como comportamento do usuário em tempo real, dados demográficos e histórico do usuário, para aumentar o engajamento e melhorar significativamente a relevância dos anúncios e as taxas de conversão.

Aproveite modelos treinados com grandes volumes de dados de comportamento do usuário, implantados em locais na edge próximos a ambientes de varejo, para processar interações do usuário em tempo real e oferecer recomendações de produtos instantâneas e contextualmente relevantes. Isso pode melhorar drasticamente a experiência de compra.