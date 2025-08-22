- Obtenha mais lucro. Crie e qualifique novas oportunidades. Gerar receita adicional por meio de serviços e suporte.
- Concentre-se no que importa. Obtenha vantagens através de preços previsíveis, descontos, reembolsos e recompensas. Concentre-se em entregar valor aos clientes.
- Atue com confiança. Aproveite nossas soluções de entrega, segurança e computação em nuvem líderes do setor.
Parceiros de canal
Ofereça mais valor aos clientes com as revendas e com base nas soluções da Akamai.
Impulsione seu crescimento e beneficie os clientes
Revendedor/VAR
Venda produtos e soluções da Akamai diretamente aos clientes. Agrupe o software Akamai com ofertas adicionais.
Distribuição
Distribua e/ou revenda produtos e soluções da Akamai. Aproveite a experiência técnica.
GSI/MSSP
Forneça aos clientes uma abordagem integrada à implantação e/ou serviços globais de segurança gerenciada.
Juntos, somos mais fortes
Faça parceria com um líder premiado do setor
O compromisso da Akamai com a inovação e as parcerias é reconhecido pela CRN em várias categorias, destacando nossa liderança em nuvem, segurança e estratégia de canal.