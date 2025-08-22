X
Channel Partners

Parceiros de canal

Ofereça mais valor aos clientes com as revendas e com base nas soluções da Akamai.

Akamai e Deloitte anunciam aliança estratégica para oferecer segmentação Zero Trust e resposta gerenciada a incidentes. Saiba mais >

Impulsione seu crescimento e beneficie os clientes

  • Obtenha mais lucro. Crie e qualifique novas oportunidades. Gerar receita adicional por meio de serviços e suporte.
  • Concentre-se no que importa. Obtenha vantagens através de preços previsíveis, descontos, reembolsos e recompensas. Concentre-se em entregar valor aos clientes.
  • Atue com confiança. Aproveite nossas soluções de entrega, segurança e computação em nuvem líderes do setor.
Torne-se um parceiro

Revendedor/VAR

Venda produtos e soluções da Akamai diretamente aos clientes. Agrupe o software Akamai com ofertas adicionais.

Distribuição

Distribua e/ou revenda produtos e soluções da Akamai. Aproveite a experiência técnica.

GSI/MSSP

Forneça aos clientes uma abordagem integrada à implantação e/ou serviços globais de segurança gerenciada.

Juntos, somos mais fortes

Licklibrary

Licklibrary

A Licklibrary escolheu a Akamai e a Defenx para entregar uma experiência de aprendizado incrível para guitarristas.

bofrost

bofrost*

A bofrost* escolheu a Akamai e a T-Systems para entregar uma experiência de compra perfeita e agradável para seus clientes. 

SPORTSBIKESHOP

SPORTSBIKESHOP

SPORTSBIKESHOP, a maior varejista de roupas e acessórios para motocicletas do Reino Unido, escolheu a Akamai e a Defenx para segurança e entrega na nuvem.

Faça parceria com um líder premiado do setor

O compromisso da Akamai com a inovação e as parcerias é reconhecido pela CRN em várias categorias, destacando nossa liderança em nuvem, segurança e estratégia de canal.

Recursos em destaque

História do parceiro

Parceria com a Doyen para resolver problemas de clientes

A Doyen atende às necessidades de clientes mais globais combinando sua experiência com a Akamai Guardicore Segmentation.

Vídeo

Destaques do Learn Akamai Live: API Security

Alguns de nossos parceiros mais importantes juntaram-se aos especialistas da Akamai para um evento de treinamento aprofundado com foco exclusivo na segurança de APIs.

Folheto

Marketing conjunto para impulsionar seu crescimento

A Akamai oferece suporte aos nossos parceiros com recursos e ferramentas, como o Akamai Campaign Builder e nosso Portal de parceiros.

Saiba mais sobre nosso programa tecnológico de parceria

