- Générez plus de profits. Créez et qualifiez de nouvelles opportunités. Générez des revenus supplémentaires grâce aux services et à l'assistance.
- Concentrez-vous sur ce qui compte. Bénéficiez de prix, de remises, de réductions et de récompenses prévisibles. Concentrez-vous sur la valeur ajoutée pour les clients.
- Diffusez en toute confiance. Profitez de nos solutions fiables de diffusion, de sécurité et de Cloud Computing, leaders sur le marché.
Partenaires de distribution
Offrez plus de valeur à vos clients en vous appuyant sur les solutions fiables d'Akamai et en les revendant.
Dynamisez votre croissance au profit des clients
Revendeur/Revendeur à valeur ajoutée
Vendez les produits et solutions Akamai directement aux clients. Regroupez les logiciels Akamai avec des offres supplémentaires.
Distribution
Distribuez et/ou revendez les produits et solutions Akamai. Tirez parti de l'expertise technique.
GSI/MSSP
Offrez aux clients une approche intégrée du déploiement et/ou des services de sécurité gérés à l'échelle mondiale.
Ensemble, nous sommes plus forts
Collaborez avec un leader primé dans le secteur
L'engagement d'Akamai en matière d'innovation et de partenariat a été reconnu par CRN dans plusieurs catégories, soulignant notre position de leader dans les domaines du cloud, de la sécurité et de la stratégie de distribution.