X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Essayer Akamai
Victime d'une attaque ?
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Channel Partners

Partenaires de distribution

Offrez plus de valeur à vos clients en vous appuyant sur les solutions fiables d'Akamai et en les revendant.

Se connecter au portail
Akamai et Deloitte annoncent une alliance stratégique proposant une segmentation Zero Trust et une réponse adaptée aux incidents. En savoir plus >

Dynamisez votre croissance au profit des clients

  • Générez plus de profits. Créez et qualifiez de nouvelles opportunités. Générez des revenus supplémentaires grâce aux services et à l'assistance.
  • Concentrez-vous sur ce qui compte. Bénéficiez de prix, de remises, de réductions et de récompenses prévisibles. Concentrez-vous sur la valeur ajoutée pour les clients.
  • Diffusez en toute confiance. Profitez de nos solutions fiables de diffusion, de sécurité et de Cloud Computing, leaders sur le marché.
Voir les avantages
Devenir partenaire

Revendeur/Revendeur à valeur ajoutée

Vendez les produits et solutions Akamai directement aux clients. Regroupez les logiciels Akamai avec des offres supplémentaires.

Distribution

Distribuez et/ou revendez les produits et solutions Akamai. Tirez parti de l'expertise technique.

GSI/MSSP

Offrez aux clients une approche intégrée du déploiement et/ou des services de sécurité gérés à l'échelle mondiale.

Ensemble, nous sommes plus forts

Licklibrary

Licklibrary

Licklibrary choisit de collaborer avec Akamai et Defenx pour offrir une expérience d'apprentissage exceptionnelle aux guitaristes.

En savoir plus
bofrost

bofrost*

bofrost* choisit Akamai et T-Systems pour offrir une expérience d'achat fluide et agréable à ses clients.

En savoir plus
SPORTSBIKESHOP

SPORTSBIKESHOP

SPORTSBIKESHOP, le plus grand détaillant de vêtements et d'accessoires pour motos au Royaume-Uni, a choisi Akamai et Defenx pour assurer la sécurité et la diffusion dans le cloud.

En savoir plus

Collaborez avec un leader primé dans le secteur

L'engagement d'Akamai en matière d'innovation et de partenariat a été reconnu par CRN dans plusieurs catégories, soulignant notre position de leader dans les domaines du cloud, de la sécurité et de la stratégie de distribution.

Akamai Partner Program Winner 2025
Akamai Partner Channel Chiefs 2025
Akamai Partner Channel Chiefs 2024
Akamai CRN Edge Computing 100 2024
Akamai Products of the Year Finalist 2024
Akamai Inclusive Channel Leaders 2024
Akamai Women of the Channel 2024

Ressources présentées

Témoignage de partenaire

Doyen collabore pour résoudre les problèmes des clients

Doyen répond aux besoins d'un plus grand nombre de clients internationaux en associant son expertise à celle d'Akamai Guardicore Segmentation.

Voir le témoignage de partenaire Voir tous les témoignages de partenaires
Vidéo

Points forts de Learn Akamai Live sur la sécurité des API

Certains de nos principaux partenaires ont rejoint les experts d'Akamai pour une formation approfondie axée exclusivement sur la sécurité des API.

Regarder la vidéo (02:59)
Brochure

Adoptez le co-marketing pour stimuler votre croissance

Akamai soutient ses partenaires avec des ressources et des outils, tels qu'Akamai Campaign Builder et le portail partenaires.

Consulter la brochure

Découvrez notre programme de partenariat technologique

Voir le programme