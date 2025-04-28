- Incrementate i profitti. Create e qualificate nuove opportunità. Generate ulteriori ricavi tramite l'assistenza e i servizi offerti.
- Focalizzatevi sulle componenti importanti. Usufruite dei vantaggi offerti da prezzi prevedibili, sconti, ribassi e premi. Focalizzatevi sull'offerta di valore ai clienti.
- Distribuite in tutta sicurezza. Sfruttate le nostre affidabili soluzioni per la delivery, la sicurezza e il cloud computing leader del settore.
Partner di canale
Offrite più valore ai vostri clienti vendendo e basandovi sulle affidabili soluzioni di Akamai.
Favorite la vostra espansione e apportate vantaggi ai vostri clienti
Rivenditore/VAR
Vendete le soluzioni e i prodotti di Akamai direttamente ai clienti. Aggiungete altre offerte ai programmi software di Akamai.
Distribuzione
Distribuite e/o rivendete le soluzioni e i prodotti di Akamai. Sfruttate le competenze tecniche.
GSI/MSSP
Fornite ai clienti un approccio integrato all'implementazione e/o ai servizi di sicurezza gestiti a livello globale.
Insieme siamo più forti
Scegli un leader di settore pluripremiato come partner
L'impegno di Akamai per l'innovazione e le partnership è riconosciuto da CRN in più categorie, mettendo in risalto la nostra posizione di leader nella strategia cloud, di sicurezza e canale.