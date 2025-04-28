X
Channel Partners

Partner di canale

Offrite più valore ai vostri clienti vendendo e basandovi sulle affidabili soluzioni di Akamai.

Favorite la vostra espansione e apportate vantaggi ai vostri clienti

  • Incrementate i profitti. Create e qualificate nuove opportunità. Generate ulteriori ricavi tramite l'assistenza e i servizi offerti.
  • Focalizzatevi sulle componenti importanti. Usufruite dei vantaggi offerti da prezzi prevedibili, sconti, ribassi e premi. Focalizzatevi sull'offerta di valore ai clienti.
  • Distribuite in tutta sicurezza. Sfruttate le nostre affidabili soluzioni per la delivery, la sicurezza e il cloud computing leader del settore.
Diventa un partner

Rivenditore/VAR

Vendete le soluzioni e i prodotti di Akamai direttamente ai clienti. Aggiungete altre offerte ai programmi software di Akamai.

Distribuzione

Distribuite e/o rivendete le soluzioni e i prodotti di Akamai. Sfruttate le competenze tecniche.

GSI/MSSP

Fornite ai clienti un approccio integrato all'implementazione e/o ai servizi di sicurezza gestiti a livello globale.

Insieme siamo più forti

Licklibrary

Licklibrary

Licklibrary ha scelto Akamai e Defenx per offrire una straordinaria experience di apprendimento ai chitarristi.

bofrost

bofrost*

bofrost* sceglie Akamai e T-Systems per offrire un'experience di shopping divertente e straordinaria ai suoi clienti. 

SPORTSBIKESHOP

SPORTSBIKESHOP

SPORTSBIKESHOP, il maggior retailer di abbigliamento e accessori per la moto nel Regno Unito, ha scelto Akamai e Defenx per garantire la delivery e la sicurezza nel cloud.

Scegli un leader di settore pluripremiato come partner

L'impegno di Akamai per l'innovazione e le partnership è riconosciuto da CRN in più categorie, mettendo in risalto la nostra posizione di leader nella strategia cloud, di sicurezza e canale.

Risorse in primo piano

Storie dei partner

Una partnership con Doyen per risolvere i problemi dei clienti

Doyen soddisfa le esigenze di più clienti globali combinando le sue competenze con Akamai Guardicore Segmentation.

Video

I punti salienti dell'evento Learn Akamai Live: Sicurezza delle API

Alcuni dei nostri più apprezzati partner si sono uniti agli esperti di Akamai per un evento di formazione approfondita incentrata esclusivamente sulla sicurezza delle API.

Brochure

Il co-marketing per favorire la vostra espansione

Akamai supporta i nostri partner con risorse e strumenti, come Akamai Campaign Builder e il nostro portale per i partner.

Ulteriori informazioni sul nostro programma per i partner tecnologici

