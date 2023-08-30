SPORTSBIKESHOP elige a Akamai y Defenx para hacer frente a los bots de scrapers

SPORTSBIKESHOP es el mayor retailer de ropa y accesorios para motocicletas del Reino Unido. Su sitio web, en el que confían más de 250 000 motoristas de todo el Reino Unido y Europa, recibe más visitantes que cualquier otra tienda de motocicletas online del Reino Unido. La filosofía de la empresa radica en estar siempre al servicio de sus clientes y en que estos puedan disfrutar en todo momento gracias a su propuesta de valor líder del sector. Estamos encantados con el hecho de que esta innovadora marca haya decidido trabajar con Akamai a través de nuestro partner Defenx.
Cómo conseguir mantener los bots de scrapers a raya
Muchos retailers online utilizan los bots de scrapers, que recorren como pequeñas arañas las distintas páginas web para extraer datos, como un método de recopilación de información de los sitios web de sus competidores que les permitan idear formas de mantenerse a la vanguardia en un mercado complejo. Este es un problema del que es muy consciente SPORTSBIKESHOP.
Por este motivo SPORTSBIKESHOP ha elegido Akamai Bot Manager para mantener a raya los bots de scraping. Bot Manager detecta de forma eficaz el tráfico de bots y mitiga los bots maliciosos en el borde de Internet, y todo ello sin que la experiencia del usuario se vea afectada. Esta solución protege las aplicaciones y los activos de los clientes, independientemente de cómo o dónde decidan interactuar con estos los usuarios.
Experiencia segura e ininterrumpida
Para un sitio que recibe más visitantes que cualquier otra tienda de motocicletas online del Reino Unido, resulta fundamental que sus usuarios puedan disfrutar de una experiencia segura e ininterrumpida. Por este motivo, SPORTSBIKESHOP ha elegido Akamai App & API Protector para mejorar la protección mediante visibilidad del tráfico en toda su infraestructura digital, revelando las vulnerabilidades de forma proactiva, identificando los cambios en el entorno y protegiendo frente a ataques ocultos.
Otra solución que ha integrado para optimizar el rendimiento de su sitio es Akamai Image & Video Manager. Esto les permite optimizar y mejorar automáticamente el contenido visual para cada usuario, en cualquier dispositivo. Permite navegar a través de todo tipo de canales y dispositivos con medios adaptados para diseños con capacidad de respuesta.
Al referirse a la colaboración con Akamai y Defenx, Mark Buckley, director técnico de SPORTSBIKESHOP, afirmó: "Estoy entusiasmado con nuestra colaboración, que nos ha permitido protegernos frente a los bots más maliciosos. Gracias al arduo trabajo de ambos equipos, duermo mejor por la noche al saber que hemos protegido nuestro negocio de la mejor manera posible. Realmente consideramos a Akamai y Defenx como una extensión de nuestro propio equipo y esperamos seguir cosechando éxito juntos".
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Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia contra ciberamenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales en cualquier lugar. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.