SPORTSBIKESHOP elige a Akamai y Defenx para hacer frente a los bots de scrapers

Para un sitio que recibe más visitantes que cualquier otra tienda de motocicletas online del Reino Unido, resulta fundamental que sus usuarios puedan disfrutar de una experiencia segura e ininterrumpida. Por este motivo, SPORTSBIKESHOP ha elegido Akamai App & API Protector para mejorar la protección mediante visibilidad del tráfico en toda su infraestructura digital, revelando las vulnerabilidades de forma proactiva, identificando los cambios en el entorno y protegiendo frente a ataques ocultos.

Otra solución que ha integrado para optimizar el rendimiento de su sitio es Akamai Image & Video Manager. Esto les permite optimizar y mejorar automáticamente el contenido visual para cada usuario, en cualquier dispositivo. Permite navegar a través de todo tipo de canales y dispositivos con medios adaptados para diseños con capacidad de respuesta.

Al referirse a la colaboración con Akamai y Defenx, Mark Buckley, director técnico de SPORTSBIKESHOP, afirmó: "Estoy entusiasmado con nuestra colaboración, que nos ha permitido protegernos frente a los bots más maliciosos. Gracias al arduo trabajo de ambos equipos, duermo mejor por la noche al saber que hemos protegido nuestro negocio de la mejor manera posible. Realmente consideramos a Akamai y Defenx como una extensión de nuestro propio equipo y esperamos seguir cosechando éxito juntos".

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