Akamai の責任あるサプライ・チェーン・プログラム（RSCP）は、環境や社会に対する意識が高く、多様性に優れ、責任感のあるサプライヤーやパートナーとの互恵関係を築き、責任あるサプライチェーンを育てることに注力しています。
Akamai は、当社の価値観を共有し、サプライチェーンのリスクを緩和し、多様性を推進し、そしてより良いビジネスを奨励する企業との提携を重視します。
私たちは、多様で敬意を持った、責任あるサプライチェーン関係を築くことを目指しています。
サプライヤーの規模や所在地、範囲はさまざまですが、すべてのサプライヤーは、Akamai のサプライヤーおよびパートナーのための指導原則に従うことが期待されています。この指導原則では、当社がビジネスパートナーに期待することについて詳しく説明しています。
サプライヤーがこれらの指導原則にこめられた精神と意図に従い、すべての人権、環境のサステナビリティ、そして誠実さを尊重することを重視します。
ビジネスの持続可能性評価の信頼できるプロバイダーである EcoVadis と提携して、サプライヤー関連の持続可能性リスクを特定し、次の活動によってサプライヤーの持続可能性に関する取り組みを促進します。
当社では、サプライヤーが業務やサプライチェーンにおいて当社の基準を一貫して監視・実施するとともに、当社の期待を満たす、または超えるための改善を行うことを期待しています。
Akamai のサプライヤー・ダイバーシティ・プログラムは、オフィス用品や機器から、メンテナンスおよび修理サービスまで、さまざまな製品やサービスのサプライヤーを特定し、採用することを目指しています。
このプログラムでは、女性、マイノリティ、退役軍人、社会的・経済的に不利な立場にある人、障がいを持つ人が経営する企業などの小規模企業との間に、互恵関係を構築するべく取り組んでいます。
Akamai は、次のような主な特徴に基づいてサプライヤーを選択しています。
Akamai のサプライヤー・ダイバーシティ・プログラムへの参加条件を満たすためには、登録の手続きを行ない、小規模企業の多様性に関する情報を証明する必要があります。
小規模企業および不利な立場にある小規模企業に関する情報を確認する際に役立つリンクと、Akamai が認定する認定機関および情報源のサイトを下記にご紹介します。