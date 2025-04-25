Akamai の責任あるサプライ・チェーン・プログラム（RSCP）は、環境や社会に対する意識が高く、多様性に優れ、責任感のあるサプライヤーやパートナーとの互恵関係を築き、責任あるサプライチェーンを育てることに注力しています。



Akamai は、当社の価値観を共有し、サプライチェーンのリスクを緩和し、多様性を推進し、そしてより良いビジネスを奨励する企業との提携を重視します。