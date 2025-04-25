Akamai의 RSCP는 환경과 사회를 의식하는 다양하고 책임감 있는 공급업체 및 파트너와 상호 이익이 되는 관계를 구축함으로써 책임 있는 공급망을 조성하는 데 중점을 두고 있습니다.
Akamai의 가치를 공유하고, 공급망 리스크를 방어하고, 다양성을 촉진하고, 더 나은 비즈니스를 위한 영감을 주는 기업과의 파트너십을 추구합니다.
Akamai의 목표는 책임감 있고, 다양하고, 서로 존중하는 공급망 관계를 구축하는 것입니다.
Akamai의 RSCP는 환경과 사회를 의식하는 다양하고 책임감 있는 공급업체 및 파트너와 상호 이익이 되는 관계를 구축함으로써 책임 있는 공급망을 조성하는 데 중점을 두고 있습니다.
Akamai의 가치를 공유하고, 공급망 리스크를 방어하고, 다양성을 촉진하고, 더 나은 비즈니스를 위한 영감을 주는 기업과의 파트너십을 추구합니다.
공급업체의 규모, 위치, 사업 범위는 다양하지만, 모든 공급업체는 Akamai 비즈니스 파트너에 대한 기대 사항을 상세히 명시한 Akamai 공급업체 및 파트너에 관한 원칙을 준수해야 합니다.
Akamai의 공급업체는 인권, 환경 지속 가능성, 무결성에 대한 존중을 보장하기 위해 기본 원칙의 정신과 의도를 따라야 합니다.
신뢰할 수 있는 비즈니스 지속가능성 평가 공급업체인 EcoVadis와의 파트너십을 통해 공급업체 관련 지속가능성 리스크를 파악하고 다음을 통해 공급업체의 지속가능성 관행을 개선합니다.
Akamai의 공급업체는 자체 운영 및 공급망에서 Akamai의 기준을 지속적으로 모니터링하고 시행할 뿐만 아니라 Akamai의 기대치를 달성 또는 초과 달성하기 위해 개선의 노력을 기울여야 합니다.
공급업체 다각화 프로그램은 사무용품 및 장비부터 유지 관리 및 수리 서비스에 이르는 다양한 제품 및 서비스와 관련해 다양한 공급업체를 발굴하고 참여시키기 위해 노력합니다.
이 프로그램은 여성, 소수자, 재향 군인, 사회 및 경제적 약자 또는 장애인이 소유한 기업을 포함한 중소기업과 상호 이익이 되고 성공적인 파트너십을 구축하기 위해 노력합니다.
Akamai는 다음과 같은 주요 특성을 기준으로 공급업체를 선정합니다.
Akamai의 공급업체 다각화 프로그램에 참여하고자 하는 공급업체는 Akamai에 등록하고 회사의 소규모 비즈니스 다각화 상태에 대한 자격을 인증받아야 합니다.
다음은 소기업 및 소규모 취약 기업 지위와 관련된 정보와 Akamai가 인정하는 인증 기관 및 출처를 확인할 수 있는 유용한 링크입니다.