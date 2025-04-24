X
供应链计划

我们的目标是建立负责任、多元化并且相互尊重的供应链关系。

Akamai 供应链计划

负责任的供应链

Akamai 寻求与具有环保和社会意识的多元化、负责任的供应商建立互惠互利的合作关系，以打造负责任的供应链。

供应商多元化

通过我们的供应商多元化计划，我们致力于和小型企业发展互惠互利的合作伙伴关系，包括由女性、少数族裔、退伍军人以及社会和经济弱势群体或残疾人士拥有的公司。

负责任的供应链计划

概述

Akamai 的 RSCP 注重通过与具有环保和社会意识的多元化、负责任的供应商及合作伙伴建立互惠互利的关系，以打造负责任的供应链。

我们寻求与拥有相同价值观、能够抵御供应链风险、弘扬多元化并造就更出色业务的各界企业合作。

供应链标准

虽然我们的供应商在规模、位置和业务范围上各不相同，但所有供应商都应遵循 Akamai 供应商与合作伙伴指导原则，该原则详细说明了我们对业务合作伙伴的期望。

我们希望供应商遵守这些指导原则中的精神和意图，以确保尊重人权、环境可持续性并恪守诚信。

供应链风险评估

EcoVadis 是一家值得信赖的企业可持续发展评级提供商。我们与他们开展合作，通过以下方式识别与供应商相关的可持续发展风险并推进供应商可持续发展实践：

  • 评估企业如何将可持续发展和社会责任融入其业务和管理流程中
  • 收集参与供应商和合作伙伴在环境、劳工和人权、道德以及可持续采购这四个关键的 ESG 重点领域的表现详情
  • 与供应商合作，根据需要制定改进计划

我们希望供应商能够在自己的运营和供应链中始终如一地监督和执行我们的标准，并不断进行改进以达到或超越我们的期望。

供应商多元化计划

概述

我们的供应商多元化计划旨在寻找和吸引多元化的供应商来提供从办公用品和设备到维护和维修服务的各种产品与服务。

此计划致力于和小型企业发展互惠互利的双赢合作伙伴关系，包括由女性、少数族裔、退伍军人以及社会和经济弱势群体或残疾人士拥有的公司。

贵公司是否合资格？

Akamai 会根据一些关键特征来选择供应商，包括：

  • 提供最佳整体价值
  • 提供优质产品、专业服务和有竞争力的价格
  • 在持续和主动的客户支持方面有优异的往绩表现

供应商必须向我们登记并证明其公司的最低业务多元化状态，才有资格参与 Akamai 的供应商多元化计划。

以下是一些有用的链接，提供了关于小型企业和小型弱势企业状态的信息，以及 Akamai 认可的认证组织和资源：

