Akamai 的 RSCP 注重通过与具有环保和社会意识的多元化、负责任的供应商及合作伙伴建立互惠互利的关系，以打造负责任的供应链。



我们寻求与拥有相同价值观、能够抵御供应链风险、弘扬多元化并造就更出色业务的各界企业合作。