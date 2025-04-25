Le programme de chaîne d'approvisionnement responsable d'Akamai se concentre sur la promotion d'une chaîne d'approvisionnement responsable, en s'engageant dans des relations mutuellement bénéfiques avec des fournisseurs et des partenaires diversifiés, responsables et soucieux de l'environnement et de la société.



Nous cherchons à nous associer à des entreprises qui partagent nos valeurs, atténuent les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, promeuvent la diversité et inspirent de meilleures pratiques commerciales.