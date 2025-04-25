X
Programmes de chaîne d'approvisionnement

Notre objectif est de créer des relations responsables, diversifiées et respectueuses au sein de la chaîne d'approvisionnement.

Programmes de chaîne d'approvisionnement Akamai

Responsable de la chaîne d'approvisionnement

Akamai cherche à cultiver une chaîne d'approvisionnement responsable en s'engageant dans des relations mutuellement bénéfiques avec des fournisseurs diversifiés, respectueux de l'environnement et responsables.

Diversification des fournisseurs

Grâce à notre programme de diversification des fournisseurs, nous visons à développer des partenariats mutuellement bénéfiques avec les petites entreprises, y compris les entreprises appartenant à des femmes, des minorités, des vétérans et des personnes socialement et économiquement défavorisées ou handicapées.

Programme de chaîne d'approvisionnement responsable d'Akamai

Présentation

Le programme de chaîne d'approvisionnement responsable d'Akamai se concentre sur la promotion d'une chaîne d'approvisionnement responsable, en s'engageant dans des relations mutuellement bénéfiques avec des fournisseurs et des partenaires diversifiés, responsables et soucieux de l'environnement et de la société.

Nous cherchons à nous associer à des entreprises qui partagent nos valeurs, atténuent les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, promeuvent la diversité et inspirent de meilleures pratiques commerciales.

Normes de la chaîne d'approvisionnement

Bien que nos fournisseurs soient de taille, de localisation et de portée variées, tous sont tenus de respecter les principes directeurs relatifs aux fournisseurs et aux partenaires d'Akamai, qui définissent nos attentes envers nos partenaires commerciaux. 

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils respectent l'esprit et l'intention de nos principes directeurs afin de garantir le respect des droits humains, le développement durable et l'intégrité.

Évaluation des risques liés à la chaîne d'approvisionnement

En partenariat avec EcoVadis, un fournisseur de confiance en matière d'évaluation de la durabilité des entreprises, nous identifions les risques de durabilité liés aux fournisseurs et faisons progresser leurs pratiques en la matière :

  • en évaluant la manière dont les entreprises ont intégré le développement durable et la responsabilité sociale dans leurs activités et leurs processus de gestion ;
  • en recueillant des informations sur les performances des fournisseurs et partenaires participants dans quatre domaines d'action ESG : l'environnement, le travail et les droits humains, l'éthique et la logistique durable ;
  • en collaborant avec les fournisseurs pour créer des plans d'amélioration si nécessaire.

Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils contrôlent et appliquent systématiquement nos normes dans leurs propres opérations et chaînes d'approvisionnement, et qu'ils apportent des améliorations pour répondre à nos attentes, voire les dépasser.

Programme de diversification des fournisseurs

Présentation

Notre programme de diversification des fournisseurs vise à identifier et à engager des fournisseurs diversifiés pour une large gamme de produits et de services, des fournitures et équipements de bureau aux services de maintenance et de réparation.

Ce programme vise à développer des partenariats mutuellement bénéfiques avec des petites entreprises, notamment des entreprises appartenant à des femmes, des personnes issues de minorités, des anciens combattants et des personnes désavantagées sur le plan social ou économique ou souffrant d'un handicap.

Votre entreprise est-elle éligible ?

Akamai sélectionne ses fournisseurs sur la base de caractéristiques clés, dont les suivantes :

  • Offrir la meilleure valeur globale
  • Fournir des produits de haute qualité, des services professionnels et des prix compétitifs
  • Maintenir une expérience éprouvée en matière de support client continu et proactif

Pour participer au Programme de diversification des fournisseurs d'Akamai, les fournisseurs doivent s'inscrire et justifier de leur statut de petite entreprise éligible au programme de diversification.

Voilà quelques liens utiles contenant des informations sur le statut de petite entreprise et de petite entreprise désavantagée, ainsi que sur les organismes de certification et sources d'informations reconnus par Akamai :

S'inscrire

