Enhanced Support SLA：製品概要

Akamai の Standard Support に Enhanced Support SLA を追加することで、テクニカルサポートのリクエスト時の応答時間が短縮されるなど、さまざまなメリットがあります。その詳細をご確認ください。