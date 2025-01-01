ゼロトラスト・セキュリティ

セキュリティに関する喫緊の課題にゼロトラストで対処
ゼロトラスト・セキュリティが必要な理由
Akamai のゼロトラスト・ソリューションにより、ファイアウォールと VPN への依存を排除します。オンプレミス、クラウド、レガシーアプリ、SaaS、およびリモートまたはオンサイトの従業員など、IT 環境全体のセキュリティを確保します。深い可視性とエキスパートによる脅威検知により、攻撃を阻止し、ラテラルムーブメント（横方向の動き）を防止します。
ゼロトラストの仕組み
業界をリードするゼロトラスト・セキュリティ・ソリューション
ゼロトラスト製品ポートフォリオ
リソース
1Forrester Wave™ の著作権は Forrester Research, Inc. が所有しています。Forrester および Forrester Wave は、Forrester Research, Inc. の商標です。Forrester Wave は、Forrester による市場への提言をグラフィカルに表したもので、スコア、重み付け、コメントが表示された詳細なスプレッドシートを使用して描画されています。Forrester は、Forrester Wave に掲載されているいかなるベンダー、製品、サービスも保証しません。情報は、入手可能な最良のリソースに基づいています。掲載されている見解は、本書の作成時点での判断を反映したものであり、変更される場合があります。