X
+1-8774252624
+1-8774252624
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する
製品トライアル
サイバー脅威にお困りの方
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する

ゼロトラスト・セキュリティ

ゼロトラスト・セキュリティにより、包括的な対応、深い可視性、正確な制御を実現します。

動画を視聴する（25 秒）

ゼロトラスト・セキュリティが必要な理由

Akamai のゼロトラスト・ソリューションにより、ファイアウォールと VPN への依存を排除します。オンプレミス、クラウド、レガシーアプリ、SaaS、およびリモートまたはオンサイトの従業員など、IT 環境全体のセキュリティを確保します。深い可視性とエキスパートによる脅威検知により、攻撃を阻止し、ラテラルムーブメント（横方向の動き）を防止します。

ソリューション概要を読む
ゼロトラスト・アーキテクチャ構築に向けた詳細な計画

ゼロトラスト・アーキテクチャ構築に向けた詳細な計画

ゼロトラスト・フレームワークのスコーピング、設定、展開、管理についての詳細なガイダンスです。

ホワイトペーパーを読む

業界をリードするゼロトラスト・セキュリティ・ソリューション

Forrester Wave Leader Microsegmentation Solutions1

KuppingerCole Leadership Compass Leader for ZTNA

Gartner Logo

ゼロトラスト・ジャーニーをマッピング

企業からは、ゼロトラスト・プロジェクトで失敗したという報告が上がっています。Gartner® の戦略ロードマップで成功を収めましょう。

レポートをダウンロード

Forrester の調査から、Akamai Guardicore Segmentation で 152% の ROI を達成できることが明らかに

Forrester Consulting が実施した TEI 調査によると、マイクロセグメンテーションへの投資は 6 か月未満で回収できます。

レポートをダウンロード

Akamai Guardicore Platform for Zero Trust の包括的なサービスで貴社を保護

Akamai Guardicore Platform は、AI を活用したマイクロセグメンテーション、ZTNA、MFA、DNS ファイアウォール、マネージド型脅威ハンティングなど、ランサムウェアの脅威に対抗する統合機能を備えています。

プラットフォームを表示する
Akamai Guardicore Platform for Zero Trust Diagram

ゼロトラスト製品ポートフォリオ

Akamai Guardicore Segmentation

きめ細かいソフトウェア定義のセグメンテーションを適用することで、侵害を検知し、ランサムウェアに対するセキュリティを強化します。
詳しく見る

Enterprise Application Access

Enterprise Application Access は、従業員を取り巻く環境の急激な変化に適応し、アクセスに関するスマートな意思決定とリモートアクセスのスケーリングを可能にします。また、低速で大規模な VPN は必要ありません。
詳しく見る

Secure Internet Access Enterprise

マルウェア、ランサムウェア、フィッシング、データ窃取攻撃をプロアクティブに検知してブロックします。
詳しく見る

Akamai MFA

FIDO2 に基づくフィッシング対抗の多要素認証により、従業員アカウントの乗っ取りを緩和します。
詳しく見る

Akamai Hunt

マネージド脅威ハンティングサービスを活用して、最も高い検知回避能力を持つセキュリティリスクを見つけて修正します。
詳しく見る

リソース

世界最高水準のセキュリティポスチャへのロードマップ

ゼロトラストを使用してカスタマイズされた変革計画を策定し、効果的なセキュリティを実現するための 5 つの柱と 3 つの機能を理解しましょう。

ホワイトペーパーを読む

ゼロトラスト・アーキテクチャの導入が必要な 4 つの理由

ゼロトラストを導入し、テレワーク、ランサムウェアからの保護、クラウド移行、コンプライアンスといった現実的なビジネス上のメリットを獲得するシナリオについて説明します。

e ブックを読む

1Forrester Wave™ の著作権は Forrester Research, Inc. が所有しています。Forrester および Forrester Wave は、Forrester Research, Inc. の商標です。Forrester Wave は、Forrester による市場への提言をグラフィカルに表したもので、スコア、重み付け、コメントが表示された詳細なスプレッドシートを使用して描画されています。Forrester は、Forrester Wave に掲載されているいかなるベンダー、製品、サービスも保証しません。情報は、入手可能な最良のリソースに基づいています。掲載されている見解は、本書の作成時点での判断を反映したものであり、変更される場合があります。