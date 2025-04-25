X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する
製品トライアル
サイバー脅威にお困りの方
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する

エッジコンピューティング：開発者、IT 部門、事業部門向けの新機能

Akamai は、開発者が Akamai EdgeWorkers や EdgeKV などのソリューションを使用して自社のコードを Akamai の大規模なグローバル・エッジ・ネットワークで実行できるようにしています。その詳細をご確認ください。