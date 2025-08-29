보안 전문가들이 API에 대한 위협이 증가하고 있음을 인식하고 있지만 복잡한 솔루션 시장을 평가하는 것은 어려운 과제입니다. KuppingerCole API Security Management 및 Leadership Compass는 25개의 주요 API 보안 및 관리 벤더사에 대한 상세하고 객관적인 평가를 제공해, 기업의 요구사항과 가장 잘 맞는 솔루션을 빠르게 식별하는 데 도움을 줍니다. 새로운 옵션을 탐색 중이든 현재 전략을 검증 중이든, 이 보고서에서 명확한 인사이트를 확보하고 자신감 있게 정보에 기반해 결정을 내릴 수 있습니다.
지금 KuppingerCole의 보고서에서 벤더사의 경쟁력을 비교하고 Akamai를 선택해야 하는 이유를 알아보세요.
- Akamai는 종합, 제품, 혁신, 시장 등의 4개 카테고리에서 모두 리더로 선정되었습니다
- Akamai는 LLM 및 생성형 AI 관련 API의 발견 및 분류 지원 부문에서 인정받았습니다
- Akamai는 "유연한 배포 모델과 강력한 하이브리드 기능" 덕분에 "복잡한 인프라를 갖춘 고객에게 적합합니다"
- Akamai는 "대규모 글로벌 엣지 플랫폼을 통해 전례 없는 확장성과 성능을 가능하게 합니다"