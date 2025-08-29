보안 전문가들이 API에 대한 위협이 증가하고 있음을 인식하고 있지만 복잡한 솔루션 시장을 평가하는 것은 어려운 과제입니다. KuppingerCole API Security Management 및 Leadership Compass는 25개의 주요 API 보안 및 관리 벤더사에 대한 상세하고 객관적인 평가를 제공해, 기업의 요구사항과 가장 잘 맞는 솔루션을 빠르게 식별하는 데 도움을 줍니다. 새로운 옵션을 탐색 중이든 현재 전략을 검증 중이든, 이 보고서에서 명확한 인사이트를 확보하고 자신감 있게 정보에 기반해 결정을 내릴 수 있습니다.

지금 KuppingerCole의 보고서에서 벤더사의 경쟁력을 비교하고 Akamai를 선택해야 하는 이유를 알아보세요.