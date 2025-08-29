Während Sicherheitsexperten die wachsende Bedrohung für APIs erkennen, kann es schwierig sein, den komplexen Lösungsmarkt zu überblicken. KuppingerCole API Security Management and Leadership Compass bietet eine detaillierte, objektive Bewertung von 25 führenden Anbietern von API-Sicherheit und -Management, mit der Sie schnell ermitteln können, welche Lösungen am besten auf die Anforderungen Ihres Unternehmens abgestimmt sind. Ganz gleich, ob Sie neue Optionen erkunden oder Ihre aktuelle Strategie validieren – dieser Bericht bietet Klarheit und Erkenntnisse, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Lesen Sie jetzt auf den Bericht von KuppingerCole, um zu sehen, wie sich die Anbieter positionieren und warum Akamai:
- in allen vier Kategorien als „Leader“ bewertet wurde: „Overall“, „Product“, „Innovation“ und „Market“
- Ausgezeichnet für die Unterstützung der Erkennung und Klassifizierung von LLM- und GenAI-bezogenen APIs
- „Gut geeignet für Kunden mit komplexer Infrastruktur“ dank „seines flexiblen Bereitstellungsmodells und starker Eignung für hybride Systeme“
- Es wurde für seine „massiv skalierbare globale Edge-Plattform“ hervorgehoben, die beispiellose Performance und Skalierbarkeit ermöglicht.