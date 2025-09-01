セキュリティ専門家は API に対する脅威の増大を認識していますが、複雑なソリューション市場を評価することは困難なものです。「KuppingerCole API Security Management and Leadership Compass」では、上位 25 社の API セキュリティおよび管理ベンダーを詳細かつ客観的に評価しています。組織のニーズに最も合致したソリューションを迅速に特定するためにお役立てください。新たな選択肢を検討している場合でも、現行の戦略を検証している場合でも、本レポートをお読みいただければ、明快な情報と知見を獲得し、自信を持って情報に基づいた意思決定を行っていただけるようになります。

KuppingerCole のレポートを今すぐ入手ください。ベンダーの比較結果と、Akamai が次のように評価されている理由をご確認いただけます。