Embora os profissionais de segurança reconheçam a crescente ameaça às APIs, avaliar um mercado complexo de soluções pode ser desafiador. O KuppingerCole API Security Management and Leadership Compass oferece uma avaliação detalhada e objetiva dos 25 principais fornecedores de segurança e gerenciamento de APIs, ajudando você a identificar rapidamente quais soluções melhor se alinham às necessidades da sua organização. Seja explorando novas opções ou validando sua estratégia atual, esse relatório fornece clareza e insights para tomar decisões confiantes e embasadas.
Acesse o relatório da KuppingerCole agora para ver como os fornecedores se saíram e saber por que a Akamai:
- Foi nomeada líder em todas as quatro categorias: Geral, Produto, Inovação e Mercado
- Foi reconhecida por impulsionar a descoberta e classificação de APIs relacionadas a LLMs e GenAI
- Foi "indicada para clientes com infraestrutura complexa" devido ao "seu modelo de implantação flexível e recursos híbridos avançados"
- Destacou-se por sua "plataforma de edge global em grande escala [que] permite escalabilidade e desempenho sem precedentes"