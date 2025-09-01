Mentre gli addetti alla sicurezza si rendono conto della crescente minaccia per le API, valutare un mercato complesso di soluzioni può risultare difficile. Il rapporto KuppingerCole API Security Management and Leadership Compass offre una valutazione obiettiva e dettagliata di 25 tra i principali vendor di soluzioni per la sicurezza e la gestione delle API, aiutandovi a identificare rapidamente le soluzioni più adatte a soddisfare le esigenze della vostra azienda. Per aiutarvi a scoprire le nuove opzioni disponibili o a verificare la strategia attuale, questo rapporto fornisce le informazioni e i chiarimenti che vi servono per prendere decisioni informate e sicure.

Accedete al rapporto di KuppingerCole per leggere come i vari vendor si distinguono dai loro concorrenti e scoprire perché Akamai è stata: