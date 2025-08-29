Les professionnels de la sécurité sont conscients de la menace croissante qui pèse sur les API, mais l'évaluation d'un marché complexe de solutions peut s'avérer difficile. Le rapport API Security and Management Leadership Compass de KuppingerCole sur la gestion et la sécurité des API offre une évaluation détaillée et objective des 25 principaux fournisseurs de solutions de sécurité et de gestion des API. Il vous permet ainsi d'identifier rapidement les solutions les mieux adaptées aux besoins de votre entreprise. Que vous cherchiez de nouvelles options ou que vous souhaitiez valider votre stratégie actuelle, ce rapport fournit les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées en toute confiance.
Accédez au rapport de KuppingerCole pour découvrir le positionnement des fournisseurs et pourquoi Akamai :
- A été nommé leader dans les quatre catégories : position globale, produit, innovation et marché
- A été reconnu pour la prise en charge de la découverte et de la classification des API s'appuyant sur les LLM et l'IA générative
- Est « adapté aux clients disposant d'une infrastructure complexe », grâce à « son modèle de déploiement flexible et ses puissantes capacités hybrides »
- A été plébiscité pour sa « plateforme mondiale à échelle massive en bordure de l'Internet [qui] offre une évolutivité et des performances sans précédent »