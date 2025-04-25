약 10년간 DOUGLAS Group은 Akamai 덕분에 블랙 프라이데이와 같이 회사에 1년 동안 가장 중요한 날에 최대한의 매출을 실현해 왔습니다. 오래전 블랙 프라이데이에는 트래픽 급증으로 회사 서버가 폭주해 다운된 적도 있었습니다. 모메르츠는 “우리 사이트에서 너무 많은 서버 호출이 발생하는 바람에 백엔드 서버의 부하를 분산할 수 없었습니다. 그리고 Akamai의 Visitor Prioritization Cloudlet에서 해결책을 찾았습니다.”라고 말했습니다.

2023년 블랙 프라이데이에 DOUGLAS Group의 온라인 스토어는 평균 10배가 넘는 트래픽 조건에서도 시간당 2만 건이 넘는 주문을 처리했습니다. 모메르츠에 따르면 DOUGLAS Group이 블랙 프라이데이를 성공적으로 보낼 수 있었던 이유는 Akamai 덕분이었습니다.

모메르츠는 자신의 팀이 자체 CDN을 구축하고 운영할 수 있지만 용량을 10배 더 늘릴 필요가 있다고 말했습니다. “성능뿐만이 아니라 DDoS 공격을 차단하기 위해서는 주요 방화벽 어플라이언스가 필요합니다. 또한 두 명의 전담 사이버 보안 전문가를 고용해야 합니다. Akamai는 최적의 성능과 보호를 보장하는 동시에 우리가 가장 잘하는 일에 집중할 수 있도록 지원합니다.”

또한 Akamai는 DOUGLAS Group이 가장 큰 매출이 기대되는 이벤트를 준비할 수 있도록 지원해 줍니다. 모메르츠는 “Akamai는 주요 매출 이벤트 기간을 준비하는 점검 과정을 용이하게 하고, 지속적으로 설정을 개선해 나가며 우리를 안심시켜 주었습니다.”라고 덧붙였습니다.