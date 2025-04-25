©2025 Akamai Technologies
오랜 기간 파트너십을 이어온 Akamai는 우리의 비즈니스 우선순위를 잘 알고 있으며 언제나 성능 및 보안 요구사항을 해결하는 데 알맞은 솔루션을 제공합니다.인고 모메르츠(Ingo Mommertz), DOUGLAS Group 디지털 기술 담당 부사장
10억 달러 규모의 옴니채널 리테일 기업
1821년에 설립된 DOUGLAS Group은 유럽 최고의 옴니채널 프리미엄 뷰티 브랜드입니다. 1850개가 넘는 오프라인 매장을 비롯해 수많은 유럽 온라인 매장 및 모바일 앱을 바탕으로 DOUGLAS Group은 DOUGLAS, NOCIBÉ, parfumdreams, Niche Beauty와 같은 네 가지 리테일 브랜드 전체에서 10만 개가 넘는 제품을 제공합니다. 지난 몇 년 동안 이 회사의 이커머스 부문은 지속적으로 성장하여 현재는 연간 41억 유로에 달하는 매출 중 약 1/3을 차지하고 있습니다. DOUGLAS Group은 추가적인 지속 가능한 성장을 목표로 하며, 이에 따라 온라인 환경에서 탁월한 쇼핑 경험을 문제없이 제공해야 합니다. 오랜 기간 Akamai 고객이었던 DOUGLAS Group은 Akamai 솔루션의 사용 사례를 지속적으로 발전시켜 성능이 뛰어나고 안전한 온라인 환경을 보장합니다.
지속적인 이커머스 성장 주도
거의 모든 주요 뷰티 브랜드의 공인 리테일 기업인 DOUGLAS Group은 온라인과 오프라인 모두에서 차별화된 프리미엄 뷰티 브랜드라는 위치에 있습니다. DOUGLAS Group의 온라인 환경을 책임지고 있는 디지털 기술 담당 부사장 인고 모메르츠(Ingo Mommertz)는 회사 웹사이트의 높은 업타임, 성능 및 보안을 지속적으로 강화하기 위해 관련 기술을 적극 활용하고 있습니다. 모메르츠의 접근 방식은 코로나19 이후 회사가 지속적인 이커머스 성장을 실현하는 데 큰 도움이 되었습니다.
2015년부터 모메르츠가 활용한 기술에는 다양한 Akamai 솔루션이 포함되어 있습니다. Akamai 솔루션은 사람들이 시장을 이끄는 리더에게 기대하고 있는 온라인 경험을 가능하게 합니다. 처음에 DOUGLAS Group은 Akamai의 웹 애플리케이션 방화벽(WAF) 솔루션을 이용했습니다. 그리고 이후에는 분산 서비스 거부(DDoS) 공격 및 봇 방어는 물론 사이트 방문자 우선순위 지정 및 웹 성능 최적화에 이르기까지 다양한 기능을 지원하도록 설계된 솔루션으로 점차 확대해 나갔습니다. 모메르츠는 “새로운 요구사항이 생길 때마다 Akamai는 이미 솔루션을 갖추고 있거나 로드맵에 포함하고 있습니다.”라고 말했습니다.
가장 큰 매출이 기대되는 주요 이벤트 기간의 성공 보장
약 10년간 DOUGLAS Group은 Akamai 덕분에 블랙 프라이데이와 같이 회사에 1년 동안 가장 중요한 날에 최대한의 매출을 실현해 왔습니다. 오래전 블랙 프라이데이에는 트래픽 급증으로 회사 서버가 폭주해 다운된 적도 있었습니다. 모메르츠는 “우리 사이트에서 너무 많은 서버 호출이 발생하는 바람에 백엔드 서버의 부하를 분산할 수 없었습니다. 그리고 Akamai의 Visitor Prioritization Cloudlet에서 해결책을 찾았습니다.”라고 말했습니다.
2023년 블랙 프라이데이에 DOUGLAS Group의 온라인 스토어는 평균 10배가 넘는 트래픽 조건에서도 시간당 2만 건이 넘는 주문을 처리했습니다. 모메르츠에 따르면 DOUGLAS Group이 블랙 프라이데이를 성공적으로 보낼 수 있었던 이유는 Akamai 덕분이었습니다.
모메르츠는 자신의 팀이 자체 CDN을 구축하고 운영할 수 있지만 용량을 10배 더 늘릴 필요가 있다고 말했습니다. “성능뿐만이 아니라 DDoS 공격을 차단하기 위해서는 주요 방화벽 어플라이언스가 필요합니다. 또한 두 명의 전담 사이버 보안 전문가를 고용해야 합니다. Akamai는 최적의 성능과 보호를 보장하는 동시에 우리가 가장 잘하는 일에 집중할 수 있도록 지원합니다.”
또한 Akamai는 DOUGLAS Group이 가장 큰 매출이 기대되는 이벤트를 준비할 수 있도록 지원해 줍니다. 모메르츠는 “Akamai는 주요 매출 이벤트 기간을 준비하는 점검 과정을 용이하게 하고, 지속적으로 설정을 개선해 나가며 우리를 안심시켜 주었습니다.”라고 덧붙였습니다.
성능 및 보호 최적화
DOUGLAS Group이 성능을 최적화하는 데 사용하는 솔루션 중 하나는 Akamai Ion입니다. 이 솔루션은 실시간 성능 결정을 내릴 수 있도록 인텔리전스를 갖췄으며 전송, 가속화 및 최적화 기술이 적용된 제품군입니다. 모메르츠는 “Ion은 쇼핑객들이 항상 최고의 경험을 할 수 있도록 도와줍니다.”라고 설명합니다.
그는 자신의 회사가 수천 건의 리디렉션을 처리해야 했을 때 Edge Redirector를 활용했습니다. “엣지에서 마법같이 작동하는 이 솔루션은 서버의 처리 작업 부하를 분산시켜 줍니다.” 모메르츠가 덧붙였습니다.
또한 DOUGLAS Group은 봇 트래픽을 탐지하고 엣지에서 악성 봇을 방어하는 Bot Manager 를 사용해 비용을 절감했습니다. 모메르츠는 “Bot Manager는 Google Maps 계정을 새로운 구독으로 이전하는 과정에서 도움을 주었습니다. 갑자기 평소보다 16배나 높은 비용이 저희에게 청구되었죠. 우리는 Bot Manager를 사용하여 비용을 급증시키는 봇 트래픽을 방어했습니다.”라고 말했습니다.
최근 DOUGLAS Group은 쇼핑객의 계정 도용을 예방하고자 Akamai Account Protector를 개념 증명(PoC)으로 사용했습니다. 모메르츠는 이에 대해 이렇게 말했습니다. “이 솔루션을 통해 보안의 부하를 엣지로 분산시켜 웹사이트에 미치는 영향을 최소화하면서 고객을 보호할 수 있었습니다.”
커머스를 위한 영감 촉진
모메르츠는 Akamai EMEA Commerce Board의 설립을 주도하고 지원하기도 했습니다. 매년 두 번 소집되며 서로 친교를 다질 수 있는 이 포럼에서는 다양한 업계의 Akamai 고객이 모여 문제를 논의하고 모범 사례를 공유합니다. DOUGLAS Group은 직원 2~3명 정도를 모임에 보냅니다.
모메르츠는 “다른 회사가 트래픽 및 사이버 보안 문제를 어떻게 해결하는지, 어떤 Akamai 설정이 해당 사례에 가장 적합한지를 알아보며 새로운 아이디어의 영감을 얻을 수 있는 특별한 기회입니다.”라고 말했습니다.
진정한 파트너십을 소중히 여기는 Akamai
모메르츠는 Akamai와 협업하고 있는 이유에 대한 질문을 받았을 때 강력한 관계를 강조했습니다. 모메르츠는 “Akamai는 단순히 제품을 판매하려는 벤더사가 아닙니다. 비즈니스 및 전략에 적합한 솔루션을 추천해 주는 진정한 파트너이죠.”라고 말했습니다.
“우리 회사의 이커머스 비즈니스는 최근 3년간 3배 가까이 증가했습니다. 이에 따라 우리는 강력한 방어를 제공하는 솔루션이 필요합니다. Akamai는 이러한 솔루션을 제공하며 우리가 온라인 비즈니스를 지속적으로 운영해 나갈 수 있도록 지원합니다.” 모메르츠의 결론입니다.
