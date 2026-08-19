2006년부터 디지털 커머스 사이트를 운영해온 TOUS는 팬데믹으로 인한 어려움에 맞설 준비가 되어 있었습니다. 휴업 기간에도 온라인 리테일 비즈니스를 크게 성장시키며 대응할 수 있었습니다. TOUS의 사이버 보안 관리자 이네스 드 미구엘(Inés De Miguel)은 "미리 예측한 덕분에 봉쇄 기간 동안 이커머스를 통해 고객을 맞이할 준비를 갖췄습니다."라고 말합니다.

이 과정에서 가장 우선시한 것은 지속적인 비즈니스 기능을 보장하는 것이었습니다. 드 미구엘은 "비즈니스 연속성은 가장 중요합니다. 웹사이트가 24시간 연중무휴로 작동해야 합니다."라고 말합니다.