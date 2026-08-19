TOUS는 고객을 최우선으로 생각하며 오프라인 매장과 온라인 모두에서 언제나 안전한 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. Akamai는 이 여정의 핵심 파트너입니다. TOUS는 강력한 웹 보안 기능을 통해 고객 경험을 지속적으로 최적화할 수 있습니다.
럭셔리 패션 리테일 기업을 위한 최고 수준의 보안
온라인 쇼핑의 문 열기
2006년부터 디지털 커머스 사이트를 운영해온 TOUS는 팬데믹으로 인한 어려움에 맞설 준비가 되어 있었습니다. 휴업 기간에도 온라인 리테일 비즈니스를 크게 성장시키며 대응할 수 있었습니다. TOUS의 사이버 보안 관리자 이네스 드 미구엘(Inés De Miguel)은 "미리 예측한 덕분에 봉쇄 기간 동안 이커머스를 통해 고객을 맞이할 준비를 갖췄습니다."라고 말합니다.
이 과정에서 가장 우선시한 것은 지속적인 비즈니스 기능을 보장하는 것이었습니다. 드 미구엘은 "비즈니스 연속성은 가장 중요합니다. 웹사이트가 24시간 연중무휴로 작동해야 합니다."라고 말합니다.
지속적인 팀워크로 모든 공격 예측
드 미구엘은 "사이버 보안에서는 항상 타이밍이 중요합니다."라며 "TOUS와 Akamai는 모든 상황과 소비자 변화를 예측하고 이에 대응하기 위해 긴밀히 협력했습니다."라고 말했습니다.
Bot Manager는 TOUS 웹사이트에 접속하는 자동화된 소프트웨어의 규모를 파악할 뿐만 아니라 Akamai의 글로벌 엣지 서버 네트워크에서 활동하는 1700개 이상의 봇으로 구성된 포괄적인 데이터베이스를 활용합니다.
보안에 대한 가치 있는 투자
드 미구엘은 또한 경험이 풍부하고 선제적인 보안 파트너와 협력하는 것이 중요하다고 강조합니다. "TOUS와 Akamai는 민첩한 방법론을 통해 끊임없이 협력합니다."
드 미구엘은 TOUS가 앞으로도 새로운 디지털 경험을 제공할 수 있다고 확신합니다. 그는 "럭셔리 패션 분야에서 앞서 나가려면 고객에게 우수한 성능과 혁신적인 경험을 제공하기 위해 모든 관심을 집중해야 합니다."라고 말합니다.
TOUS 소개
TOUS는 창의성과 개성 표현력이 돋보이는 주얼리, 액세서리, 패션 리테일 기업으로, 40여 개국에 700개 이상의 매장을 보유하고 있으며 2022년 4억 5천만 유로의 매출을 달성했습니다. 4000명 이상의 전문가로 구성된 팀이 손과 마음으로 세상을 창조하고, 디자인하고, 만들어간다는 기업 목적을 달성하기 위해 함께 일하고 있습니다. 기쁨과 희망, 열정을 불러일으켜 사람들에게 즐거움을 주는 세상. TOUS의 사명은 "즐거운 세상을 만드는 것" 입니다.
2018년에 설립된 TOUS 주얼리 상거래 및 장인 학교(ETJOA)에서의 일자리 창출과 교육을 통해 환경과 장인 정신 보존을 목표로 노력하는 회사의 사회 공헌 활동도 이와 같은 목적에 따라 이루어집니다.
Arturai 소개
2001년부터 Akamai와 파트너십을 맺은 Arturai는 EMEA(유럽, 중동, 아프리카) 지역 전체에 멀티클라우드 보안, 엔터프라이즈 보안, 웹 성능, 클라우드 컴퓨팅을 제공하는 대표적인 기업입니다. Arturai는 몇몇 유명 글로벌 기업도 지원하고 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.