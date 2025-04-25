Offrez des expériences sécurisées et engageantes

Les marques compétitives des secteurs du commerce de détail, du tourisme et de l'hôtellerie ont conscience de la valeur ajoutée qu'apporte l'amélioration de l'expérience client digitale. Cependant, si ces expériences ne sont pas sécurisées, la satisfaction des clients baisse et, à terme, les revenus suivent cette tendance. C'est pourquoi tant d'entreprises de premier plan font confiance à Akamai pour fournir des performances qui protègent des milliards d'interactions digitales à travers le monde.