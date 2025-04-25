X
Solutions destinées aux secteurs du commerce de détail, du tourisme et de l'hôtellerie

Protégez vos actifs et les interactions de vos clients à travers le monde.

Photo de l'agent d'une compagnie aérienne enregistrant des passagers pour un vol.

Offrez des expériences sécurisées et engageantes

Les marques compétitives des secteurs du commerce de détail, du tourisme et de l'hôtellerie ont conscience de la valeur ajoutée qu'apporte l'amélioration de l'expérience client digitale. Cependant, si ces expériences ne sont pas sécurisées, la satisfaction des clients baisse et, à terme, les revenus suivent cette tendance. C'est pourquoi tant d'entreprises de premier plan font confiance à Akamai pour fournir des performances qui protègent des milliards d'interactions digitales à travers le monde.

État des lieux de la sécurité des applications et des API en 2025 : l'impact de l'IA sur le paysage digital

Selon une nouvelle étude d'Akamai, l'IA introduit de nouvelles vulnérabilités pour les entreprises et apporte de nouveaux outils pour les attaquants à mesure que les menaces augmentent.

Protégez les données de vos clients et de votre entreprise

Protégez votre marque et vos revenus

Protégez vos applications et vos actifs essentiels des bots malveillants, de l'hameçonnage, du détournement d'audience, des attaques ciblant les API, des ransomwares, et bien plus encore.

Simplifiez les processus de conformité et de sécurité

Réduisez les risques et facilitez la mise en conformité ainsi que le respect des exigences en matière de cyberassurance grâce à des contrôles de sécurité granulaires.

Créez, sécurisez et développez vos applications

Donnez plus de moyens aux équipes DevOps et accélérez l'innovation cloud sur la plateforme de calcul la plus distribuée dédiée aux charges de travail et aux applications.

Clients des secteurs du commerce de détail, du tourisme et de l'hôtellerie utilisant Akamai

Logo Dan Hotels
Témoignage client

TOUS crée une expérience en ligne optimale tout en se concentrant sur la sécurité de son site Web

Chez TOUS, le client est primordial, et l'entreprise veille toujours à offrir une expérience sûre à la fois dans les magasins physiques et en ligne. À cette fin, Akamai constitue un partenaire essentiel. Grâce à une protection Web robuste, TOUS peut optimiser l'expérience client à tout moment.

Témoignage client

adidas

adidas a protégé son activité d'e-commerce critique contre les bots, a prévenu la fraude, a réduit les coûts et a assuré à ses clients des expériences d'achat fluides avec l'aide d'Akamai.

Témoignage client

Groupe DOUGLAS

Le détaillant multimilliardaire fait confiance à Akamai pour garantir des expériences en ligne agréables et favoriser le succès continu de son e-commerce.

Témoignage client

DHgate

Le fournisseur de plateforme de commerce électronique de gros basé en Chine a répondu aux problèmes de sécurité liés à l'inventaire des API.

Solutions présentées

Protégez vos applications et vos API

Protégez vos applications et vos API

Protégez votre entreprise des 10 menaces les plus dangereuses selon l'OWASP.

API Security

Découvrez, surveillez et auditez l'activité de vos API à l'aide d'analyses en temps réel pour répondre aux menaces et aux abus.

App & API Protector

Protection de sécurité de pointe pour les applications et les API en bordure de l'Internet.

Bot Manager

Gestion avancée des bots conçue pour détecter et atténuer les bots malveillants sophistiqués, tout en laissant agir les bots utiles.

Client-Side Protection & Compliance

Boostez votre conformité PCI et protégez votre site Web contre les attaques JavaScript.

Protection contre les attaques DDoS

La protection avancée contre les attaques DDoS protège nos centres de données et aide à repousser les attaques à l'encontre de votre infrastructure.

Akamai MFA

Réduisez le piratage des comptes d'employés avec une authentification multifactorielle anti-hameçonnage reposant sur FIDO2.

Edge DNS

Akamai DNS protège les DNS sur site, dans le cloud et hybrides tout en garantissant une haute disponibilité et des performances élevées.

Prévenez la fraude et les abus en ligne

Prévenez la fraude et les abus en ligne

Détectez et interrompez rapidement les activités malveillantes sans ajouter de contraintes.

Bot Manager

Gestion avancée des bots conçue pour détecter et atténuer les bots malveillants sophistiqués, tout en laissant agir les bots utiles.

App & API Protector

Protection de sécurité de pointe pour les applications et les API en bordure de l'Internet.

API Security

Découvrez, surveillez et auditez l'activité de vos API à l'aide d'analyses en temps réel pour répondre aux menaces et aux abus.

Brand Protector

Détectez et atténuez les attaques d'usurpation d'identité de marque, y compris l'hameçonnage et les faux sites Web.

Client-Side Protection & Compliance

Boostez votre conformité PCI et protégez votre site Web contre les attaques JavaScript.

Renforcez vos défenses Zero Trust

Renforcez vos défenses Zero Trust

Développez vos techniques de défense contre les attaques par ransomwares pour protéger les données critiques.

Akamai Guardicore Segmentation

Détectez les failles de sécurité et renforcez-vous contre les ransomwares en appliquant une segmentation granulaire définie par logiciel.

Akamai MFA

Réduisez le piratage des comptes d'employés avec une authentification multifactorielle anti-hameçonnage reposant sur FIDO2.

Enterprise Application Access

Limitez l'accès au niveau du réseau et offrez un accès granulaire aux applications sur la base de l'identité et du contexte.

Secure Internet Access Enterprise

Détectez et bloquez de manière proactive les attaques de logiciels malveillants, de ransomwares, d'hameçonnage et d'exfiltration de données.

Akamai Hunt

Identifiez et corrigez les risques de sécurité les plus évasifs grâce à un service géré de recherche des menaces.

Optimisez les performances et la diffusion en bordure de l'Internet

Optimisez les performances et la diffusion en bordure de l'Internet

Accélérez l'innovation et stimulez les performances grâce à des services cloud optimisés.

Akamai Cloud

Services cloud de gestion informatique, du stockage, de la mise en réseau, des bases de données et des conteneurs.

Ion

Offrez une expérience utilisateur améliorée et fiable aux visiteurs de votre site Web, de manière dynamique et à grande échelle.

Image & Video Manager

Améliorez les expériences digitales grâce à l'optimisation intelligente des images et des vidéos pour chaque utilisateur sur n'importe quel terminal.

EdgeWorkers

Exécutez les fonctions JavaScript en bordure de l'Internet pour optimiser les performances de votre site et personnaliser les expériences Web.

mPulse

Mesurez l'impact commercial des expériences utilisateur réelles en temps réel.

Global Traffic Management

Optimisez les performances et évitez les pannes grâce à un équilibrage intelligent de la charge.

Ressources supplémentaires

Étude

Étude 2024 des impacts sur la sécurité des API : secteur de la vente au détail et de l'e-commerce

Dans un contexte marqué par les attaques d'API alimentant les services digitaux des entreprises, découvrez comment les acteurs de la vente au détail et de l'e-commerce relèvent les défis associés à la sécurité des API.

LIVRE BLANC

La microsegmentation prend le virage du Zero Trust dans le secteur du commerce

La microsegmentation est l'une des pierres angulaires de l'approche Zero Trust. Découvrez comment les entreprises commerciales peuvent limiter les retombées d'une attaque par ransomware, rationaliser leur mise en conformité avec la norme PCI et assurer la sécurité de l'ensemble de leurs environnements IoT et OT.

LIVRE BLANC

Protection de la marque et de ses revenus : réduire les bots et les abus tout au long du parcours client

Les bots d'extraction ciblant les détaillants deviennent de plus en plus sophistiqués et évasifs. Découvrez pourquoi la suppression des bots d'extraction peut améliorer les performances, la sécurité et les revenus.

LIVRE NUMÉRIQUE

État de la segmentation pour le secteur du commerce électronique

Saviez-vous que le commerce électronique était le secteur le plus ciblé par les auteurs d'attaques par ransomware ? Découvrez comment la segmentation permet d'arrêter la propagation et de protéger les systèmes critiques.

INFOGRAPHIE

Les responsables commerciaux s'expriment sur l'état de la sécurité des API

Si les API sont essentielles pour stimuler la croissance, elles entraînent également une augmentation des risques. Lisez les dernières recherches sur les principaux objectifs et défis de sécurité des API pour le commerce.

Vous avez des questions ?

Vous avez des défis à relever. Nous avons des solutions. Contactez les experts d'Akamai pour bénéficier dès maintenant d'une évaluation personnalisée de votre sécurité, de votre cloud ou de vos performances.

