제로 트러스트 보안

Akamai의 제로 트러스트 솔루션으로 방화벽과 VPN에 대한 의존에서 벗어나세요. 온프레미스, 클라우드, 레거시 애플리케이션, SaaS는 물론 원격 및 현장 근무 직원을 포함한 전체 IT 환경을 안전하게 보호합니다. 심층 가시성과 전문가 수준의 위협 탐지 기능을 통해 공격을 차단하고, 측면 이동을 방지하세요.