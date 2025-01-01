제로 트러스트로 시급한 보안 문제 해결
제로 트러스트 보안이 필요한 이유
Akamai의 제로 트러스트 솔루션으로 방화벽과 VPN에 대한 의존에서 벗어나세요. 온프레미스, 클라우드, 레거시 애플리케이션, SaaS는 물론 원격 및 현장 근무 직원을 포함한 전체 IT 환경을 안전하게 보호합니다. 심층 가시성과 전문가 수준의 위협 탐지 기능을 통해 공격을 차단하고, 측면 이동을 방지하세요.
제로 트러스트 모델의 작동 방식
업계를 선도하는 제로 트러스트 보안 솔루션
제로 트러스트 제품 포트폴리오
1Forrester Wave™의 저작권은 Forrester Research Inc.에 있습니다. Forrester와 Forrester Wave는 Forrester Research Inc.의 상표입니다. Forrester Wave는 Forrester가 시장의 정보를 세부 양식과 점수, 가중치, 의견을 사용해 그래프로 표현한 것입니다. Forrester는 Forrester Wave에 나타난 특정 기업, 제품 또는 서비스를 홍보하지 않습니다. 사용된 정보는 가장 널리 이용할 수 있는 리소스를 근거로 합니다. 해당 시점의 판단에 반영된 의견은 변경될 수 있습니다.