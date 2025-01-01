X
제로 트러스트 보안

제로 트러스트 보안으로 포괄적인 보호, 심층 가시성, 정밀 제어를 확보하세요.

비디오 시청하기(25초)

제로 트러스트 보안이 필요한 이유

Akamai의 제로 트러스트 솔루션으로 방화벽과 VPN에 대한 의존에서 벗어나세요. 온프레미스, 클라우드, 레거시 애플리케이션, SaaS는 물론 원격 및 현장 근무 직원을 포함한 전체 IT 환경을 안전하게 보호합니다. 심층 가시성과 전문가 수준의 위협 탐지 기능을 통해 공격을 차단하고, 측면 이동을 방지하세요.

제로 트러스트 아키텍처 구축을 위한 청사진

제로 트러스트 아키텍처 구축을 위한 청사진

제로 트러스트 프레임워크의 범위 지정, 설정, 배포, 관리에 대한 자세한 가이드를 다운로드하세요.

업계를 선도하는 제로 트러스트 보안 솔루션

Forrester Wave 리더 마이크로세그멘테이션 솔루션1

KuppingerCole 리더십 컴퍼스 ZTNA 리더

Gartner Logo

제로 트러스트 여정 지도 작성

기업이 제로 트러스트 프로젝트에서 실패를 보고하고 있습니다. Gartner® 전략 로드맵으로 성공을 보장하세요.

Forrester 연구 결과, Akamai Guardicore Segmentation으로 ROI 152% 달성

Forrester Consulting의 TEI 연구에 따르면, 마이크로세그멘테이션 투자로 6개월 이내에 수익을 회수할 수 있습니다.

Akamai Guardicore Platform for Zero Trust으로 포괄적인 보안을 실현하세요

Akamai Guardicore Platform은 AI 기반 마이크로세그멘테이션, ZTNA, MFA, DNS 방화벽, 매니지드 위협 헌팅 등 랜섬웨어 위협에 대처할 수 있는 통합 기능을 갖추고 있습니다.

Akamai Guardicore Platform for Zero Trust Diagram

제로 트러스트 제품 포트폴리오

Akamai Guardicore Segmentation

세분화된 소프트웨어 정의 세그멘테이션을 적용해 유출을 탐지하고 랜섬웨어에 대한 보안을 강화합니다.
Enterprise Application Access

Enterprise Application Access는 갑작스러운 인력 변화에 적응해, 느리고 큰 VPN 없이도 현명한 접속 결정을 내리고 원격 접속을 확장할 수 있도록 해줍니다.
Secure Internet Access Enterprise

멀웨어, 랜섬웨어, 피싱, 데이터 유출 공격을 선제적으로 탐지하고 차단합니다.
Akamai MFA

FIDO2 기반의 피싱 방지 멀티팩터 인증으로 직원 계정 탈취를 방어합니다.
Akamai Hunt

매니지드 위협 헌팅 서비스로 가장 탐지하기 어려운 보안 리스크를 찾아 해결합니다.
리소스

세계적 수준의 보안 체계 로드맵

제로 트러스트를 기반으로 맞춤형 전환 계획을 수립하고, 효과적인 보안을 위한 5가지 핵심 요소와 3가지 주요 역량을 확인해 보세요.

제로 트러스트 아키텍처를 구축해야 하는 4가지 이유

제로 트러스트를 구축해 원격 근무, 랜섬웨어 차단, 클라우드 전환, 컴플라이언스 등 실제적인 비즈니스 혜택을 누릴 수 있는 시나리오에 대해 알아보세요.

1Forrester Wave™의 저작권은 Forrester Research Inc.에 있습니다. Forrester와 Forrester Wave는 Forrester Research Inc.의 상표입니다. Forrester Wave는 Forrester가 시장의 정보를 세부 양식과 점수, 가중치, 의견을 사용해 그래프로 표현한 것입니다. Forrester는 Forrester Wave에 나타난 특정 기업, 제품 또는 서비스를 홍보하지 않습니다. 사용된 정보는 가장 널리 이용할 수 있는 리소스를 근거로 합니다. 해당 시점의 판단에 반영된 의견은 변경될 수 있습니다.