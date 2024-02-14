发现针对 Ivanti 产品中 CVE-2024-22024 - XXE 漏洞的扫描活动

在过去几周里，Ivanti 披露了多个 高危 CVE。最新的漏洞 CVE-2024-22024 没什么不同。虽然 CVE-2024-22024 的 CVSS 评分不如先前的漏洞高，但它仍然可能成为攻击者的首要目标。

2024 年 2 月 8 日，Ivanti 发布了针对 CVE-2024-22024 的 公告 。Ivanti 最初报告称此漏洞是在内部测试中发现的。但是，他们后来更新了公告，也感谢 watchTowr 负责任地披露了此漏洞。

CVE-2024-22024 是一个 XML 外部实体 (XXE) 注入漏洞，存在于 Ivanti Connect Secure 和 Ivanti Policy Secure 的 SAML 组件中。 成功利用此漏洞可能会导致敏感信息泄露、拒绝服务 (DoS)、服务器端请求伪造 (SSRF)，甚至会导致任意代码执行，具体取决于底层 Web 应用程序。