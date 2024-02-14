CVE-2024-22024 のスキャンアクティビティの観測 - Ivanti 製品に存在する XXE の脆弱性

Akamai App & API Protector は、弊社のセキュリティソリューションを利用するお客様に対するこれらの攻撃の試みを、適切に緩和してきました。

最も効果的な防御策はベンダーから提供されたパッチを速やかに適用することであることは、今後も変わりません。しかし、脆弱なソフトウェアを特定して安全にパッチを適用するためだけにセキュリティチームがどれほどの時間と労力を費やす必要があるかを、Akamai は理解しています。また、アプリケーションや流動的な環境の増加に伴い、このタスクにはさらに多くの時間と労力が必要になります。

かつてないほど増加している脅威から組織の資産を保護するためには、今後も多層防御戦略が不可欠です。攻撃者は公開された PoC を攻撃ツールセットに迅速に組み込むため、防御者にとっての課題がさらに増大します。Akamai App & API Protector などの WAF を実装することで、防御レイヤーが追加され、新たに発見された CVE に対する防御と追加のセキュリティバッファーがもたらされます。

このブログ記事では、現在入手可能な情報に基づいた Akamai の見解と推奨事項について概要を紹介しています。Akamai ではレビューを継続的に行っているため、本資料に含まれる情報は変更される可能性があります。また、Akamai の X アカウントでリアルタイムの更新情報を確認できます。