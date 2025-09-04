虚拟化安全的双刃剑：攻击者如何利用 VBS 飞地打造攻击利器

攻击者总是在寻找新的方法，既要在主机上投放并执行恶意软件，还要避开安全检测。一些新型技术能在基于虚拟化的安全性 (VBS) 飞地中运行恶意软件，同时避开常见的安全防护手段，我们对此作了相关研究。2025 年 8 月 8 日，我在拉斯维加斯举办的 DEF CON 33 极客大会上做了一场演讲，探讨了这类攻击面。

VBS 是 Microsoft 的一项安全功能，它能创造虚拟环境，专用于隔离关键的操作系统组件。VBS 飞地可以隔离进程的某个区域，使其他进程、该进程本身甚至内核都无法访问该区域。

虽然 VBS 飞地可以提升安全性，但这项技术也让攻击者看到了诱人的机会。因为恶意软件一旦在 VBS 飞地中运行，常规的基于内存的安全检测和取证将无法检测到相关行为。我们探讨了这一想法，发现了不少滥用 VBS 飞地的可行方法。