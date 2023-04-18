在我们的新一期互联网现状/安全性报告《钻过安全漏洞：应用程序和 API 攻击呈上升趋势》中，介绍了根据 Web 应用程序和 API 流量分析总结出的攻击趋势、严重漏洞以及不同行业面临的风险。除了调查结果外，我们还提供了相关的最佳实践和抵御策略，最终呈现出这份报告。

API 与应用程序中的缺口会形成漏洞，并让攻击者有机会找到方法来突破外围防御，在您的网络内传播并获取机密信息。同时，Web 应用程序和 API 攻击仍然是企业必须设法防御的重大威胁，而要想降低风险，及时修补安全漏洞就变得至关重要。