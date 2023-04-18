セキュリティギャップのすり抜け：組織を狙うアプリケーションおよび API 攻撃の増加

一方、中央値のデータセットに目を向けると、業種別のさまざまな攻撃について異なる展望がもたらされます。このデータを見ると、製造業は 2022 年の攻撃件数でハイテクおよび金融サービス業界を上回っています。これは、Akamai の最新 SOTI レポート「 攻撃の「高速道路」：悪性 DNS トラフィックの詳細な分析 」や当社のグローバルなランサムウェア脅威レポートとも一致しています。

メーカーには、小売業などの直販業界と同じ規模のアプリおよび API 攻撃に対処する必要こそありませんが、インシデントが発生すればその影響は深刻です。それに、2022 年における攻撃の中央値の急増（76%）は厄介です。この業界の運用テクノロジーへのサイバー攻撃が成功すれば、サプライチェーンの問題と同様、現実的な影響が生じます。

最後に、ヘルスケアおよび製薬企業への攻撃の中央値も増加しています（82%）。その火付け役は医療の IoT（IoMT）の導入で、これによりアタックサーフェスが拡大しました。多くのヘルスケアプロバイダーが、レガシーシステム、高度なフェデレーテッドシステム、IoMT データを数々抱えている現状では、データフローのセグメンテーションと可視化を強固にすることが重要です。患者の安全は非常に重要で、リスクにさらすわけにはいきません。