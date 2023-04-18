최신 인터넷 보안 현황 보고서 '보안 격차의 허점: 애플리케이션 및 API 공격의 증가'에서는 웹 애플리케이션 및 API 트래픽 분석, 중요 취약점, 업계별 리스크를 기반으로 공격 트렌드를 살펴봅니다. 이 보고서를 작성하기 위해 리서치 결과에 모범 사례와 방어 전략도 통합했습니다.

취약점을 초래하는 API와 애플리케이션의 허점은 경계를 뚫고 네트워크 내부에 전파해 대외비 정보를 입수할 방법을 찾는 공격자가 악용할 기회를 제공합니다. 웹 애플리케이션 공격과 API 공격은 여전히 기업이 방어해야 하는 중대한 위협이기 때문에 리스크를 줄이기 위해서는 보안 버그를 적시에 패치하는 것이 필수적입니다.