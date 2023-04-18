Ausnutzung von Sicherheitslücken: Die Zunahme von Angriffen auf Anwendungen und APIs

Ein Blick auf den Datensatz-Mittelwert zeigt jedoch eine andere Perspektive der Bandbreite der Angriffe für jeden vertikalen Markt. Ausgehend von diesen Daten war die Anzahl der Angriffe auf die Fertigungsbranche 2022 höher als in den Bereichen Hightech und Finanzdienstleistungen. Dies deckt sich mit unseren früheren Erkenntnissen in unserem aktuellsten SOTI-Bericht Angriffe über die Datenautobahn: Ein detaillierter Blick auf schädlichen DNS-Traffic und unserem globalen Ransomware-Bericht.

Auch wenn Unternehmen in der Fertigungsbranche nicht unbedingt im gleichen Umfang mit Angriffen auf Anwendungen und APIs zu tun haben wie vertikale Direktkundenmärkte, wie z. B. der Einzelhandel, können die Auswirkungen eines Vorfalls schwerwiegend sein. Und der starke Anstieg (76 %) der durchschnittlichen Zahl an Angriffen im Jahr 2022 ist beunruhigend. Erfolgreiche Cyberangriffe auf Betriebstechnologien in dieser Branche führen zu realen Auswirkungen, wie Problemen mit der Lieferkette.

Schließlich sehen wir auch in der durchschnittlichen Anzahl der Angriffe auf Unternehmen im Gesundheitswesen und der Pharmaindustrie einen Aufwärtstrend (82 %) . Die Einführung des Internet of Medical Things (IoMT), das die Angriffsfläche dieser Branchen vergrößert hat, treibt diese Entwicklung weiter voran. Da viele Gesundheitsdienstleister mit mehreren alten Systemen, stark untereinander verbundenen Systemen und IoMT-Daten arbeiten, ist es wichtig, eine starke Segmentierung und Transparenz der Datenströme umzusetzen. Die Patientensicherheit ist zu wichtig, um sie zu gefährden.