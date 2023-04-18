Atravesando las brechas de seguridad: el aumento de los ataques a aplicaciones y API

Sin embargo, una mirada al conjunto de datos medio ofrece una perspectiva diferente de la gama de ataques por sector. Con estos datos, el sector de la fabricación sobrepasó a los servicios financieros y de alta tecnología en el número de ataques en 2022, lo que es consistente con los resultados anteriores de nuestro último informe SOTI, Superautopista de ataques: profundizamos en el tráfico de DNS malicioso y nuestro informe global de amenazas de ransomware.

Aunque las empresas de fabricación no tienen por qué hacer frente necesariamente a la misma escala de ataques a aplicaciones y API que a los sectores dirigidos al consumidor, como el retail, el impacto de un incidente puede ser grave. Y el fuerte aumento (76 %) en la mediana de ataques en 2022 es preocupante. Los ciberataques eficaces contra las tecnologías operativas de este sector pueden tener repercusiones reales, como problemas en la cadena de suministro.

Por último, la mediana de ataques contra organizaciones farmacéuticas y sanitarias también experimentó un repunte (82 %), impulsado por la adopción del Internet de las cosas médicas (IoMT), que ha ampliado su ámbito de ataque. Dado que muchos proveedores de atención sanitaria cuentan con una serie de sistemas heredados, sistemas altamente federados y datos del IoMT, es importante contar con una segmentación y visibilidad sólidas de los flujos de datos. La seguridad del paciente es demasiado importante como para arriesgarse.